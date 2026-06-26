Tizen OS nie tylko w telewizorach Samsunga. Polska marka Kiano współpracuje z Samsungiem

Polska marka Kiano zdaje sobie z tego sprawę, dlatego postanowiła połączyć siły z rynkowym gigantem i tak właśnie powstała nowa linia telewizorów Kiano TV Tizen OS Powered by Samsung. To jedna z najważniejszych premier marki w segmencie RTV w ostatnich latach i jednocześnie wyraźny sygnał, że Kiano chce mocniej zaistnieć na rynku nowoczesnych telewizorów Smart TV. Producent postawił przy tym na rozwiązanie dobrze znane milionom użytkowników telewizorów Samsunga, ale zamknięte w bardziej przystępnych cenowo urządzeniach.

Znany system Smart TV w bardziej dostępnym wydaniu

Zgodnie z nazwą sercem nowych telewizorów jest Tizen OS Powered by Samsung, czyli jeden z najpopularniejszych systemów Smart TV na świecie. Dzięki temu otrzymujemy dostęp do środowiska, które od lat rozwijane jest przez południowokoreańskiego giganta i oferuje wszystko, czego większość osób oczekuje od współczesnego telewizora.

Na pokładzie znalazły się najpopularniejsze aplikacje streamingowe, takie jak Netflix, YouTube, Prime Video czy HBO Max, ale również Samsung TV Plus, Gaming Hub oraz SmartThings. Oznacza to, że telewizor przestaje być urządzeniem służącym wyłącznie do oglądania telewizji. Staje się centrum domowej rozrywki, które pozwala wygodnie przełączać się między filmami, serialami, muzyką czy grami.

Jak podkreśla producent, nowa linia została zaprojektowana z myślą o użytkownikach, którzy oczekują intuicyjnego interfejsu, szybkiego działania i nowoczesnych funkcji Smart TV, ale niekoniecznie chcą wydawać kilku czy kilkunastu tysięcy złotych na najbardziej premium modele dostępne na rynku.

Widzimy bardzo duży potencjał rozwoju segmentu nowoczesnych telewizorów Smart TV. Użytkownicy oczekują dziś nie tylko wysokiej jakości obrazu, ale również dostępu do nowoczesnego ekosystemu rozrywki, streamingu, cloud gamingu oraz smart home. Dzięki wykorzystaniu Tizen OS Powered by Samsung możemy zaoferować rozwiązania i doświadczenia znane użytkownikom telewizorów Samsung w bardziej dostępnym wydaniu – komentuje Marta Ostaszewska, Dyrektor Zakupów Barel Poland.

Nie tylko filmy. Telewizor coraz częściej zastępuje konsolę i centrum smart home

Telewizor obecnie nie służy tylko do oglądania, ale też do grania, zwłaszcza w chmurze. Takie rozwiązanie pozwala uruchamiać gry bez podłączania klasycznej konsoli. Wystarczy kompatybilny kontroler oraz dostęp do odpowiedniej usługi cloud gamingowej, aby telewizor stał się platformą do grania na dużym ekranie. Dlatego jednym z elementów, na który Kiano zwraca szczególną uwagę, jest Gaming Hub, stworzony właśnie z myślą o graczach uwielbiających rozrywkę na wielkim ekranie.

Drugim filarem nowej serii jest integracja z inteligentnym domem. Dzięki Samsung SmartThings użytkownicy mogą sterować kompatybilnymi urządzeniami bezpośrednio z poziomu telewizora – od oświetlenia, przez wybrane sprzęty AGD, aż po inne elementy domowego ekosystemu. Platforma wspiera również wiele urządzeń innych producentów zgodnych ze SmartThings, w tym wybrane rozwiązania Apple’a.

Ciężko nie zauważyć, że rola telewizora mocno zmieniła się w ostatnich latach. Dziś jest on często największym ekranem w domu, przez który nie tylko oglądamy treści, ale również zarządzamy innymi urządzeniami, korzystamy z usług online czy uruchamiamy gry bez dodatkowego sprzętu.

Telewizory dla różnych potrzeb i wielkości salonu

Skoro omówiliśmy kwestie oprogramowania, to warto też zerknąć na samą ofertę. Nowa linia Kiano TV Tizen OS Powered by Samsung obejmuje sześć modeli o przekątnych 32, 40, 43, 50, 55 oraz 65 cali. Mniejsze warianty oferują rozdzielczość HD lub Full HD, natomiast większe modele wyposażono już w ekrany 4K UHD, dzięki czemu każdy może dobrać telewizor do wielkości mieszkania i własnych potrzeb. Nie ma tutaj jakichś kosmicznych technologii, bo nie jest to taki sprzęt. Kiano nie próbuje podebrać klientów swojemu partnerowi, on celuje w tych, którzy chcą mieć smart ekran bez wydawania na niego majątku.

Nowe telewizory są już dostępne w największych kanałach sprzedaży elektroniki użytkowej w Polsce, między innymi w Media Expert oraz na Allegro. Kiano zapowiada jednocześnie, że zamierza rozwijać swoją ofertę właśnie wokół obszarów, które dziś definiują rynek Smart TV – streamingu, cloud gamingu, integracji urządzeń oraz inteligentnego domu. Trudno się z tym zresztą nie zgodzić. Dla większości użytkowników sam ekran przestał być już najważniejszym elementem telewizora. Liczy się przede wszystkim to, co można zrobić po naciśnięciu przycisku Home na pilocie i właśnie na tym Kiano chce budować swoją nową serię urządzeń.