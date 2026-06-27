Superkomputer Flyer. Amerykańska maszyna, która skraca 500 lat badań do jednego dnia

Zlokalizowany w bazie sił powietrznych Wright-Patterson w Ohio, Flyer to prawdziwy gigant technologiczny. Jego budowa pochłonęła 20 milionów dolarów, ale możliwości, jakie oferuje, są bezcenne. Maszyna wyposażona jest w imponujące 186 000 rdzeni procesorowych, aż 800 terabajtów pamięci RAM oraz 18 petabajtów przestrzeni dyskowej. Dla zobrazowania jego potęgi, urzędnicy AFRL wskazują, że sama pojemność pamięci operacyjnej Flyera odpowiada pamięci dwóch milionów standardowych laptopów.

Nie chodzi tu jednak tylko o surowe liczby. Superkomputer osiąga wydajność rzędu 14 petaflopów, co oznacza, że jest zdolny do wykonania czternastu biliardów obliczeń na sekundę. To stawia go w czołówce najpotężniejszych wojskowych maszyn badawczych w Stanach Zjednoczonych i czyni go kluczowym elementem modernizacji programu High Performance Computing Modernization Program (HPCMP) Departamentu Obrony.

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Więcej niż szybkość: Rewolucja w badaniach obronnych

Prawdziwa wartość Flyera tkwi w jego zdolnościach do przeprowadzenia wielkoskalowych symulacji, które w świecie rzeczywistym byłyby niepraktyczne, horrendalnie drogie lub wręcz niemożliwe do wykonania. Zamiast budować liczne, kosztowne fizyczne prototypy samolotów czy przeprowadzać tysiące drogich testów w locie, inżynierowie mogą teraz symulować te scenariusze cyfrowo. Pozwala to na błyskawiczne iteracje i optymalizację projektów.

Wojskowi badacze coraz częściej polegają na cyfrowej inżynierii, obliczeniowej dynamice płynów (Computational Fluid Dynamics), trenowaniu sztucznej inteligencji oraz wirtualnych środowiskach testowych. To podejście umożliwia dogłębną ocenę nowych technologii, zanim zostaną one przekształcone w fizyczne konstrukcje.

Wyścig hipersoniczny i sztuczna inteligencja: Główne pola bitwy

Jednym z kluczowych obszarów, w których Flyer ma przynieść największe korzyści, jest rozwój pojazdów hipersonicznych. Maszyny te, poruszające się z prędkością kilkukrotnie przekraczającą prędkość dźwięku, są niezwykle trudne i kosztowne w testowaniu w realnych warunkach. Zaawansowane symulacje stają się w tym kontekście absolutnie niezbędne, skracając czas realizacji projektów z miesięcy do zaledwie tygodni, jednocześnie oferując znacznie bardziej szczegółowe analizy skomplikowanych problemów inżynieryjnych.

Równie ważna jest rola Flyera w rozwoju sztucznej inteligencji. Ogromne zasoby obliczeniowe superkomputera pozwalają badaczom na trenowanie bardziej zaawansowanych modeli AI i prowadzenie eksperymentów na znacznie większą skalę. W dobie rosnącej roli autonomicznych systemów i inteligentnych broni, ta zdolność jest bezcenna.

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Długoterminowa inwestycja w przyszłość obronności

Flyer to część szerszej, wieloletniej inicjatywy modernizacyjnej Departamentu Obrony, która ma na celu wzmocnienie infrastruktury obliczeniowej. Wraz ze swoim utajnionym odpowiednikiem, superkomputerem Raven, stanowią oni trzon inicjatywy AFRL TI-23. Rosnące znaczenie superkomputerów jest bezpośrednio związane z ewolucją sposobów, w jaki wojska rozwijają nowe technologie. Współczesne programy obronne generują olbrzymie ilości danych z sensorów, systemów uzbrojenia, samolotów, satelitów i platform autonomicznych. Przetwarzanie tych informacji wymaga infrastruktury zdolnej do wykonywania bilionów, a nawet biliardów obliczeń w każdej sekundzie.

Choć Flyer nigdy nie opuści bazy Wright-Patterson, technologie, które dzięki niemu powstaną – od przyszłych samolotów i systemów autonomicznych, po zaawansowane uzbrojenie i modele AI – mogą wpływać na zdolności militarne przez dziesięciolecia. To pokazuje, że inwestycje w najnowocześniejsze superkomputery są strategiczne i kluczowe dla utrzymania przewagi technologicznej.