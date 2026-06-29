Mają styl, innowacje i apetyt na polski rynek. Grupa Midea rozpycha się w Polsce

Midea jest firmą o wielu sukcesach. Wśród nich pozycja 246. w zestawieniu Fortune 500, jak i tytuł globalnego lidera w sprzedaży klimatyzatorów oraz w sześciu innych kategoriach. Oprócz tego firma intensywnie rozwija swój dział robotyki i wdraża rozwiązania usprawniające produkcję.

Grupa Midea została założona w 1968 roku, więc na rynku są zdecydowanie wyjadaczami. W Polsce markę mogą kojarzyć przede wszystkim ci, którzy instalowali pompę ciepła albo klimatyzację, ale to ma się zmienić. Marka, która od przyszłego sezonu będzie sponsorem FC Barcelony, chce wejść do pierwszej ligi dostawców AGD w Polsce.

Midea stawia na aplikację mobilną i długą gwarancję

Ponad 90 tysięcy patentów, ponad 23 tysiące osób pracujących nad badaniami i rozwojem oraz wydatki w wysokości 2,5 miliarda dolarów sprawiają, że firma rozwija się w wielu kierunkach i potrafi zaprezentować rozmaite innowacje. Przykładowo, ze zautomatyzowanej fabryki zmywarek dziennie wyjeżdża nawet 60 tysięcy modeli.

Midea świadomie decyduje się na rozwój na polskim rynku

Jednak nie tylko produkcja ewoluuje. Firma zauważa rozwój “Konsumenta 5.0”. Współczesny klient lepiej rozumie swoje potrzeby, poszukuje rozwiązań, które są pod niego hiperspersonalizowane, a do tego ważne są dla niego wartości. Midea nie ukrywa, że wkracza mocniej do Polski, gdyż polski konsument coraz chętniej sięga po sprzęt, który nie tylko jest opłacalny, ale i oferuje innowacyjne rozwiązania. Przez 3 lata firma chce potroić swoje przychody w naszym kraju. Midea szacuje, że w 2028 roku może być w pierwszej piątce lub trójce na rynku AGD w Polsce.

Jakie mają być klucze do osiągnięcia takiej pozycji? Jednym z nich niewątpliwie jest zrozumienie tego, że kupujący oczekują efektywności energetycznej. Do tego celu Midea wykorzystuje AI ECOMASTER. To algorytm wykorzystujący sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do analityki w czasie rzeczywistym.

Optymalizacja pracy dzięki AI ECOMASTER dotyka wielu kategorii sprzętu

Rozwiązanie to zachowuje się różnie w zależności od rodzaju sprzętu, ale zawsze stawia na optymalizację pracy urządzenia. Wie, kiedy temperatura wnętrza lodówki może wzrosnąć i z wyprzedzeniem wprowadza odpowiedni program pracy. Gdy widzi, że pranie schnie szybciej, niż czas programu, odpowiednio dopasowuje moc. Takie scenariusze można mnożyć, ale ważne w nich jest to, że analityka pochodzi z prawdziwych danych i wymiernie przekłada się na mniejsze zużycie energii.

O ile mniejsze? Tu wszystko zależy od urządzenia i sposobu użytkowania. Są rozwiązania, które sprawiają, że zużycie energii zmniejsza się nawet o 30 procent w porównaniu do tego, jak urządzenia funkcjonowały bez niego. Ważne, że dzięki aplikacji mobilnej możemy też dopasować pracę urządzeń do taryf energetycznych.

Ze SmartHome możemy zarządzać wszystkimi kompatybilnymi urządzeniami z ekosystemu grupy Midea. Aplikacja sama wykrywa urządzenia w pobliżu i pozwala tworzyć własne narzędzia do szybkiego zarządzania ustawieniami urządzeń. Nie brakuje integracji z asystentami głosowymi oraz automatyzacji opartych o nasze zachowania.

