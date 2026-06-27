Naukowcy po raz pierwszy bezpośrednio uwiecznili wiązanie z torem w roli głównej. To przełom w chemii ciężkich pierwiastków 

Członkowie wspomnianego zespołu postawili na technikę HAR (Hirshfeld Atom Refinement). To zaawansowana metoda pozwalająca na rekonstrukcję rozkładu gęstości elektronowej w kryształach na podstawie danych dyfrakcyjnych. W praktyce oznacza to, że naukowcy mogą wyciągnąć informacje o wiązaniach chemicznych bez konieczności polegania wyłącznie na modelach teoretycznych lub pośrednich obserwacjach. Metoda, choć rozwijana od lat, dopiero teraz sprawdził się w odniesieniu do układów zawierających bardzo ciężkie pierwiastki, takie jak tor.

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Badane układy obejmowały klastry zawierające kilka atomów aktynowców, w których szczególną uwagę zwrócono na interakcje pomiędzy atomami toru. W takich strukturach oczekuje się nietypowych form wiązania, ponieważ elektrony w powłokach 5f i 6d zachowują się inaczej niż w lżejszych pierwiastkach, a efekty relatywistyczne dodatkowo komplikują obraz chemiczny. Dotychczas większość wiedzy na temat tych oddziaływań pochodziła z obliczeń kwantowo-chemicznych, a nie bezpośrednich pomiarów eksperymentalnych.

Nowe wyniki pokazują jednak, że w wybranych strukturach można zaobserwować rzeczywiste ślady delokalizacji elektronów pomiędzy atomami toru, co wskazuje na istnienie specyficznych form wiązania metal-metal. Co istotne, nie są to klasyczne wiązania znane z chemii organicznej czy nawet typowej chemii metali przejściowych, lecz bardziej złożone układy wieloatomowe, w których elektrony są rozproszone pomiędzy kilkoma centrami jednocześnie.

Jednym z najważniejszych aspektów nowej pracy jest zgodność wyników eksperymentalnych z modelami teoretycznymi opartymi na obliczeniach funkcjonałów gęstości (DFT). Oznacza to, że metoda HAR dostarcza nowych danych, a dodatkowo potwierdza poprawność wcześniejszych przewidywań dotyczących natury wiązań w układach aktynowców. To szczególnie istotne, ponieważ chemia pierwiastków ciężkich należy do najbardziej wymagających obszarów współczesnej nauki, gdzie nawet niewielkie błędy modelowania mogą prowadzić do zupełnie innych wniosków.

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Co może nam to dać w praktyce? Zrozumienie sposobu, w jaki atomy toru i innych aktynowców tworzą wiązania, jest kluczowe dla takich dziedzin jak projektowanie nowych materiałów jądrowych, chemia separacyjna czy potencjalne technologie związane z przetwarzaniem odpadów radioaktywnych. Każda dodatkowa informacja o zachowaniu elektronów w tych układach może w przyszłości przełożyć się na bardziej efektywne i bezpieczne procesy technologiczne.

Źródło: Chem