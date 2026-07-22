Japońskie rzemiosło i niezrównana precyzja. Nie znajdziesz dwóch takich samych zegarków

To połączenie trzech klasycznych sztuk japońskiego rzemiosła z nowatorską inżynierią. Efekt? Zegarek, który jest niemal bezobsługowy, niezwykle wytrzymały, a co najważniejsze – dzięki ręcznemu barwieniu tarcz – każdy z 200 wyprodukowanych egzemplarzy jest absolutnie unikatowy.

Tarcza z papieru Tengu-jo z głębią naturalnego indygo

Największą ozdobą modelu „Japan Blue” jest jego tarcza. Linia The CITIZEN od dawna słynie ze stosowania tradycyjnego japońskiego papieru washi. Wybór tego materiału to nie tylko kwestia estetyki – półprzezroczysta struktura papieru pozwala światłu słonecznemu bez przeszkód przenikać do ogniw fotowoltaicznych ukrytych pod spodem, które zasilają mechanizm.

Jednak w tej limitowanej edycji marka poszła znacznie dalej. Po raz pierwszy sięgnęła po papier Tengu-jo washi, który jest wyjątkowo cienkim, a zarazem niezwykle wytrzymałym wariantem tradycyjnego papieru. Potem go zafarbowała, wykorzystując do tego technikę Pole-Wrap Shibori – papier nawijano na wałek, gnieciono w gęste, poziome fałdy i wielokrotnie zanurzano w naturalnym barwniku indygo

Właśnie w ten sposób uzyskano motyw cieniowania inspirowany jest estetyką tradycyjnego japońskiego malarstwa, w którym mgła delikatnie snuje się nad krajobrazem. Tu warto zaznaczyć, że proces gniecenia i barwienia odbywa się całkowicie ręcznie, a to oznacza unikatowość, bo niemożliwe jest uzyskanie dwóch identycznych wzorów. Kupując nawet dwa egzemplarze z tej samej serii, dostajemy dwa całkowicie odmienne dzieła sztuki.

Na tarczy się nie kończy

Koperta o średnicy 40 mm wyfrezowana została z opatentowanego przez producenta stopu Super-Titanium, utwardzonego specjalną powłoką Duratect Platinum. Zabieg ten nie tylko chroni zegarek przed zarysowaniami i trudami codziennego noszenia, ale też nadaje tytanowi szlachetny, platynowy połysk. Sylwetka zyskała łagodniej opadające uszy oraz subtelną osłonę koronki, co znacząco podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne.

W porównaniu do poprzednich generacji, projektanci wysłuchali uwag kolekcjonerów i wprowadzili istotne usprawnienia w czytelności. Na wskazówki oraz pierścień tarczy nałożono warstwę luminescencyjną, dzięki czemu odczyt godziny w ciemności nie stanowi już najmniejszego problemu. Dodajmy do tego wodoszczelność na poziomie 100 metrów i dostajemy klasyczny zegarek o wytrzymałości sportowego modelu.

Pod spodem kryje się z kolei flagowy mechanizm solarny Eco-Drive Caliber A060. To kwarcowy majstersztyk, który ładuje się z dowolnego źródła światła, wykluczając potrzebę wymiany baterii. Zegarek cechuje się świetną precyzją, ponieważ jego roczne odchylenie chodu wynosi maksymalnie do pięciu sekund. Do tego dochodzi wbudowany wieczny kalendarz, który sam pilnuje długości miesięcy i lat przestępnych, oraz system czujników wstrząsowych, które natychmiast korygują pozycję wskazówek w razie uderzenia.

Konstrukcja jest też idealnie przygotowana dla osób często podróżujących. Niezależnie regulowana wskazówka godzinowa pozwala na szybką zmianę strefy czasowej bez zatrzymywania pracy sekundnika. Co ciekawe, zegarek odłożony do całkowitej ciemności potrafi przejść w tryb uśpienia i działać tak nawet przez rok, by po ponownym wykryciu światła błyskawicznie ustawić właściwą godzinę i datę.

Tylko 200 sztuk na cały świat

Limitowany model The CITIZEN Washi Paper „Japan Blue” trafił do sprzedaży w ściśle ograniczonej liczbie 200 egzemplarzy, z których każdy kosztuje 2995 dolarów. To spora kwota, ale cóż, nie mówimy tu o zwykłym zegarku, a o unikacie wśród limitowanej wersji. Bo jakby nie patrzeć, każdy model ma tarczę, której nie znajdziemy w innym egzemplarzu

Źródło: Citizen