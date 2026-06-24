Netflix utrudni życie nie tylko hakerom. Od lipca samo hasło już nie wystarczy

Netflix poinformował, że od 7 lipca 2026 roku wprowadzi obowiązkowe uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) podczas logowania do konta. Oznacza to koniec sytuacji, w której do uzyskania dostępu wystarcza samo hasło.

Jak to ma wyglądać?

Nie od dziś wiadomo, że hasło nie gwarantuje bezpieczeństwa. Nawet jeśli korzystamy z wyjątkowo skomplikowanej kombinacji, to nadal tylko jedna warstwa zabezpieczeń, którą stosunkowo łatwo złamać. Nic więc dziwnego, że Netflix postanowił zadbać o tę kwestię. Nowe zasady zakładają wykorzystanie dodatkowego składnika uwierzytelniania. Po wpisaniu loginu i hasła użytkownik będzie musiał potwierdzić swoją tożsamość za pomocą innego urządzenia lub metody weryfikacji.

Jakiej? Tutaj serwis wskazuje m.in. na aplikacje uwierzytelniające, takie jak Google Authenticator, klucze dostępu (passkeys), Windows Hello, rozpoznawanie twarzy, czytniki linii papilarnych oraz fizyczne klucze bezpieczeństwa pokroju Yubikey. Metod jest tutaj sporo i każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Co jednak ciekawe, zniknie natomiast możliwość autoryzacji za pomocą wiadomości SMS.

W ten sposób, nawet jeśli nasze hasło wycieknie, haker wciąż nie będzie w stanie dostać się do naszego konta i je przejąć, ponieważ do logowania będzie jeszcze potrzebować odpowiedniego urządzenia albo danych biometrycznych właściciela. A o to już znacznie trudniej.

Oficjalnie bezpieczeństwo. Nieoficjalnie coś jeszcze

Wydawałoby się, że na bezpieczeństwie się kończy, ale nie, bo komunikat Netfliksa zawiera bardzo ciekawy fragment. Firma wspomina bowiem, że nowe procedury logowania doprowadzą również do dezaktywacji nieautoryzowanych współdzielonych kont i będą wymagały indywidualnych kont użytkowników. I właśnie tutaj pojawia się druga interpretacja całej sytuacji.

Platforma od kilku lat konsekwentnie ogranicza możliwość współdzielenia abonamentu między osobami mieszkającymi w różnych lokalizacjach. Najpierw pojawiły się kontrole gospodarstwa domowego, później płatne dodatkowe profile, a teraz dochodzi jeszcze obowiązkowe MFA. Bo nawet jeśli oficjalnym celem jest ochrona przed cyberprzestępcami, to dodatkowe uwierzytelnianie znacząco utrudnia życie osobom korzystającym z jednego konta rozsianym po różnych miastach czy krajach. Jeśli każda próba logowania wymaga dostępu do konkretnego urządzenia właściciela konta, współdzielenie staje się znacznie mniej wygodne.

Oczywiście z perspektywy platformy trudno się temu dziwić. Jeszcze przed rozpoczęciem walki ze współdzieleniem haseł Netflix szacował, że z serwisu korzystało ponad 100 milionów gospodarstw domowych, które nie płaciły za własną subskrypcję. Przy obecnej liczbie około 325 milionów abonentów na świecie każda dodatkowa konwersja na płacącego użytkownika oznacza ogromne pieniądze. Nic więc dziwnego, że firma konsekwentnie uszczelnia system, a nowe logowanie może być po prostu kolejnym elementem tej samej strategii.

Nie da się też nie zauważyć, że ruch serwisu jest również nietypowy także z innego powodu – obowiązkowe MFA nie jest jeszcze standardem w świecie serwisów streamingowych. Owszem, część platform umożliwia włączenie dodatkowych zabezpieczeń albo uruchamia je przy podejrzanych próbach logowania, ale rzadko spotyka się sytuację, w której każdy użytkownik musi korzystać z nich na stałe. Dlatego decyzja Netfliksa wyróżnia się na tle konkurencji. Z jednej strony zwiększa poziom ochrony kont, z drugiej dokłada kolejny krok do procesu logowania, który dotąd był praktycznie niezauważalny.

Jednym ta zmiana może się nie podobać, inni będą zadowoleni z większego bezpieczeństwa, ale fakt pozostaje faktem – trzeba będzie przyzwyczaić się do nowych procedur logowania. Większość prawdopodobnie zrobi to bez większego problemu. Gorzej może być w przypadku osób dzielących konto i nawet nie mówię tutaj o tym współdzieleniu wbrew regulaminowi. Wyobraźcie sobie, że właściciel konta – mąż, żona, mama lub brat – wyjeżdża na wakacje, a wy chcecie sobie pooglądać Netfliksa, a tu nagle znów trzeba się zalogować, ale bliski nie odbiera. Nie brzmi to jak coś wygodnego.

Źródło: Media Play News