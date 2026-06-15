Windows 10 czy 11 – który system na komputer domowy?

Jakie wymagania systemowe musi spełniać komputer dla Windows 10 i 11?

Microsoft Windows 10 miał swoją premierę w 2015 roku. W 2026 roku oprogramowanie kończy już 11 lat. Natomiast Windows 11 zadebiutował w 2021 roku – czyli jest około sześć lat nowszy od swojego poprzednika. Nowa wersja została wzbogacona w szereg zmian względem wariantu starszego. Czy modyfikacje te są przydatne dla typowego użytkownika komputera? Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto przyjrzeć się najistotniejszym różnicom.

Jednak w pierwszej kolejności należy wiedzieć, jakie są podstawowe wymagania systemowe, umożliwiające instalację poszczególnych systemów. W przypadku Windows 10 komputer musi spełniać następujące parametry:

Procesor: 1 GHz lub szybszy.

Pamięć RAM: 1 GB (dla wersji 32-bitowej) lub 2 GB (dla wersji 64-bitowej).

Miejsce na dysku: 16 GB (dla wersji 32-bitowej) lub 20 GB (dla wersji 64-bitowej).

Karta graficzna: obsługująca DirectX 9 ze sterownikiem WDDM 1.0.

Ekran: rozdzielność 800 x 600 px.

Jeżeli chodzi o Windows 11, to urządzenie powinno spełniać następujące wymogi:

Procesor: 1 GHz lub szybszy, z co najmniej dwoma rdzeniami, kompatybilny z architekturą 64-bitową lub SoC.

Pamięć RAM: minimum 4 GB.

Miejsce na dysku: co najmniej 64 GB.

Karta graficzna: zgodna z DirectX 12 lub nowszą ze sterownikiem WDDM 2.0.

Oprogramowanie układowe: UEFI (z włączoną funkcją Bezpiecznego rozruchu – Secure Boot).

Zabezpieczenia: moduł TPM w wersji 2.0.

Wyświetlacz: High Definition (720 p) o przekątnej większej niż 9”, 8 bitów na kanał kolorów.

Interfejs i wygoda codziennej obsługi Windows 11

Windows 11 zyskał zupełnie nowy, bardziej minimalistyczny, nowoczesny i trójwymiarowy wygląd interfejsu. Rozwinięty Fluent Design proponuje efekty przezroczystości Mica (przenikanie koloru tapety pulpitu przez tło otwartych okien), zaokrąglone rogi okien aplikacji, menu Start i okien systemowych, zaktualizowany system układu tekstu oraz płynne animacje.

Dla użytkownika jedną z najważniejszych zmian wizualnych w Windows 11 jest wypośrodkowanie paska zadań i zastosowanie nowego Menu Start bez kafelków. Od teraz ikony nie są wyrównane do lewej, a znajdują się na środku. Jest to interfejs znany z systemu macOS. Natomiast menu to prosta siatka z przypiętymi aplikacjami i panelem ostatnio używanych plików. Także Eksplorator plików zyskał odświeżony wygląd. Obejmuje on uproszczony pasek narzędzi i nowe ikony. W systemie wprowadzono również zaawansowane układy przyciągania (Snap Layouts). Po najechaniu kursorem na ikonę maksymalizacji okna, pojawia się możliwość przypisania aplikacji do wybranego układu na ekranie. Umożliwia to łatwiejsze wykonywanie wielu zadań jednocześnie.

Jeżeli użytkownik domowy ceni sobie nowoczesny wygląd i wygodniejszą organizację pracy – to system Windows 11 będzie zdecydowanie lepszym wyborem niż 10.

Bezpieczeństwo i ochrona użytkownika w Windows 11

W porównaniu do starszej wersji oprogramowania systemowego od producenta Microsoft, nowsza wprowadza duże zmiany w architekturze bezpieczeństwa. Zwiększona jest ochrona zarówno w odniesieniu do sprzętu, jak i programów. Wszystko za sprawą nowszych technologii, które w 2021 roku były zdecydowanie bardziej rozwinięte niż sześć lat wcześniej. Według raportów producenta w Windows 11 udało się zmniejszyć liczbę zgłaszanych incydentów dotyczących bezpieczeństwa aż o ponad połowę.

W Windows 11 jednym z wymogów jest obecność chipu TPM 2.0. Moduł ten umożliwia bezpieczne generowanie i przechowywanie kluczy szyfrujących, danych biometrycznych oraz haseł. Na uwagę zasługuje także Smart App Control, czyli możliwość blokowania potencjalnie niebezpiecznych lub nieznanych aplikacji. Producent wprowadził również VBS, czyli zabezpieczenia oparte na wirtualizacji. Na straży bezpieczeństwa stoi mechanizm HVCI, który chroni system przed zagrożeniami mogącymi być wynikiem wadliwych sterowników lub złośliwego oprogramowania. Windows 11 oferuje również Windows Hello, czyli brak haseł tekstowych na rzecz wsparcia opartego na rozpoznawaniu twarzy lub linii papilarnych. Wspomnieć należy także o rozszerzonym wykrywaniu phishingu czy nowych odmian ransomware. Możliwe jest to dzięki wzbogaceniu Microsoft Defender o technologię sztucznej inteligencji oraz analizę chmurową.

Nowszy system zdecydowanie lepiej chroni dane użytkownika, co dla większości osób prywatnych ma kluczowe znaczenie.