To, co jednak ma świadczyć o sukcesie grupy Midea, to szerokie portfolio produktów, które pozwolą firmie na zadomowienie się w każdej kategorii.

Innowacje, które pomagają i mają sens – najciekawsze sprzęty na warszawskiej premierze



16 czerwca w Warszawie odbyło się wydarzenie Midea Group, podczas którego firma pokazała, że jej pełnoprawne wejście na rynek konsumenckiego AGD należy traktować poważnie. Firma widzi dla siebie pozycję w wielu sektorach i stawia na szeroką integrację swoich produktów we wszystkich pomieszczeniach.

Inifinite Shelf pozwala ukryć półkę, by uzyskać więcej miejsca

Producent rozgości się wygodnie chociażby w kategorii chłodziarko-zamrażarek. Ma na tym polu spore doświadczenie i nie boi się eksperymentów. Z miejsca zostałem fanem Infinite Shelf, która gości w wybranych lodówkach. Na co dzień to półka jak każda inna, ale co w sytuacji, gdy będziemy chcieli wsadzić wysoki garnek pełen zupy lub wysoką butelkę? Wtedy wystarczy ją przesunąć do tyłu, bowiem ta składa się z kilku elementów, które chowają się niczym brama garażowa.

Lodówki Midea są dostępne w wielu konfiguracjach

To nie jedyna innowacja – producent dba o technologie zmniejszające obecność bakterii. Platinum Fresh niweluje emisję zapachów i bakterii dzięki pokryciu systemu drogi powietrza platyną.

Nowoczesne systemy w lodówkach Midea

Do eliminacji tych, które już dostały się do obiegu służy technologia PST i PST+. Pojawiają się także szuflady V-Tech, które pozwalają przechowywać ryby i mięso bez mrożenia i utraty właściwości nawet przez 7 dni.

Pralka Midea Omni Trio

Innym rozwiązaniem, które przyciągnęło mój wzrok, była pralka Midea Omni Trio. Poza głównym bębnem z załadunkiem 10 kg rozwiązanie oferuje dwa mniejsze. Możemy do nich wrzucić załadunek mający do 0,5 kg. To przydaje się, gdy chcemy osobno wyprać np. bieliznę lub delikatne ubrania w tym samym czasie, co główne pranie. System automatycznego dozowania sprawia, że nie musimy się przejmować tym, ile detergentu potrzeba dla jakiego programu.

Portfolio pralek i suszarek Midea ma w sobie ciekawe sprzęty

Nie zabrakło też bardziej konwencjonalnych pralek i suszarek, także naszpikowanych technologiami. W modelu suszarki MD210 z pompą ciepła postawiono na czyszczenie ubrań światłem UV, co pozwala lepiej usunąć bakterie. Do tego program suszenia może być dobrany do cyklu prania na bazie informacji, które sprzęt zdobędzie od pralki MF210. Ta, poza konwencjonalnym myciem, korzysta z natrysku wody z góry, co poprawia zwilżenie tkanin nawet przy pełnym bębnie.

Innowacje Midea dla całego domu, małe i duże

Na wydarzeniu zostały zaprezentowane również piekarniki, płyty indukcyjne, zmywarki oraz lodówki, ale Midea czuje się pewnie nie tylko na rynku dużego AGD. Widać to chociażby po bogatym portfolio z air fryerami, kuchenkami mikrofalowymi, kostkarką do lodu czy… wentylatorami cyrkulacyjnym.

Niepozorny wentylator cyrkulacyjny może być hitem tego lata

Ten faktycznie rozprowadza powietrze na całe pomieszczenie dzięki wykonywaniu pełnych obrotów w pionie i w poziomie, a do tego może w każdej chwili dodatkowo zintensyfikować swój strumień. Tego typu urządzenia dają mi pewność, że Midea stawia na innowacje.

Grupa Midea to także Teka, która celuje w zamożniejszych klientów

Kto z was był fanem Realu Madryt w latach 90. ten wie, o jakiej firmie mowa. Inni mogą nie wiedzieć, że Teka ma się dziś dobrze i rozwija się w wielu kategoriach produktowych. Co więcej, ten rozwój oznacza wprowadzanie ciekawych rozwiązań, których wygląd także nie jest oczywisty.

