Nowy odkurzacz pionowy Xiaomi chce wyręczyć mnie w najgorszych obowiązkach

Xiaomi właśnie na tę wygodę stawia w swoim najnowszym Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4 Pro. Chociaż roboty sprzątające oferują poziom automatyzacji, którego nie da się osiągnąć w pionowych odkurzaczach, to te drugie dają nam na pewno większą kontrolę nad sprzątaniem. Możemy dojechać w każdy zakamarek i nie musimy się martwić tym, że meble stoją za blisko siebie, albo że sprzęt nie dojedzie do rogu pomieszczenia. Oczywiście tu musimy już działać sami, ale przecież nadal pozostają czynności, które mogą zostać zautomatyzowane.

Odkurzacz sam wyrzuci za nas kurz

Dlatego głównym elementem nowego modelu jest bez wątpienia stacja dokująca wyposażona w system automatycznego opróżniania pojemnika. Po zakończeniu sprzątania wystarczy odstawić odkurzacz do bazy i nacisnąć przycisk. W ciągu około 11 sekund zawartość zbiornika zostaje przeniesiona do umieszczonego w stacji worka o pojemności 3 litrów. Xiaomi szacuje, że przy typowym użytkowaniu taki worek może pomieścić nawet około 100 dni domowego kurzu. Dodatkowo został pokryty jonami srebra, które mają ograniczać rozwój bakterii i powstawanie nieprzyjemnych zapachów.

Właśnie takie dodatki pokazują, że sprzęt jest dobrze przemyślany. Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4 Pro samodzielnie nie odkurzy naszego mieszkania, ale może wyręczyć nas w czymś innym. A każdy, kto regularnie korzysta z odkurzacza bezprzewodowego, wie, że ręczne opróżnianie niewielkiego pojemnika bywa jedną z najmniej przyjemnych części całego procesu sprzątania. Zwłaszcza gdy w domu mieszkają alergicy albo zwierzaki.

Automatyzacja nie oznacza jednak kompromisów w kwestii wydajności. Xiaomi wyposażyło nowy model w bezszczotkowy silnik osiągający prędkość 120 tysięcy obrotów na minutę. Generuje on moc ssania na poziomie 230 AW oraz podciśnienie wynoszące 25 000 Pa. Za oddzielanie kurzu od powietrza odpowiada 12-cyklonowy system filtracji, który ogranicza zapychanie się filtrów podczas długotrwałego użytkowania. Następnie powietrze przechodzi przez pięciostopniowy układ filtrujący zdolny zatrzymać 99,99 proc. cząstek o wielkości już od 0,3 mikrona.

Co istotne, wszystkie elementy systemu filtracji można myć pod bieżącą wodą, co powinno ułatwić utrzymanie urządzenia w dobrej kondycji przez dłuższy czas. Producent pomyślał również o osobach posiadających zwierzęta. Główna szczotka została wyposażona w system przeciwdziałający plątaniu się włosów i sierści. Specjalne grzebienie podczas pracy automatycznie usuwają włosy z obracającego się wałka, ograniczając konieczność ręcznego czyszczenia.

Inteligentne sprzątanie zamiast ciągłego przełączania trybów

Na pokładzie nie zabrakło też nowoczesnych funkcji, takich jak czujnik zabrudzeń. Odkurzacz sam analizuje ilość kurzu i zanieczyszczeń znajdujących się na podłodze, a następnie automatycznie zwiększa lub zmniejsza moc ssania. Oznacza to, że podczas codziennego sprzątania nie trzeba nieustannie przełączać się między poszczególnymi trybami pracy. Sprzęt sam decyduje, kiedy potrzebuje więcej mocy, a kiedy może oszczędzać energię.

Na uwagę zasługuje również nietypowe rozwiązanie zastosowane przy głównej szczotce. Mamy tu niebieskie podświetlenie rzucające szeroką wiązkę światła nawet na 30 centymetrów przed odkurzacz. Ma ono uwidaczniać drobny kurz, sierść i włosy w słabo oświetlonych miejscach, takich jak przestrzeń pod łóżkiem czy kanapą. Wierzcie mi, nawet po regularnym sprzątaniu w tym świetle zawsze zobaczymy jakieś paprochy.

Nie mogło też zabraknąć współpracy z aplikacją Mi Home za pośrednictwem platformy HyperOS Connect. Można w niej sprawdzić poziom baterii, stopień zapełnienia worka w stacji dokującej czy informacje o konieczności wymiany poszczególnych elementów eksploatacyjnych.

Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4 Pro korzysta z wymiennego akumulatora o pojemności 2600 mAh. W trybie Eco urządzenie może pracować nawet do 90 minut na jednym ładowaniu. W zestawie znajdują się także dodatkowe końcówki, w tym elektryczna szczotka do usuwania roztoczy oraz klasyczna końcówka szczelinowa do mebli i trudno dostępnych miejsc.

Odkurzacz zadebiutował na razie w Chinach, ale z racji, że globalnie Xiaomi mocno rozwija swoją ofertę inteligentnych sprzętów, jest szansa na szerszą dostępność.

Źródło: Xiaomi Youpin