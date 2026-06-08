Kwantowy przełom z USA. Dźwięk, który odmieni przyszłość elektroniki

Postęp w miniaturyzacji elektroniki sprawia, że komponenty stają się na tyle małe, iż zaczynają podlegać prawom fizyki kwantowej. W tym niezwykłym świecie klasyczne założenia przestają obowiązywać, a kontrola nad systemami kwantowymi staje się prawdziwym wyzwaniem. Urządzenia te, od medycznych po telekomunikacyjne, a nawet systemy sztucznej inteligencji, są niezwykle wrażliwe na czynniki zewnętrzne – ciepło, wibracje czy szum elektromagnetyczny mogą zaburzyć ich delikatne stany kwantowe. Potrzebne było zatem rozwiązanie, które pozwoliłoby na stabilną i precyzyjną kontrolę systemów na skalę kwantową.

Akustyczny atom. Symulacja na poziomie fundamentalnym

W odpowiedzi na te wyzwania, badacze z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydziału Fizyki oraz Centrum Nauki i Inżynierii Informacji Kwantowej w Virginia Tech, we współpracy z ekspertami z ORNL, skierowali swoją uwagę na fale akustyczne. Okazuje się, że mogą one być wykorzystywane do przetwarzania i routingu sygnałów w sposób niezwykle efektywny i zrównoważony. To właśnie doprowadziło do stworzenia “akustycznego atomu” – układu scalonego, który potrafi uwięzić i kontrolować fale dźwiękowe.

Profesor Linbo Shao z Virginia Tech wyjaśnia mechanizm działania urządzenia: “W naturze atom ma różne poziomy energii, między którymi mogą przeskakiwać elektrony. Nasz akustyczny atom to urządzenie z wyraźnymi poziomami energii dla fal akustycznych. Wykorzystując pola elektryczne, możemy wywoływać przejścia między tymi akustycznymi poziomami energii, naśladując prawdziwe atomy.” Ta innowacyjna symulacja systemów atomowych otwiera drogę do zrozumienia, jak działa przetwarzanie sygnałów w systemach kwantowych i jak można je kontrolować dla przyszłych zastosowań.

Niezwykłe zalety fal akustycznych

W porównaniu do fal elektromagnetycznych, fale akustyczne oferują szereg znaczących przewag w kontekście miniaturyzacji i efektywności. Mogą być one wykorzystywane na ekstremalnie małych powierzchniach, jednocześnie zachowując energię lub informację przez znacznie dłuższy czas. To kluczowa cecha, która sprawia, że są idealnym kandydatem do budowy kompaktowych i wydajnych komponentów elektronicznych przyszłości.

Od sensoryki do komputerów: Szerokie zastosowania akustycznego atomu

Możliwości zastosowania tego przełomowego urządzenia są niezwykle szerokie. Badacze sugerują, że akustyczny atom przyczyni się do rozwoju:

Wysoce czułych technologii sensorycznych , zdolnych do detekcji nawet najmniejszych zmian.

, zdolnych do detekcji nawet najmniejszych zmian. Nowoczesnych interfejsów dla sprzętu kwantowego , usprawniających komunikację z delikatnymi systemami.

, usprawniających komunikację z delikatnymi systemami. Innowacyjnych analogowych systemów obliczeniowych , otwierających nowe perspektywy w przetwarzaniu danych.

, otwierających nowe perspektywy w przetwarzaniu danych. Znacznie mniejszych komponentów dla komunikacji mikrofalowej .

. Udoskonalonych systemów routingu i filtrowania sygnałów.

Obecnie naukowcy wykorzystują klasyczne, spójne źródła mikrofalowe do napędzania fal akustycznych. Choć droga do osiągnięcia poziomu pojedynczego fononu jest długa, Linbo Shao wyraża optymizm: “Mamy nadzieję, że ta platforma zapewni nowatorski, wysoce kompaktowy sposób przetwarzania sygnałów i wykonywania analogowych obliczeń akustycznych bezpośrednio na chipie.”

Wyniki tych fascynujących badań zostały opublikowane dziś w prestiżowym czasopiśmie “Physical Review Letters”, zwiastując nową erę w rozwoju elektroniki kwantowej.