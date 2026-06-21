Lidar bez ruchomych części widzi świat szerzej i wyraźniej. Rewolucja dla autonomicznych pojazdów?

Lidar: Jak maszyny widzą świat?

Lidar działa na zasadzie wysyłania szybkich impulsów światła podczerwonego i mierzenia ich odbić. Dzięki temu system jest w stanie w czasie rzeczywistym tworzyć niezwykle szczegółowe mapy otoczenia. To swoiste “oczy” dla maszyn, pozwalające im na precyzyjną nawigację i percepcję głębi. Niestety, dotychczasowe, najpotężniejsze czujniki lidarowe wymagały skomplikowanej mechaniki – często opierały się na obrotowej jednostce, która skanowała otoczenie, wysyłając impulsy światła w różnych kierunkach. Taka konstrukcja generuje problemy z wytrzymałością, gabarytami i oczywiście ceną.

Fotolityka krzemowa: Lidar przyszłości

Nadzieję na miniaturyzację i obniżenie kosztów od dawna pokłada się w fotonice krzemowej. Ta technologia półprzewodnikowa manipuluje światłem zamiast elektryczności, otwierając drzwi do produkcji czujników lidarowych, które są znacznie mniejsze, tańsze i łatwiejsze do wytwarzania na masową skalę. Co więcej, systemy lidarowe oparte na fotonice krzemowej sterują światłem elektronicznie, wykorzystując zintegrowane optyczne układy fazowe (OPA – Optical Phased Array), co eliminuje potrzebę stosowania jakichkolwiek ruchomych części. To przełom, na który czekaliśmy w dziedzinie niezawodności i żywotności.

Wyzwanie szerokiego pola widzenia: Gdzie tkwił problem?

Jedną z największych przeszkód stojących przed rozwojem lidarów fotonicznych było dotychczas ograniczone pole widzenia. Istniejące systemy oparte na chipach miały trudności ze skanowaniem szerokich kątów, a metody rozszerzania ich zasięgu często wprowadzały szumy i zmniejszały dokładność pomiarów. W tradycyjnych systemach OPA, światło jest emitowane przez szereg zintegrowanych anten z drobnymi, okresowymi wybrzuszeniami na ich powierzchniach. Naukowcy mogą kontrolować kierunek emitowanej wiązki, zmieniając fazę światła wysyłanego do każdej anteny.

Jednak umieszczenie anten zbyt blisko siebie prowadzi do wzajemnych zakłóceń, znanych jako przesłuchy (crosstalk), co zniekształca emitowane światło. Aby tego uniknąć, inżynierowie zazwyczaj rozsuwali anteny, ale to z kolei generowało inny problem: tzw. listki boczne (grating lobes). Gdy anteny są rozmieszczone zbyt szeroko, układ generuje wiele kopii wiązki światła pod różnymi kątami. W efekcie główna wiązka mogła być sterowana tylko w ograniczonym zakresie, zanim stała się nierozróżnialna od sąsiednich wiązek. „To ogranicza nasze pole widzenia, więc pojazd autonomiczny wie, co jest przed nim, tylko w określonym zakresie kątowym” – wyjaśnia Andres Garcia Coleto, jeden ze współautorów badania. Te duplikujące się wiązki mogłyby wprowadzać czujnik w błąd, generować fałszywe pozytywy i marnować energię.

Genialne rozwiązanie MIT: Anteny, które „nie widzą” sąsiadów

Aby przezwyciężyć to fundamentalne wyzwanie, zespół z MIT zaprojektował układ zintegrowanych anten, które radykalnie redukują niepożądane przesłuchy między sąsiednimi elementami. Kluczem okazało się odejście od jednorodnej geometrii. W przeciwieństwie do konwencjonalnych OPA, gdzie każda antena ma ten sam wzór, naukowcy stworzyli trzy różne projekty anten o zmiennych szerokościach i układach wybrzuszeń. Te różnice nadały każdej antenie unikalny współczynnik propagacji, który wpływa na sposób, w jaki światło przez nią przechodzi.

„Ponieważ anteny mają bardzo różne współczynniki propagacji, kiedy umieszczamy je blisko siebie, zasadniczo każda antena nie ‘widzi’ anteny obok niej. Dlatego nie będzie sprzęgać się z sąsiadem” – tłumaczy Garcia Coleto. Jednak nawet z różnymi charakterystykami propagacji, anteny nadal musiały emitować światło w jednolity sposób. Musiały spełniać trzy rygorystyczne wymagania: każda antena miała emitować taką samą ilość światła, kierować wiązkę pod tym samym kątem dla danej długości fali i konsekwentnie zmieniać kąt emisji w miarę sterowania wiązką przez układ. „To ogromne wyzwanie, ponieważ zazwyczaj anteny o różnych geometriach zachowują się różnie” – dodaje Henry Crawford-Eng, główny autor artykułu. Zespół pokonał tę trudność, opracowując najpierw teorię elektromagnetyczną opisującą interakcje trybów radiacyjnych, a następnie wykorzystując te odkrycia do projektowania i symulacji anten.

Imponujące rezultaty i przyszłość technologii

Stosując to innowacyjne podejście, badacze zbudowali OPA z antenami rozmieszczonymi znacznie bliżej siebie niż w tradycyjnych systemach. Wyniki eksperymentów były spektakularne: w konwencjonalnym OPA, sprzężenie w podobnych warunkach osiągnęłoby około 100 procent. W systemie MIT sprzężenie spadło do około 1 procenta, jednocześnie generując pojedynczą, precyzyjną wiązkę. Co więcej, nowa konstrukcja umożliwiła dokładne sterowanie wiązką w szerokim polu widzenia bez generowania problematycznych listków bocznych.

To osiągnięcie otwiera drogę do opracowania zaawansowanych czujników lidarowych dla szerokiego zakresu zastosowań, w tym autonomicznej jazdy, pomiarów lotniczych i monitorowania placów budowy. „Funkcjonalność, którą zademonstrowaliśmy w tej pracy, rozwiązuje fundamentalny problem zintegrowanej technologii optycznych układów fazowych, umożliwiając przyszłe czujniki lidarowe, które mogą osiągnąć znacznie wyższą wydajność niż byliśmy w stanie zademonstrować wcześniej” – podkreśla Jelena Notaros, profesor z MIT i starszy autor publikacji. Zespół planuje dalsze udoskonalenia, aby jeszcze bardziej poszerzyć pole widzenia. Ich odkrycia, opublikowane 7 maja 2026 roku w prestiżowym czasopiśmie Nature Communications, są znaczącym krokiem naprzód dla technologii sterowania wiązką w skali chipa.

Joyce Poon, profesor z University of Toronto i dyrektor Max Planck Institute of Microstructure Physics, która nie była zaangażowana w te badania, podsumowuje: „Ta praca rozwiązuje od dawna istniejące wyzwanie w zintegrowanych optycznych układach fazowych: jednoczesne osiągnięcie zarówno szerokiego pola widzenia, które wymaga gęstego rozmieszczenia anten, jak i wysokiej jakości wiązki, która wymaga niskiego przesłuchu między sąsiednimi antenami. Autorzy rozwiązują ten problem eleganckim projektem anten. Ich innowacja to ważny krok naprzód dla technologii sterowania wiązką w skali chipa, opartej na stanie stałym.”