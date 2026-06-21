Przełom w komunikacji. Implant mózgu przywraca głos sparaliżowanemu pacjentowi

Dla Caseya Harrella, pacjenta z zaawansowaną postacią ALS, naturalna mowa stała się niemal niemożliwa do zrozumienia. Choroba odebrała mu zdolność komunikacji w sposób, który znał przez większość życia. Jednak przez ostatnie niemal dwa lata, jego mózg jest połączony z innowacyjnym dekoderem, który przekształca myśli w tekst. Ta eksperymentalna neuroproteza pozwoliła Harrellowi wyrazić ponad 183 000 zdań i blisko 2 miliony słów, otwierając przed nim świat ponownej, niezależnej komunikacji.

Choć podłączenie urządzenia każdego ranka wymaga pomocy opiekuna, mobilna konstrukcja dekodera pozwala Harrellowi korzystać z niego przez cały dzień. Ta nowa niezależność to coś więcej niż tylko wygoda. Dzięki systemowi, Casey może samodzielnie wysyłać e-maile i wiadomości, przeglądać internet, a nawet utrzymać pełnoetatowe zatrudnienie, pomimo swojej kondycji. Najważniejsze jednak jest to, że odzyskał możliwość komunikacji z bliskimi. Cyfrowy głos, który werbalizuje jego myśli, został dostosowany tak, aby brzmieć podobnie do jego głosu sprzed choroby. “To bardzo wzruszające, że mogę patrzeć w oczy mojej żony, kiedy słyszy mój głos”, podzielił się Harrell za pośrednictwem systemu. “Przywołuje to słodkie wspomnienia i pozwala wytłumaczyć mojej córce, która tak naprawdę nie pamięta, jak mówiłem, i przypomnieć im, jak brzmiałem.” To świadectwo, jak potężny wpływ ma ta technologia na ludzkie relacje.

Technologia, która odblokowuje myśli: Jak to działa?

Sercem tej rewolucyjnej technologii jest implant chirurgicznie umieszczony w określonej części mózgu. To właśnie tam, macierze elektrod precyzyjnie wykrywają aktywność neurologiczną, która pojawia się, gdy osoba próbuje mówić, nawet jeśli jej usta pozostają nieruchome. Dane te są następnie automatycznie przesyłane do zewnętrznego dekodera mowy, który w czasie rzeczywistym wyświetla przetworzone myśli na ekranie komputera. Harrell nawiguje po ekranie, używając ruchu oczu – jego spojrzenie działa jak biały, okrągły “kursor”, a “kliknięcie” wykonuje samą myślą. Okazuje się, że to połączenie technologii i woli pacjenta otwiera drogę do pełnej ekspresji.

Od laboratorium do domu: Rozwój i wyniki badań

Historia Caseya Harrella napawa naukowców nadzieją, że te eksperymentalne urządzenia mogą sprawdzić się na szerszą skalę i w dłuższej perspektywie. “Przez lata BCI były jedynie dowodem koncepcji, żyjącym w ściśle kontrolowanych laboratoriach badawczych”, mówi neurochirurg David Brandman, współprowadzący i współautor badania z University of California, Davis (UCD). “Ta praca pokazuje, że mogliśmy przekroczyć próg, umożliwiając osobie z paraliżem mówienie na własnych warunkach.”

Harrell jest uczestnikiem trwającego pilotażowego badania klinicznego w USA, nazwanego BrainGate 2. To wstępne badanie ma na celu sprawdzenie bezpieczeństwa i wykonalności nowego interfejsu mózg-komputer u osób z paraplegią, które mają poważne problemy z mową lub nie mogą używać rąk. Technologia została opracowana na UCD, we współpracy z ekspertami z Brown University i Mass General Brigham Neuroscience Institute. Początkowo Harrell mógł używać systemu tylko przy wsparciu badaczy, ale po wielu ważnych modyfikacjach, potrafi obsługiwać go niemal całkowicie samodzielnie, w zaciszu własnego domu.

Imponujące statystyki i perspektywy na przyszłość

Według naukowców z UCD, Harrell zgromadził dotychczas największy zbiór danych nagrań mózgu w ramach badania. Przez ponad 400 dni ćwiczył posługiwanie się urządzeniem, poświęcając na to łącznie ponad 3800 godzin. Jego średnia prędkość komunikacji wynosi około 56 słów na minutę, co jest znacznie szybsze niż jego początkowe próby przekształcania myśli w tekst, które miały miejsce jeszcze w 2023 roku. Nicholas Card, pracownik naukowy z UC Davis Neuroprosthetics Lab, podkreśla, że “Casey może używać systemu do komunikowania swoich własnych myśli, nie tylko w kontrolowanym środowisku, ale kiedy tylko zechce. Czasem robił to przez ponad 12 godzin bez przerwy.”

Co równie ważne, Harrell ma pełną kontrolę nad swoją prywatnością. Może włączyć “tryb prywatności”, jeśli chce zachować niektóre myśli tylko dla siebie. Dane z sesji, podczas których ten tryb nie był aktywny, zostały wykorzystane do trenowania przyszłych modeli dekodowania mowy. Jak wynika z niedawno opublikowanych rezultatów, program jest poprawny lub przynajmniej w większości dokładny w około 92 procentach przypadków.

Niezależność, którą ta technologia dała Harrellowi, jest transformująca. “To życie bardziej dynamiczne, pełne działania, z przyjaciółmi i rodziną, z kolegami”, podsumował Harrell. “Pozwala mi to komunikować się w sposób bardziej naturalny niż jakakolwiek inna technologia, której doświadczyłem.” Badacze mają nadzieję, że doświadczenie Harrella oraz 26 innych uczestników obecnie biorących udział w badaniu klinicznym, pomoże im udoskonalić technologię dla przyszłych użytkowników. Wyniki badania zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Nature Medicine – to dowód na jego doniosłość i potencjał.