Wydajność systemu i komfort pracy w Windows 11

W porównaniu do Windows 10 nowsze oprogramowanie zapewnia użytkownikom domowym lepsze zarządzenie pamięcią oraz zasobami sprzętowymi. Gracze mogą liczyć na szereg rozwiązań zwiększających wydajność podczas grania. Jest to przede wszystkim wsparcie dla DirectX12, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie wyższego FPS. System oferuje również tryb Auto HDR. Funkcja ta zapewnia szeroką rozpiętość tonalną – za sprawą automatycznego dostosowywania kontrastu oraz barw. Microsoft wprowadził także Direct Storage, czyli możliwość szybszego ładowania gier na dyskach SSD NVMe.

Co oznacza brak wsparcia dla Windows 10?

Windows 10 nie otrzymuje już aktualizacji zabezpieczeń od producenta. Wsparcie zostało zakończone w październiku 2025 roku. Oznacza to, że Microsoft nie udostępnia już dla tej wersji bezpłatnych aktualizacji zabezpieczeń, nowych funkcji oraz poprawek technicznych. Z tego względu system jest bardziej podatny na ataki cyberprzestępców, oprogramowanie szpiegowskie oraz inne zagrożenia. Oczywiście nadal można z niego korzystać, jednak użytkownicy robią to na własne ryzyko.

Niektóre osoby potrzebują więcej czasu na migrację na Windows 11. Wynika to też z faktu, że starsze urządzenia nie spełniają wymagań systemowych do instalacji nowego oprogramowania. Dlatego konieczny jest zakup nowego komputera. Mając to na uwadze, Microsoft zaproponował płatne przedłużenie aktualizacji zabezpieczeń (ESU). Za odpowiednią opłatą użytkownicy indywidualni mogli ją otrzymać na okres jednego roku, natomiast firmy na 3 lata. Jednak jest to rozwiązanie tymczasowe, niezbyt opłacalne na dłuższą metę.

Sporym wyzwaniem w tym temacie może być także brak zgodności Windows 10 z nowymi oprogramowaniami. Deweloperzy tworzą aplikacje i gry kompatybilne z najnowszymi systemami operacyjnymi. O ile dotychczas Windows 10 był brany pod uwagę na równi z Windows 11, brak wsparcia sprawia, że obecnie jest uznawany za nieco przestarzały.

Jakie funkcje Windows 11 wspierają pracę zdalną?

W dzisiejszych czasach wiele osób pracuje z domu. Praca zdalna stała się powszechna i dla wielu pracowników zdecydowanie wygodniejsza niż codzienne wykonywanie obowiązków z biura. Aby pracować w warunkach domowych, konieczne jest odpowiednie stanowisko – biurko i krzesło biurowe. Jednak podstawą wszystkich działań jest sprzęt – komputer, rzadziej także telefon. Urządzenia muszą posiadać niezbędne programy, ułatwiające pracę. Natomiast najważniejszy jest system operacyjny.

W porównaniu do Windows 10, 11 oferuje pracownikom zdalnym wiele przydatnych funkcji, które znacząco usprawniają codzienną pracę. Są to m.in.:

Pulpit zdalny – zdalne połączenie z innym komputerem. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać dostęp do firmowych plików, programów i danych – niezależnie od miejsca przebywania. Pulpit zdalny w wersji Home jest dostępny wyłącznie jako klient, natomiast w Windows 11 Professional jako klient oraz host.

Pomoc zdalna – szybkie wsparcie techniczne specjalisty IT na odległość.

Układy Snap i Grupy – łatwiejsza organizacja okien, usprawniająca pracę wielozadaniową.

Wirtualne pulpity – możliwość tworzenia odrębnych przestrzeni roboczych – np. dla osobnych projektów.

Integracja z Microsoft Teams – szybki dostęp do rozmów, spotkań online i współpracy zespołowej.

Łącze z telefonem – dostęp do wiadomości, połączeń i powiadomień bezpośrednio z poziomu komputera.

Tryb skupienia – funkcja ograniczająca rozpraszacze (np. powiadomienia) na określony czas podczas pracy.

Windows 11 Home czy Windows 11 Pro dla użytkownika domowego?

Typowemu użytkownikowi domowemu polecana jest wersja Windows 11 Home. Wariant ten oferuje pełen zestaw funkcji niezbędnych do codziennego korzystania z prywatnego komputera. System umożliwia wygodne przeglądanie Internetu, naukę, pracę zdalną, obsługę multimediów i granie w gry. Oprogramowanie udostępnia odświeżony interfejs oraz wbudowane narzędzia wspierane przez sztuczną inteligencję. Inne funkcje to szyfrowanie urządzenia, zapora i ochrona sieci, kontrola rodzicielska, Windows Hello, wydajność w grach, auto HDR czy obsługa DirectX 12 Ultimate.

Natomiast wersja Pro jest wzbogacona w szereg narzędzi przydatnych głównie w środowisku biznesowym. Warto rozważyć zakup systemu, jeżeli potrzebujemy zaawansowanego szyfrowania dysków BitLocker, zdalnego pulpitu do logowania się na swoje urządzenie z innego komputera, wirtualizacji oraz narzędzi typu Hyper-V bądź Windows Sandbox czy łączenia komputera z domeną firmową. Windows 11 Professional to propozycja głównie dla firm, przedsiębiorstw, placówek edukacyjnych, biur rachunkowych oraz finansowych, agencji kreatywnych i reklamowych, firm technologicznych oraz IT czy biur projektowych i architektonicznych.

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