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Pilotażowy lot przełomowego prototypu Valo. Czy czekają nas hybrydowe latające taksówki?

Monika Wojciechowska
14.06.2026|3 min
W świecie, który nieustannie dąży do innowacji w transporcie, każdy kamień milowy w rozwoju elektrycznych statków powietrznych jest bacznie obserwowany. Brytyjska firma Vertical Aerospace właśnie zrealizowała jeden z nich, przeprowadzając pierwszy pilotowany lot swojego najnowszego, pełnowymiarowego prototypu. To wydarzenie to nie tylko demonstracja możliwości, ale także kluczowy krok na drodze do wprowadzenia na rynek latającej taksówki Valo – pojazdu, który ma szansę zrewolucjonizować podniebną mobilność.
Pilotażowy lot przełomowego prototypu Valo. Czy czekają nas hybrydowe latające taksówki?
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Debiut, który podwaja zdolności testowe

Najnowszy prototyp ma za zadanie znacząco przyspieszyć program testów w locie, wspierać pilotowane demonstracje oraz rozwijać hybrydowo-elektryczny program samolotów firmy. Co istotne, podwaja on dotychczasowe zdolności Vertical Aerospace w zakresie testowania w locie. To przełomowe posunięcie, które umożliwi szybsze zbieranie danych i walidację technologii w rzeczywistych warunkach. Prototyp będzie przechodził przez wszystkie fazy testów pilotowanych, obejmujące loty w konfiguracji z napędem wektorowym (thrustborne), w locie skrzydłowym (wingborne) oraz w kluczowej fazie przejścia między tymi trybami.

Kluczowy krok przed ostatecznym projektem

Okazuje się, że ten konkretny prototyp jest ostatnim, który dołącza do floty testowej Vertical Aerospace przed osiągnięciem kluczowego etapu w programie – przeglądu krytycznego projektu (Critical Design Review – CDR). CDR to moment, w którym ustalana jest ostateczna, certyfikowalna konstrukcja statku powietrznego. Po jego zakończeniu firma rozpocznie przygotowania do montażu swoich pierwszych samolotów przedprodukcyjnych, co zbliży ją do certyfikacji i komercyjnego uruchomienia usług.

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Stuart Simpson, dyrektor generalny Vertical Aerospace, podkreśla znaczenie tego etapu: „Wprowadzenie naszego najnowszego prototypu do testów w locie to ważny kamień milowy, ponieważ pozwala nam szybciej uczyć się w rzeczywistych warunkach i budować impet w kierunku certyfikacji”. Strategia firmy opiera się na wykorzystaniu pełnowymiarowych, pilotowanych prototypów, których architektura, systemy i charakterystyka lotu są ściśle zgodne ze standardowym modelem produkcyjnym Valo. Dzięki temu możliwe jest walidowanie technologii, integracji systemów i modeli lotu niezbędnych do uzyskania certyfikacji.

Hybrydowa przyszłość: większy zasięg i ładowność

Choć początkowo prototyp będzie testowany w konfiguracji w pełni elektrycznej, Vertical Aerospace planuje przystosować go do testów lotów hybrydowo-elektrycznych. Ta hybrydowa wariant Valo ma wspierać zastosowania wymagające większego zasięgu i ładowności. Otwiera to nowe perspektywy w sektorach takich jak obronność, logistyka i szersze zastosowania komercyjne. To znacząca ewolucja, która może rozszerzyć potencjalny rynek dla latających taksówek daleko poza miejskie środowiska.

Valo na horyzoncie: komercyjny sukces w zasięgu ręki

Projekt Valo nie jest jedynie wizją, ale staje się coraz bardziej namacalną rzeczywistością. Firma z Bristolu zabezpieczyła już około 1500 zamówień przedpremierowych na samoloty Valo od klientów na czterech kontynentach. Wśród nich znajdują się giganci branży lotniczej i leasingowej, tacy jak American Airlines, Avolon, Bristow Group, GOL i Japan Airlines. To świadczy o ogromnym zaufaniu rynku do technologii i wizji Vertical Aerospace.

Najnowsza demonstracja stanowi znaczący krok w kierunku certyfikacji i komercyjnego wdrożenia Valo, obiecującej elektrycznej taksówki powietrznej nowej generacji. Przyszłość transportu powietrznego, z cichymi i ekologicznymi pojazdami, takimi jak Valo, wydaje się być bliżej niż kiedykolwiek.

Monika WojciechowskaM
Napisane przez

Monika Wojciechowska

Redaktor
Najbliższe są mi tematy związane z technologią, gadżetami, nowoczesnym AGD i motoryzacją. Interesują mnie rozwiązania, które nie tylko dobrze wyglądają na papierze, ale przede wszystkim realnie wpływają na komfort, wygodę i sposób, w jaki korzystamy z technologii na co dzień. Ukończyłam studia dziennikarskie oraz szkolenia z zakresu sztucznej inteligencji. Prywatnie uwielbiam gry i muzykę.
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