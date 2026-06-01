Raspberry Pi w kieszeni. Ten projekt zamienia moduł CM5 w prawdziwy komputer mobilny

To w pełni open-source komputer kieszonkowy oparty na Raspberry Pi Compute Module 5, który łączy ekran AMOLED, fizyczną klawiaturę QWERTY i pełnoprawny system Linux w urządzeniu niewiele większym od smartfona. Co najważniejsze, projekt został udostępniony na licencji GPL 3.0, więc każdy może go samodzielnie zbudować, zmodyfikować lub rozwinąć o własne pomysły.

Co oferuje PiBrick Pocket-CM5?

Sercem urządzenia jest Raspberry Pi Compute Module 5. W przeciwieństwie do klasycznych płytek Raspberry Pi, moduły z serii Compute Module projektowane są z myślą o integracji z dedykowanymi płytami głównymi. Dzięki temu można tworzyć znacznie bardziej kompaktowe konstrukcje niż w przypadku standardowych modeli. Twórca piBrick Pocket-CM5 zaprojektował własną płytę nośną, która zamienia moduł CM5 w pełnoprawny komputer mobilny. Na urządzeniu można uruchomić desktopowe dystrybucje Linuksa, korzystać z terminala, narzędzi programistycznych, aplikacji sieciowych czy oprogramowania diagnostycznego dokładnie tak samo, jak na klasycznym komputerze.

Jeśli chodzi o wyświetlacz, zastosowano tutaj 3,92-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 1080 × 1240 pikseli i odświeżaniu 90 Hz. Ekran oferuje jasność sięgającą 560 nitów (trzeba uważać na ostre słońce, bo raczej ciężko będzie z widocznością), obsługę wielodotyku oraz ochronę w postaci szkła hartowanego Asahi. Jak na urządzenie tej wielkości, parametry prezentują się bardzo solidnie. Jeszcze większe zainteresowanie może jednak wzbudzić klawiatura. Twórca wykorzystał moduł BBQ20 bazujący na kultowej klawiaturze z telefonu BlackBerry Q20. Dla wielu osób, które pamiętają złote czasy smartfonów BlackBerry, to niemal technologiczna nostalgia. Co więcej, mamy tu również wbudowany optyczny gładzik, a cały moduł może działać jako niezależne urządzenie USB-HID. Innymi słowy – piBrick może pełnić funkcję awaryjnej klawiatury i myszy dla innych komputerów lub serwerów.

Pomimo kompaktowych rozmiarów twórca nie oszczędzał na możliwościach rozbudowy. Na pokładzie znalazło się miejsce dla dysków SSD NVMe w formacie M.2 2230 lub 2242. Oprócz tego użytkownik może korzystać z pamięci eMMC lub kart microSD, zależnie od wybranej wersji modułu Compute Module 5. Lista portów wygląda zaskakująco imponująco jak na urządzenie mieszczące się w kieszeni:

USB 3.0 Typ-A,

USB 3.0 Typ-C,

USB 2.0 Typ-A,

USB 2.0 Typ-C,

HDMI,

micro-HDMI,

GPIO do podłączania własnych modułów i czujników,

złącza I2C,

kamera,

akcelerometr,

programowalne diody RGB LED.

Krótko mówiąc, to nie jest kolejny miniaturowy komputer ograniczony do jednej funkcji. To platforma, którą można wykorzystać do eksperymentów, projektów IoT, diagnostyki sieci, programowania czy pracy w terenie.

Twórca zadbał również o bardziej przyziemne aspekty codziennego użytkowania. Urządzenie wyposażono w głośniki stereo, mikrofon, wzmacniacz audio oraz klasyczne gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. W czasach, gdy nawet duże laptopy coraz częściej rezygnują z jacka, jego obecność może ucieszyć wielu użytkowników. Za zasilanie odpowiada akumulator LiPo o pojemności 5000 mAh. To wartość porównywalna z wieloma współczesnymi smartfonami i powinna zapewnić kilka godzin pracy bez konieczności sięgania po ładowarkę.

Projekt stworzony z myślą o społeczności DIY

W tego typu projektach zawsze podoba mi się fakt, że nie są one przeznaczone do sprzedaży, tylko coś, co trzeba zrobić samemu w domu. Autor przygotował projekt w EasyEDA Pro i zoptymalizował go pod kątem produkcji w popularnej fabryce JLCPCB. Dzięki temu zainteresowane osoby mogą stosunkowo łatwo zamówić płytki PCB, zlecić automatyczny montaż komponentów i samodzielnie złożyć urządzenie. Udostępniono również pliki do wydruku 3D obudowy i ramy nośnej. Szacowany koszt części wynosi około 172 dolarów, choć ostateczna cena zależy od konfiguracji modułu Compute Module 5 i wybranych podzespołów.

Oczywiście, PiBrick Pocket-CM5 raczej nie zagrozi smartfonom ani ultrabookom. Nie taki jest zresztą jego cel. To projekt skierowany do osób, które lubią eksperymentować z elektroniką, pracować z Linuksem i budować własne urządzenia od podstaw. Jednocześnie świetnie pokazuje, jak bardzo rozwinął się ekosystem Raspberry Pi. Jeszcze kilka lat temu stworzenie tak kompaktowego komputera z ekranem AMOLED, dyskiem NVMe, fizyczną klawiaturą i pełnym Linuksem wymagałoby ogromnych nakładów pracy. Natomiast teraz wystarczy odrobina cierpliwości, drukarka 3D i kilka zamówień na komponenty.

Źródło: Oshwlab