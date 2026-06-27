W tym hotelu nie spotkasz ani jednego pracownika. Wszystko zrobią roboty

Już w 2027 roku na sztucznej wyspie West Artificial Island, będącej częścią gigantycznego projektu Shenzhen-Zhongshan Link, zostanie otwarty pierwszy na świecie hotel, w którym całą obsługę przejmą roboty. Nie chodzi tym razem o pojedyncze maszyny wspierające personel, ale o obiekt zaprojektowany od podstaw tak, aby praktycznie każdą usługę wykonywała sztuczna inteligencja i autonomiczne roboty.

Recepcjonista, pokojówka i kelner w jednym? Tutaj wszyscy będą robotami

Za projektem stoi firma Pudu Robotics, której urządzenia od kilku lat pracują już w restauracjach, sklepach czy hotelach w Chinach. Tym razem producent chce jednak stworzyć pierwszy w pełni zrobotyzowany hotel, w którym maszyny zajmą się wszystkim – od meldowania gości, przez dostarczanie posiłków i bagażu, aż po sprzątanie pokoi oraz przygotowywanie jedzenia.

Obiekt będzie oferował 44 luksusowe pokoje, restaurację, siłownię i dodatkowe przestrzenie dla gości. Wszystkie elementy mają działać jako jeden, zamknięty ekosystem zarządzany przez autorską platformę AI. Roboty nie będą więc funkcjonować niezależnie od siebie, ale będą wymieniały informacje i współpracowały w czasie rzeczywistym.

Pierwsze testy rozpoczną się jeszcze pod koniec 2026 roku. Część pokoi zostanie udostępniona gościom, którzy będą mogli sprawdzić między innymi automatyczne zameldowanie, robotyczną obsługę recepcji oraz dostawy zamówień bez udziału człowieka. Oficjalne otwarcie całego hotelu zaplanowano na 2027 rok, choć to zapewne będzie zależeć od tego, czy eksperyment okaże się sukcesem.

AI będzie zarządzać wszystkim

Za inteligentne funkcjonowanie hotelu odpowiadać mają systemy PuduFM 1.0 oraz PuduAgent, które będą koordynować pracę wszystkich urządzeń. Każdy robot otrzyma inne zadanie, ale wszystkie będą korzystać z tego samego modelu sztucznej inteligencji. FlashBot zajmie się między innymi inteligentnymi automatami z napojami i dostawami zamówień do pokoi. Model PUDU T300 będzie przewoził bagaże z recepcji, natomiast roboty CC1 Pro i MT1 przejmą sprzątanie, wykorzystując system rozpoznawania zabrudzeń oparty na AI. Producent przekonuje, że recepcyjne roboty będą rozumiały gesty i zachowania gości, maszyny dostawcze samodzielnie wyznaczą optymalne trasy, a roboty sprzątające będą na bieżąco dostosowywać się do zmieniających się warunków.

Podczas prezentacji projektu firma pokazała już część swoich urządzeń w akcji. BellaBot Pro serwował kawę uczestnikom wydarzenia, a KettyBot Pro rozwoził przekąski i napoje. W Shenzhen podobne rozwiązania nie robią już większego wrażenia – w miejskich parkach działają kawiarnie obsługiwane przez robotycznych baristów, a jedzenie można zamówić z dostawą dronem. Chiny w ostatnich latach stawiają na roboty, które coraz śmielej wchodzą w życie obywateli.

Nie da się ukryć, że taki hotel brzmi jak scenariusz filmu science fiction. Z drugiej strony wiele rozwiązań, które jeszcze dekadę temu wydawały się futurystyczne, dziś stało się codziennością. Samodzielne zameldowanie, cyfrowe klucze czy automatyczne kioski na lotniskach nikogo już nie zaskakują. Być może za kilka lat podobnie będziemy podchodzić do robotów w hotelach, choć szczerze mówiąc, chyba trochę obawiałabym się takiego miejsca. Może za dużo filmów obejrzałam w swoim życiu.

Oczywiście wszystko będzie zależało od tego, czy hotel będzie miał klientów. O to jednak się nie boję, ludzie lubią takie ciekawostki i dla wielu to będzie fascynujące doświadczenie i okazja do zobaczenia przyszłości na własne oczy.

Źródło: Pudu Robotics