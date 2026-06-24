MOVA zwraca pieniądze za sprzątanie. Cashback obejmuje roboty, odkurzacze i sprzęt do domu

MOVA wchodzi właśnie z pierwszą dużą akcją cashback. Promocja potrwa od 10 czerwca do 28 lipca 2026 roku i obejmuje wybrane roboty sprzątające, odkurzacze pionowe, odkurzacze mopujące, oczyszczacze powietrza i urządzenia kuchenne. Zwrot może wynieść do 300 zł za pojedynczy produkt, a jeden uczestnik może odzyskać łącznie nawet do 2000 zł. Co ważne, cashback naliczany jest od cen promocyjnych, więc faktycznie działa jak dodatkowe obniżenie ceny już przecenionego urządzenia.

Domowe porządki weszły w etap automatyzacji

W sprzątaniu najbardziej męczące zwykle nie jest samo przesunięcie odkurzacza po podłodze, ale powtarzalność. Kurz wraca, okruszki pojawiają się znikąd, sierść potrafi wyjść spod kanapy w najmniej odpowiednim momencie, a mopowanie często zostawia człowieka z pytaniem, czy właśnie umył podłogę, czy tylko rozprowadził po niej wspomnienie po obiedzie. Dlatego najnowsze urządzenia MOVA nie skupiają się wyłącznie na mocy ssania. Ważniejsze staje się to, jak sprzęt radzi sobie z realnym domem – z progami, krawędziami, dywanami, włosami, lepkimi plamami i codziennym chaosem.

Dobrym przykładem jest MOVA S70 Ultra Roller, czyli robot z rolkowym mopem HydroForce. Zamiast klasycznych płaskich nakładek wykorzystuje 27-centymetrowy wałek spryskiwany świeżą wodą przez 12 dysz. Brudna woda jest jednocześnie odprowadzana, co ogranicza problem przecierania podłogi coraz bardziej zabrudzoną tkaniną. Do tego dochodzi siła ssania 32 000 Pa, system wysuwania mopa i szczotki do krawędzi oraz stacja, która opróżnia kurz, myje wałek wodą o temperaturze 100°C i suszy go gorącym powietrzem.

fot. MOVA

W domach z dziećmi, zwierzętami albo po prostu z normalnym życiem między kuchnią a salonem, czyste podłogi nie są jednorazowym projektem na sobotę. To raczej proces, który trzeba powtarzać, zanim człowiek zdąży się nim zmęczyć.

Roboty, które coraz lepiej rozumieją mieszkanie

Wśród urządzeń objętych promocją mocno wyróżnia się MOVA Mobius 60. To model z systemem MopSwap Hub, który automatycznie dobiera jedną z trzech nakładek mopujących do rodzaju powierzchni i potrzeb sprzątania. Robot ma siłę ssania 30 000 Pa, chowany sensor FlexScope i system StepMaster 2.0 pozwalający pokonywać przeszkody o łącznej wysokości do 8 cm.

Podobnie ciekawie wygląda MOVA Z60 Ultra Roller Complete. Tutaj także pojawia się technologia HydroForce, czyli system pracy z wałkiem płukanym świeżą wodą. Model oferuje 28 000 Pa siły ssania i stację z funkcjami automatycznej konserwacji. MOVA V50 Ultra Complete z kolei stawia na 24 000 Pa, mechanizmy Triple Anti-Tangle ograniczające plątanie włosów oraz system StepMaster do pokonywania przeszkód do 6 cm. Dla osób z długimi włosami albo zwierzętami w domu takie rozwiązania są po prostu najważniejsze.

MOVA P70 Pro Ultra to propozycja dla tych, którzy chcą połączyć bardzo wysoką siłę ssania z klasycznym mopowaniem obrotowymi padami. Robot oferuje 30 000 Pa, mopy pracujące z prędkością 260 obr./min i naciskiem 12 N, a także technologię MaxiReach, dzięki której mop wysuwa się do 4 cm, aby lepiej docierać do krawędzi i narożników. Stacja All-in-One odpowiada za opróżnianie kurzu, mycie mopów, suszenie gorącym powietrzem oraz automatyczne dozowanie środka czyszczącego.

fot. MOVA

Plama wymaga czegoś więcej niż przejazdu robota?

Nie każdy bałagan nadaje się do delegowania robotowi. Rozlane mleko, tłusty ślad w kuchni, błoto przy wejściu albo zaschnięta plama po gotowaniu często wymagają urządzenia, które bierze udział w sprzątaniu bardziej bezpośrednio. Tutaj w promocji pojawia się MOVA X4 Pro, czyli odkurzacz do pracy na sucho i mokro.

fot. MOVA

Model korzysta z czyszczenia gorącą wodą o temperaturze 80°C, ma siłę ssania 20 000 Pa i system SpotHeat do punktowego usuwania trudnych zabrudzeń. Ciekawie wypada też konstrukcja pozwalająca położyć urządzenie niemal na płasko pod kątem 180°, aby sprzątać pod meblami przy wysokości 13 cm. Stacja Push-In upraszcza dokowanie, bo urządzenia nie trzeba podnosić ani obracać, a system samooczyszczenia wykorzystuje wodę o temperaturze 100°C i suszenie gorącym powietrzem.

