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Samsung chce wreszcie wyjaśnić, co oznaczają dane z Twojego smartwatcha

Joanna Marteklas
05.06.2026|4 min
Producenci smartwatchy cały czas prześcigają się w dodawaniu kolejnych czujników i metryk. Tętno, saturacja, temperatura skóry, poziom stresu, jakość snu, zmienność rytmu serca czy wskaźniki wydolności, wszystko to podane w wykresach i tabelkach pełnych liczb, które nie dla wszystkich są przecież jasne. Umówmy się, kiedy kupuję smartwatch po raz pierwszy, skąd mam wiedzieć, co te parametry dokładnie oznaczają? Samsung najwyraźniej uznał, że pora na wyjaśnienia.
Samsung chce wreszcie wyjaśnić, co oznaczają dane z Twojego smartwatcha
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Wraz z nową wersją Samsung Health firma stawia nie tyle na kolejne pomiary, ile na ich zrozumiałe tłumaczenie. Zamiast zasypywać użytkowników wykresami, system ma zacząć wyciągać wnioski i podpowiadać, co konkretne wyniki mogą oznaczać dla zdrowia, regeneracji czy aktywności.

Cztery nowe funkcje mają połączyć dane w jedną historię

Jeśli przesiadłabym się teraz ze swojej opaski sportowej na bardziej zaawansowany smartwatch, to nawet siedząc w temacie technologii ubieralnych, zapewne miałabym problem z rozeznaniem się, o co dokładnie chodzi w tych wszystkich pomiarach. Do tego dochodzi fakt, że nawet jeśli już wcześniej ktoś korzystał z takiego zegarka, to poszczególni producenci lubią przedstawiać dane inaczej, co zdecydowanie nie pomaga. Samsung postanowił więc wprowadzić cztery nowe narzędzia, które analizują informacje zbierane przez zegarek i próbują przełożyć je na praktyczne wskazówki.

Vitals

Tutaj zbierane i analizowane są sygnały wysyłane przez organizm podczas snu. Każdego ranka Samsung Health bierze pod uwagę pięć kluczowych parametrów:

  • tętno,
  • zmienność rytmu serca (HRV),
  • częstotliwość oddechu,
  • temperaturę skóry,
  • poziom tlenu we krwi.

Co jednak istotne, nie są one później porównywane z uniwersalną normą, ale z naszym indywidualnym profilem. Dlaczego to takie istotne? Każdy organizm jest inny, nie każda osoba też normalnie jest okazem zdrowia, więc jeśli aplikacja porównywałaby wyniki z taką ogólnie przyjętą normą, zapewne zawsze dostawaliśmy alerty. Natomiast, gdy ta norma budowana jest na podstawie naszych danych, aplikacja będzie w stanie lepiej zauważyć, kiedy zachowuje się inaczej niż zwykle i zasugerować dodatkowy odpoczynek lub zwrócenie uwagi na możliwą infekcję.

Heart Health Score

Monitorowanie pracy serca w zegarkach jest świetną sprawą, ale do tej pory analiza rozbijana była na drobne wskaźniki, a użytkownik musiał się przez nie przekopywać. Tymczasem teraz Samsung Health połączy parametry snu, poziomu stresu, codziennej aktywności oraz składu ciała w jeden, syntetyczny wskaźnik dobowy. Takie skonsolidowane dane w przejrzysty sposób pokażą nam, które z nawyków najmocniej wpływają na nasze długoterminowe samopoczucie i dadzą natychmiastowy wgląd w kondycję układu krążenia.

Daily Cardio Load

Tutaj już Samsung celuje w osoby aktywne fizycznie. Funkcja monitoruje obciążenie układu sercowo-naczyniowego podczas treningów i pomaga określić, czy organizm jest gotowy na kolejny wysiłek. Samsung chce w ten sposób pomóc użytkownikom znaleźć równowagę między rozwojem formy a regeneracją. Funkcja będzie podpowiadać, kiedy trenować mocniej, bo organizm jest na to gotowy, ale też przypomni, że warto zwolnić tempo i poświęcić czas na odpoczynek. Może się to wydawać błahostką, jednak w rzeczywistości może pomóc uniknąć przetrenowania, bolesnych kontuzji czy nagłego wypalenia.

Fitness Index

Nowy wskaźnik sprawności ma pozwolić spojrzeć na własną kondycję w szerszym kontekście. System zestawi takie parametry jak liczba kroków, VO2 max czy tętno z wynikami osób o podobnym wieku i profilu. Na tej podstawie otrzymamy bardziej spersonalizowane cele i rekomendacje treningowe.

Samsung Health zyska prostszy układ

Równie istotne jak nowe funkcje są zmiany w samym interfejsie aplikacji. Południowokoreański gigant przebudowuje ekran główny wokół pięciu podstawowych kategorii, który ma ułatwić szybkie odnalezienie najważniejszych informacji bez konieczności przeklikiwania się przez dziesiątki ekranów i raportów:

  • Sleep – sen i regeneracja,
  • Activity – aktywność fizyczna,
  • Nutrition – odżywianie,
  • Mindfulness – stres i dobrostan psychiczny,
  • Vitals – kluczowe parametry organizmu.

Samsung rozwija również kilka funkcji działających dotąd bardziej w tle. Jedną z ciekawszych nowości tutaj jest Hearing Health, czyli system monitorowania hałasu. Zegarek będzie analizował poziom dźwięku w otoczeniu oraz naszą ekspozycję na głośne środowisko, pomagając chronić słuch w dłuższej perspektywie. Rozbudowany zostanie także Antioxidant Index, który otrzyma nowe wykresy i historię zmian, oraz wskaźnik AGEs, wykorzystywany do oceny wpływu stylu życia na procesy starzenia organizmu.

Jak widać, firma stawia w tym wypadku nie na całkowicie nowe, rewolucyjne funkcje, tylko na zmianę sposobu prezentowania tego, co już mamy. Zamiast kolejnych skomplikowanych statystyk firma próbuje odpowiedzieć na znacznie prostsze pytanie: co te dane oznaczają dla człowieka w codziennym życiu? Jeśli nowe funkcje rzeczywiście będą potrafiły przełożyć biometryczne pomiary na konkretne i zrozumiałe wskazówki, wiele osób może zacząć naprawdę wykorzystywać potencjał swoich urządzeń. Branża wearables od dawna cierpi na paradoks nadmiaru informacji. Smartwatche potrafią monitorować niemal wszystko, ale często zostawiają użytkownika samego z wykresami i liczbami. Dlatego właśnie podoba mi się kierunek, w którym idzie Samsung.

Źródło: Samsung

Joanna MarteklasJ
Napisane przez

Joanna Marteklas

Redaktor
Zajmuję się tematyką nowych technologii i ich wpływu na codzienne życie. Piszę o cyfrowej kulturze, innowacjach oraz trendach zmieniających sposób, w jaki pracujemy i komunikujemy się ze sobą. Szczególnie interesuje mnie relacja między rozwojem technologii a współczesną popkulturą. W wolnych chwilach zakopuję się w książkach i komiksach — najczęściej w fantastyce i wuxia.
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