Choć w Warszawie wzrok najbardziej przyciągały zlewy i baterie w miedzianym i złotym kolorze, tak Teka potrafi też nadać wyrazu lodówkom, piekarnikom i płytom indukcyjnym oraz gazowym. Najwyraźniej było to widać na stanowisku z produktami z serii Teka Van Gogh Museum Edition.

Urządzenia czerpią inspirację z kultowych obrazów malarza. Nie są to jednak ordynarne kopie elementów obrazu, jak miewa to miejsce w przypadku niektórych współprac, a raczej subtelne nawiązania przy zachowaniu nowoczesnego i bardziej ponadczasowego stylu. Widać to na przykładzie płyty grzewczej, gdzie podpis malarza gości po jednej stronie, a bukiet słoneczników – po drugiej. Miedziane akcenty dodają sprzętom uroku.

Seria rozwiązań stworzonych we współpracy z muzeum Van Gogh

Najważniejsze, że Teka nie przygotowuje produktów stawiających na design kosztem funkcjonalności. W lodówce z tej rodziny znajdziemy ścianę z metalu przyspieszającą chłodzenie, szuflady o innych parametrach wilgotności i temperatury niż reszta lodówki. Piekarniki z tej serii oferują gotowanie na parze, mycie nią oraz pyrolizę, a także system SurroundTemp dla równego rozprowadzania temperatury.

To jednak nie jedyne rozwiązania, jakie są w portfolio firmy Teka. Czasem nie trzeba szukać przesadnie daleko, by naprawić coś, co przez lata ignorowali inni producenci. Seria chłodziarko-zamrażarek In-Line rozwiązuje problem perfekcjonistów, którzy chcą, by zarówno ich lodówka, meble, jak i piekarnik znajdowały się w tej samej głębokości. Dzięki dopasowaniu ich wymiarów idealnie skomponują się w nowoczesnej kuchni.

W lodówkach z serii In-Line znajdziemy inteligentne rozwiązania jak strefę BioPure, która zmniejsza poziom puryn w rybach i mięsach nawet o 50 procent, przez co te nie rozkładają się tak szybko i nie dochodzi do wytworzenia kwasu moczowego. Z kolei strefa Antiox korzysta ze światła niebieskiego i czerwonego, by zachować wartości oksydacyjne warzyw. W jeszcze innej serii lodówek, MegaCombi, udało się powiększyć pojemność do 443 litrów dla sprzętu o wysokości 201 cm.

Portfolio produktów Teka – producent stawia akcent na styl

Producent stworzył też coś z myślą o miłośnikach pizzy. Piekarniki z serii MaestroPizza rozgrzewają się nawet do 340 stopni, co jest ważne w procesie szybkiego wyrastania ciasta, czy to do calzone, focacci czy wspomnianej właśnie pizzy. Dla tych, którzy zgłębiają tajniki gotowania sous-vide, piekarnik SteamGourmet ułatwia ten proces dzięki gotowym programom.

Oferta firmy Teka niejednokrotnie może być podobna do tego, co zaoferuje Midea. Wtedy dobrze podjąć wybór w oparciu o własne potrzeby jak wygląd sprzętów czy np. ich załadunek. Teka pokazała podczas wydarzenia kilka pralek, suszarek i pralko-suszarek, które zwracają na siebie uwagę dzięki dużemu frontowi bębna i eleganckiemu, metalowemu wykończeniu.

Grupa Midea ma szerokie portfolio gotowe na spełnienie oczekiwań wielu grup klientów – zarówno tych młodszych i starszych, szukających innowacji i stawiających na sprawdzone rozwiązania. Wszystko to w wielu punktach cenowych i z wyrażoną ze sceny nadzieją na pozostanie konkurencyjnymi wobec innych graczy.