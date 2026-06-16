Co to znaczy, że szczoteczka jest magnetyczna?

Szczoteczka magnetyczna to rodzaj szczoteczki elektrycznej, która wykorzystuje liniowy napęd magnetyczny do przekazywania energii szczotkowania bezpośrednio do główki szczoteczki. Jego zadaniem jest kierowanie energii dokładnie tam, gdzie jest najbardziej potrzebna – na końcówki włókien mających bezpośredni kontakt z zębami.

W szczoteczkach Oral-B iO technologia magnetyczna łączy ruch oscylacyjno-rotacyjny okrągłej główki z delikatnymi mikrowibracjami włókien. Dzięki temu szczoteczka pomaga dokładnie oczyszczać zęby i usuwać płytkę bakteryjną, a jednocześnie nie wymaga intensywnych ruchów ręką podczas szczotkowania.

Szczoteczka magnetyczna to znacznie bardziej zaawansowany rodzaj szczoteczki elektrycznej, zaprojektowany tak, aby ułatwiać dokładne i komfortowe mycie zębów każdego dnia.

fot. materiały klienta

Jak działa szczoteczka magnetyczna?

Sercem szczoteczki magnetycznej jest napęd magnetyczny, który odpowiada za płynną i kontrolowaną pracę główki. W szczoteczkach Oral-B iO ten mechanizm wprawia okrągłą końcówkę w ruch, a jednocześnie generuje delikatne mikrowibracje włókien. Energia szczotkowania trafia bezpośrednio do końcówek włókien, które otaczają ząb i pomagają usuwać płytkę bakteryjną także z trudniej dostępnych miejsc.

W praktyce oznacza to prostsze szczotkowanie. Zamiast wykonywać intensywne ruchy ręką, wystarczy powoli prowadzić główkę od zęba do zęba. Okrągły kształt końcówki pomaga objąć każdy ząb osobno, a ruchy oscylacyjno-rotacyjne i mikrowibracje wspierają dokładne oczyszczanie powierzchni zębów oraz okolic linii dziąseł.

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Jakie są zalety szczoteczki magnetycznej?

Zalety szczoteczki magnetycznej najlepiej widać podczas codziennego szczotkowania. Pozwala dokładniej oczyszczać zęby, ułatwia utrzymanie prawidłowej techniki i wspiera budowanie zdrowych nawyków higieny jamy ustnej. W szczoteczkach Oral-B iO technologia magnetyczna łączy się dodatkowo z funkcjami, które pomagają szczotkować zęby dokładniej i bardziej świadomie.

Najważniejsze zalety szczoteczki magnetycznej:

dokładniejsze usuwanie płytki bakteryjnej – szczoteczki Oral-B iO pomagają usuwać do 100% więcej płytki bakteryjnej w porównaniu ze zwykłą szczoteczką manualną;

– szczoteczki Oral-B iO pomagają usuwać do 100% więcej płytki bakteryjnej w porównaniu ze zwykłą szczoteczką manualną; czyszczenie każdego zęba osobno – charakterystyczna okrągła główka Oral-B otacza pojedynczy ząb i pomaga dokładnie oczyszczać jego powierzchnię;

– charakterystyczna okrągła główka Oral-B otacza pojedynczy ząb i pomaga dokładnie oczyszczać jego powierzchnię; łatwiejsze docieranie do trudno dostępnych miejsc – okrągła końcówka pomaga dokładnie czyścić okolice linii dziąseł oraz przestrzenie, które podczas szczotkowania manualnego bywają pomijane;

– okrągła końcówka pomaga dokładnie czyścić okolice linii dziąseł oraz przestrzenie, które podczas szczotkowania manualnego bywają pomijane; mniej zależności od techniki szczotkowania – ruchy oscylacyjno-rotacyjne i mikrowibracje wykonują większość pracy, dlatego nie trzeba wykonywać intensywnych ruchów ręką;

– ruchy oscylacyjno-rotacyjne i mikrowibracje wykonują większość pracy, dlatego nie trzeba wykonywać intensywnych ruchów ręką; większy komfort codziennego szczotkowania – wystarczy powoli prowadzić główkę po kolejnych zębach, bez potrzeby szorowania;

– wystarczy powoli prowadzić główkę po kolejnych zębach, bez potrzeby szorowania; lepsza kontrola siły nacisku – wybrane modele Oral-B iO informują o zbyt mocnym dociskaniu szczoteczki do zębów i dziąseł;

– wybrane modele Oral-B iO informują o zbyt mocnym dociskaniu szczoteczki do zębów i dziąseł; łatwiejsze utrzymanie zalecanego czasu szczotkowania – timer pomaga szczotkować zęby przez rekomendowane 2 minuty;

To właśnie dlatego szczoteczka magnetyczna może być dobrym wyborem dla osób, które chcą przejść ze szczoteczki manualnej na bardziej zaawansowaną higienę jamy ustnej.

Jaką szczoteczkę magnetyczną do zębów wybrać?

Wszystkie szczoteczki Oral-B iO wykorzystują technologię magnetyczną. Poszczególne modele różnią się jednak liczbą funkcji wspierających codzienne szczotkowanie. Wybór warto dopasować do własnych potrzeb oraz oczekiwanego poziomu wsparcia podczas higieny jamy ustnej.

Poniżej znajdziesz omówienie dwóch modeli Oral-B iO – iO3, która sprawdzi się jako pierwszy krok do technologii magnetycznej, oraz iO10, czyli najbardziej zaawansowanej szczoteczki magnetycznej w portfolio Oral-B.

