Nawet tysiak w kieszeni. Plus obniża ceny smartfonów w gorącej promocji

Od razu zaznaczam, że wyjątkowo promocja dostępna jest wyłącznie w stacjonarnych punktach sprzedaży Plusa i potrwa do 30 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Czasu jest więc niewiele. W ofercie znalazły się smartfony różnych producentów, dzięki czemu coś dla siebie znajdą zarówno osoby szukające podstawowego urządzenia, jak i użytkownicy oczekujący najwyższej wydajności i najbardziej zaawansowanych aparatów.

Od solidnego średniaka po składanego flagowca

Największą uwagę przyciąga oczywiście Samsung Galaxy Z Fold 7 5G 12/512 GB, który w promocji kosztuje 7799 zł. To jeden z najbardziej zaawansowanych składanych smartfonów na rynku. Producent wyposażył go w dwa wyświetlacze Dynamic LTPO AMOLED 2X o przekątnych 6,5 i 8 cali, procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 GB pamięci RAM oraz 512 GB pamięci na dane. Do tego dochodzi aparat główny 200 Mpix wspierany przez dodatkowe obiektywy 12 i 10 Mpix, bateria o pojemności 4400 mAh, obsługa 5G, eSIM, NFC oraz Android 16.

Drugim flagowcem objętym promocją jest Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 12/256 GB, którego cena została obniżona do 5599 zł. Smartfon oferuje 6,9-calowy ekran AMOLED o wysokiej rozdzielczości 3120 × 1440 pikseli, procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, akumulator 5000 mAh oraz imponujący zestaw aparatów z jednostką główną 200 Mpix i dodatkowymi sensorami 50, 50 oraz 10 Mpix. Jeśli wolicie klasycznego flagowca bez składanej konstrukcji, ale z możliwie najmocniejszą specyfikacją, to będzie najlepszy wybór.

Nie każdy potrzebuje jednak telefonu za kilka tysięcy złotych i właśnie dlatego w promocji znalazły się również bardziej przystępne cenowo modele. motorola moto g87 5G 8/256 GB kosztuje 1499 zł, oferując przy tym 6,78-calowy ekran AMOLED, procesor MediaTek Dimensity 6400, aparat główny 200 Mpix, przedni aparat 32 Mpix oraz baterię o pojemności 5200 mAh. Codzienne użytkowanie, przeglądanie multimediów czy robienie zdjęć podczas wakacji to dla niego pestka.

Pomiędzy nimi znajduje się z kolei OPPO Reno15 Pro 5G 12/512 GB, dostępny w cenie 3099 zł. Smartfon wyposażono w 6,32-calowy ekran OLED, procesor MediaTek Dimensity 8450, 12 GB pamięci RAM oraz aż 512 GB przestrzeni na pliki. Producent postawił również na mocny zestaw aparatów z głównym sensorem 200 Mpix i dwoma dodatkowymi aparatami 50 Mpix oraz baterię o pojemności 6200 mAh, która powoli zapomnieć o ładowarce i skupić się na cieszeniu się urlopem i słońcem.

To oczywiście tylko część urządzeń objętych promocją. Plus podkreśla, że oferta obejmuje smartfony i tablety z różnych segmentów cenowych, a pełną listę modeli oraz aktualne ceny można sprawdzić bezpośrednio w punktach sprzedaży lub u doradców.

Jeśli planowaliście zakup nowego telefonu jeszcze przed wakacjami, teraz może być dobry moment, żeby zrobić to nieco taniej. Zwłaszcza że obecnie sytuacja na rynku nas nie rozpieszcza. Wielu producentów sukcesywnie podnosi ceny ze względu na kryzys pamięci, dlatego podobne promocje stają się jeszcze bardziej pożądane.