Odkurzacz pionowy nadal ma swoje miejsce

Automatyzacja automatyzacją, ale dobry odkurzacz pionowy nadal jest jednym z najbardziej praktycznych sprzętów w domu. MOVA I10, również objęty cashbackiem, oferuje moc ssania 120 AW, czyli 28 000 Pa, do 60 minut pracy w trybie Eco z końcówką szczelinową, korpus o wadze 1,35 kg i szczotkę TangleBuster z detekcją podłoża. Do tego dochodzi oświetlenie Celeste Light o szerokim kącie 140°, które pokazuje kurz na podłodze, oraz składana konstrukcja ułatwiająca sprzątanie pod meblami.

fot. MOVA

Takie odkurzacze często wygrywają, bo są pod ręką. Nie trzeba wyciągać dużego sprzętu, rozwijać kabla ani planować generalnych porządków. Wystarczy złapać urządzenie po rozsypaniu kawy, po spacerze z psem albo wtedy, gdy promień słońca bezlitośnie pokaże kurz w miejscu, które jeszcze chwilę wcześniej wydawało się czyste.

Cashback MOVA – które urządzenia są w promocji?

Wśród najważniejszych urządzeń objętych akcją znalazły się:

Model Cena promocyjna przed cashbackiem Cashback MOVA S70 Ultra Roller 3999 zł 300 zł MOVA P70 Pro Ultra 2599 zł 300 zł MOVA Mobius 60 3999 zł 300 zł MOVA Z60 Ultra Roller Complete 2999 zł 300 zł MOVA V50 Ultra Complete 2999 zł 300 zł MOVA X4 Pro 1299 zł 200 zł MOVA I10 649 zł 200 zł

Promocja obejmuje także inne produkty MOVA. Wśród robotów sprzątających w akcji znalazł się również MOVA S70 Pro Roller w cenie promocyjnej 3199 zł z cashbackiem 300 zł. W kategorii odkurzaczy pionowych dostępne są między innymi MOVA G70 za 849 zł z cashbackiem 200 zł, MOVA S7 Ultra za 1099 zł z cashbackiem 200 zł, MOVA S7 za 1029 zł z cashbackiem 200 zł, MOVA S1 za 599 zł z cashbackiem 100 zł oraz stacja do G70 za 249 zł z cashbackiem 100 zł.

W kategorii Wet&Dry oprócz MOVA X4 Pro promocja obejmuje MOVA M50 Pro za 1699 zł z cashbackiem 300 zł oraz MOVA M50 za 1099 zł z cashbackiem 200 zł. Na liście są też oczyszczacze powietrza MOVA Stellar X10 Plus za 699 zł i MOVA Puris P10 za 999 zł, oba z cashbackiem 200 zł.

Do akcji trafiły również urządzenia kuchenne: MOVA BL10 za 399 zł z cashbackiem 100 zł, MOVA AF20 Pro za 599 zł z cashbackiem 200 zł i MOVA S20 Pro za 1699 zł z cashbackiem 300 zł. Osobną kategorią jest automatyczna kuweta MOVA LR10 Prime za 1599 zł z cashbackiem 300 zł.

Jak odebrać zwrot?

Zasady są proste. Urządzenie objęte promocją trzeba kupić między 10 czerwca a 28 lipca 2026 roku u jednego z autoryzowanych partnerów. W akcji biorą udział między innymi RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, Neonet, Komputronik i Max Elektro. Po zakupie należy zachować dowód zakupu, a następnie zarejestrować sprzęt na stronie promocje-mova.pl najpóźniej do 7 sierpnia 2026 roku.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia zwrot trafia do uczestnika na konto bankowe lub przez BLIK. Pula promocji wynosi 300 000 zł, a akcja działa według zasady kolejności zgłoszeń. To ważne, bo przy cashbacku zwykle liczy się nie tylko data zakupu, ale też sprawne przejście przez formalności.

Sprzątanie jako odzyskiwanie czasu

W domowej technologii łatwo zatrzymać się na liczbach: 32 000 Pa, 12 dysz, 260 obr./min, 100°C, 70°C, 8 cm progu. One są potrzebne, bo pozwalają porównać urządzenia i ocenić ich możliwości. Mnie jednak bardziej przekonuje pytanie, czy podłoga jest czystsza bez dodatkowej pracy? Czy kanapa nie zbiera kłębów sierści? Czy robot nie wymaga ciągłego ratowania spod szafki? Czy odkurzacz pionowy faktycznie jest lekki na tyle, by sięgać po niego odruchowo?

Wiele osób nie kupuje już pierwszego robota sprzątającego z ciekawości. Coraz częściej wymieniamy sprzęt na taki, który robi więcej samodzielnie i lepiej pasuje do konkretnego domu. Przy obecnych cenach urządzeń taki zakup nadal wymaga namysłu, ale dodatkowy zwrot od 100 do 300 zł może być argumentem, żeby wybrać model z wyższej półki albo po prostu rozsądniej zaplanować budżet.