Oral-B iO 3

Oral-B iO3 to dobry wybór dla osób, które chcą rozpocząć korzystanie ze szczoteczki magnetycznej i szukają modelu wyposażonego w najważniejsze funkcje wspierające codzienną higienę jamy ustnej. Łączy technologię magnetyczną Oral-B iO z prostą obsługą, dzięki czemu ułatwia przejście ze szczoteczki manualnej na elektryczną.

Najważniejsze cechy Oral-B iO3:

3 tryby szczotkowania,

wizualny czujnik siły nacisku,

2-minutowy timer,

wydajny akumulator,

prosta i intuicyjna obsługa.

To model dla osób, które chcą zacząć korzystać z technologii magnetycznej i od razu poprawić codzienną rutynę szczotkowania.

Oral-B iO 10

Oral-B iO10 to najbardziej zaawansowana szczoteczka magnetyczna w portfolio Oral-B. Została zaprojektowana z myślą o użytkownikach, którzy oczekują maksymalnego wsparcia podczas codziennej higieny jamy ustnej oraz chcą korzystać z najbardziej zaawansowanych funkcji technologii iO.

Najważniejsze cechy Oral-B iO10:

7 trybów szczotkowania,

inteligentna ładowarka iO Sense,

interaktywny wyświetlacz,

inteligentny czujnik siły nacisku,

aplikacja Oral-B ze wskazówkami dotyczącymi szczotkowania,

szybkie ładowanie magnetyczne.

To rozwiązanie dla osób, które chcą nie tylko dokładnie czyścić zęby, ale także aktywnie monitorować i doskonalić swoje nawyki związane z higieną jamy ustnej.

Jak myć zęby szczoteczką magnetyczną?

Szczoteczka magnetyczna wykonuje dużą część pracy za użytkownika, dlatego nie wymaga intensywnego szorowania ani skomplikowanych ruchów ręką. Wystarczy spokojnie prowadzić główkę po kolejnych zębach, pozwalając technologii magnetycznej, ruchom oscylacyjno-rotacyjnym i mikrowibracjom wykonywać pracę czyszczącą.

Okrągła główka szczoteczek Oral-B iO obejmuje każdy ząb osobno, pomagając dokładnie oczyszczać jego powierzchnię oraz okolice linii dziąseł. Dzięki temu łatwiej utrzymać prawidłową technikę szczotkowania niż w przypadku szczoteczki manualnej.

Podczas codziennego szczotkowania pamiętaj o kilku prostych zasadach:

Ustaw główkę przy linii dziąseł – końcówka powinna obejmować ząb i delikatnie pracować także w okolicy dziąseł. Przesuwaj szczoteczkę od zęba do zęba – okrągła główka potrzebuje chwili, aby dokładnie oczyścić każdą powierzchnię zęba. Zęby powinniśmy czyścić minimum przez 2 minuty, co oznacza po 30 sekund na każdą ćwiartkę szczęki (góra lewa, góra prawa, dół lewy, dół prawy) Nie szoruj i nie dociskaj szczoteczki zbyt mocno – ruchy oscylacyjno-rotacyjne oraz mikrowibracje wykonują większość pracy, dlatego wystarczy delikatnie prowadzić końcówkę po zębach. Czyść zęby z każdej strony – pamiętaj o powierzchniach zewnętrznych, wewnętrznych i żujących, również przy zębach trzonowych. Szczotkuj przez co najmniej 2 minuty – korzystaj z timera, który pomaga utrzymać zalecany czas szczotkowania.

fot. materiały klienta

Często zadawane pytania

Czym różni się szczoteczka elektryczna od magnetycznej?

Szczoteczka magnetyczna jest rodzajem szczoteczki elektrycznej. W szczoteczkach Oral-B iO napęd magnetyczny przekazuje energię bezpośrednio do włókien końcówki, łącząc ruch oscylacyjno-rotacyjny z delikatnymi mikrowibracjami. Dzięki temu szczoteczka pomaga dokładnie oczyszczać zęby i okolice linii dziąseł podczas codziennego szczotkowania.

Czy warto kupić szczoteczkę magnetyczną?

Tak, szczególnie jeśli zależy Ci na dokładniejszym i wygodniejszym szczotkowaniu. Szczoteczki magnetyczne Oral-B iO pomagają usuwać do 100% więcej płytki bakteryjnej w porównaniu ze zwykłą szczoteczką manualną, a dodatkowo wspierają prawidłowe nawyki dzięki funkcjom takim jak timer czy czujnik siły nacisku.

Czy szczoteczka magnetyczna nadaje się dla wrażliwych dziąseł?

Tak. Szczoteczki magnetyczne Oral-B iO zostały zaprojektowane tak, aby łączyć skuteczne czyszczenie z delikatnością dla dziąseł. Dodatkowo wszystkie modele serii iO, są wyposażone w czujnik siły nacisku, który pomaga unikać zbyt mocnego dociskania szczoteczki podczas szczotkowania.

Czy dzieci mogą używać szczoteczki magnetycznej?

Tak, pod warunkiem że szczoteczka jest dopasowana do wieku dziecka. Przykładem jest Oral-B iO Kids 6+, która wykorzystuje technologię magnetyczną Oral-B i została zaprojektowana z myślą o dzieciach powyżej 6. roku życia. Szczoteczka pomaga dokładnie czyścić zęby, a jednocześnie jest delikatna dla dziąseł i ruszających się zębów.