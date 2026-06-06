Wszechświat pełen zagadek. Przełomowa ankieta ujawnia podziały wśród fizyków w fundamentalnych kwestiach

Inicjatywa APS, która zaprosiła badaczy i entuzjastów nauki do udziału w sondażu dotyczącym 10 kluczowych koncepcji fizyki, okazała się niezwykle owocna. Zebrano odpowiedzi od około 1660 osób, co APS określa jako jedną z największych ankiet kiedykolwiek przeprowadzonych w tej dziedzinie. Wśród ankietowanych 20% zidentyfikowało się jako “entuzjaści nauki”, a pozostałe 80% to czynni naukowcy, reprezentujący różnorodne specjalizacje: grawitację (10%), astrofizykę (12%), fizykę cząstek (18%) oraz inne dyscypliny (30%).

Jak podsumował Niayesh Afshordi z Perimeter Institute, współorganizującego badanie: “Najbardziej uderzającym rezultatem jest to, jak niewiele ‘standardowych odpowiedzi’ w fizyce fundamentalnej zyskuje przytłaczające poparcie, większość nie osiąga nawet większości głosów. Interesujące nie jest to, że fizycy są zdezorientowani. Chodzi o to, że granica wiedzy jest naprawdę żywa.” To oznacza, że fizyka, zamiast zbliżać się do jednej, spójnej teorii wszystkiego, wciąż eksploruje liczne, często sprzeczne ścieżki.

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Początek Wszechświata: jedyny punkt zgody?

Wśród 10 pytań jedynie jedno wywołało względny konsensus. Chodzi o definicję Wielkiego Wybuchu. Większość, bo aż 68% respondentów, zgodziła się, że jest to “gorący, gęsty stan, który może, ale nie musi, odpowiadać absolutnemu początkowi czasu”. Co fascynujące, zaledwie 25% ankietowanych uważało Wielki Wybuch za absolutny początek Wszechświata. Te liczby pokazują, że nawet w tak fundamentalnej kwestii, jak geneza naszego kosmosu, fizycy pozostawiają sobie szerokie pole do interpretacji i dalszych badań.

Kwantowe dylematy: Kopenhaga wciąż na czele

Jednym z najbardziej spornych obszarów jest interpretacja mechaniki kwantowej, której zasady rządzą światem atomów i cząstek elementarnych. APS porównało swoje wyniki z ubiegłorocznym sondażem magazynu “Nature”, ukazując spójność w preferencjach fizyków. Okazuje się, że interpretacja kopenhaska, która zakłada, że cząstki w stanach kwantowych zyskują właściwości dopiero w momencie pomiaru przez obserwatora, nadal króluje. Wybrało ją 35,7%respondentów APS (wobec 36% w ankiecie “Nature”). Ta interpretacja, często żartobliwie nazywana szkołą “zamknij się i licz”, wciąż dominuje, choć jej przewaga nie jest absolutna.

Inne podejścia również cieszą się znacznym poparciem: koncepcja “wielu światów/spójnych historii” zebrała 16,2%głosów w APS (15% w “Nature”), natomiast teoria fali pilotującej Bohma-de Broglie’a – 5,8% (7% w “Nature”). Teorie kolapsu, sugerujące spontaniczny kolaps funkcji falowej, uzyskały 6,5% (4% w “Nature”). To dowodzi, że debata na temat natury rzeczywistości kwantowej jest daleka od zakończenia.

Kosmiczne inflacje i zagadki ciemnej energii

Przechodząc do skali kosmicznej, nieco ponad połowa ankietowanych – 50,8% – zgodziła się, że bardzo wczesny Wszechświat doświadczył kosmicznej inflacji, okresu gwałtownego rozszerzania się przestrzeni. Jednakże, jeśli chodzi o mechanizmy napędzające dzisiejszą ekspansję kosmosu, czyli ciemną energię, konsensus znika. Standardowy model kosmologiczny, ΛCDM, zakładający ciemną energię o stałej gęstości, zaskakująco przegrał z koncepcją ciemnej energii zmieniającej się w czasie. Tę ostatnią teorię poparło 25,9% ankietowanych, pokonując ΛCDM o zaledwie 1,9%. To intrygujące, zwłaszcza w kontekście ostatnich eksperymentów, takich jak DESI, których wyniki faktycznie sugerują zmienność ciemnej energii.

Ciemna materia: gdzie ukrywa się masa Wszechświata?

W kwestii ciemnej materii, niewidzialnej masy stanowiącej znaczną część Wszechświata, poglądy były jeszcze bardziej rozbieżne. APS podkreśla, że “więcej uczestników faworyzowało to, co kiedyś uważano za mniej mainstreamowe możliwości”. Cząstki WIMP-y (Weakly Interacting Massive Particles), które przez długi czas były “jasnym faworytem” w poszukiwaniach ciemnej materii, otrzymały jedynie 10% poparcia. Zamiast tego, 17,4% ankietowanych wskazało na lekkie cząstki, takie jak aksjony, 10,1% na efekty grawitacji kwantowej, a 5,4% na pierwotne czarne dziury. Co ciekawe, aż 20,6% sugerowało, że ciemna materia może być hybrydą wszystkich tych opcji, a 15,1% nie miało zdania. Pokazuje to, jak głęboka i nierozstrzygnięta jest wciąż ta zagadka.

Święty Graal fizyki i pusta rubryka “Brak opinii”

Jedną z najbardziej zauważalnych cech ankiety był wysoki odsetek odpowiedzi “Brak opinii” na wiele pytań. Dotyczyło to interpretacji mechaniki kwantowej (13,4%), kosmologii wczesnego Wszechświata (13,5%), napięcia Hubble’a (24,4%), anomalii grawitacyjnych (15,1%), przyspieszonej ekspansji kosmicznej (14,9%) oraz materii wewnątrz czarnych dziur (17,3%).

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Największy odsetek, bo aż 28,7% uczestników, nie wybrał żadnego poglądu na grawitację kwantową – “świętego Graala” fizyki, który ma na celu zjednoczenie mechaniki kwantowej i ogólnej teorii względności. Wśród tych, którzy wyrazili preferencje, teoria strun dominowała z wynikiem 18,9%. Alternatywne modele, takie jak pętlowa grawitacja kwantowa (12,7%) i asymptotyczne bezpieczeństwo (5,3%), również znalazły swoich zwolenników, choć aż 17,7% ankietowanych stwierdziło, że grawitacja w ogóle nie jest kwantowa. To dowód na to, że nawet najwięksi współcześni umysłowie mierzą się z niewyobrażalną złożonością fundamentalnych zagadnień.

Pęknięcia, przez które wpada światło

Brak konsensusu w tak wielu kluczowych kwestiach nie powinien być jednak postrzegany jako porażka fizyki. Wręcz przeciwnie, jak zauważył Niayesh Afshordi, “w tym sensie brak konsensusu może być wskazówką. Wyznacza miejsca, w których potrzebne są lepsze dane, ostrzejsza teoria lub nowe połączenia między poddziedzinami”. To właśnie w tych “pęknięciach” w naszej wiedzy, przeciska się światło, otwierając drogę do nowych odkryć i głębszego zrozumienia Wszechświata. Fizyka, zamiast osiągnąć swój kres, wciąż tętni życiem, zadając pytania, które pchają granice ludzkiego poznania.