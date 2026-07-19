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Ekstremalne zbliżenie do Torifune! Japońska sonda szykuje się na historyczny przelot obok tajemniczej planetoidy

Monika Wojciechowska
19.07.2026|3 min
Japońska sonda Hayabusa2, która z sukcesem dostarczyła na Ziemię próbki z planetoidy Ryugu, nie zwalnia tempa. W ramach rozszerzonej misji, statek kosmiczny przygotowuje się do jednego z najbardziej spektakularnych i rekordowo bliskich przelotów w historii badań małych ciał Układu Słonecznego. Jej celem jest tajemnicza planetoida Torifune, a naukowcy z JAXA liczą na odkrycie “kolejnej bestii do umieszczenia w zoo planetoid”.
Ekstremalne zbliżenie do Torifune! Japońska sonda szykuje się na historyczny przelot obok tajemniczej planetoidy
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Misja Hayabusa2 rozpoczęła się w grudniu 2014 roku, a cztery lata później sonda z sukcesem spotkała się z planetoidą Ryugu. Po zebraniu cennych próbek, które dotarły na Ziemię w 2020 roku, realizując tym samym główne cele misji, wytrzymała jednostka nadal pragnie dostarczać fascynujące dane naukowe. Mimo ubiegłorocznego, krótkiego przejścia w tryb awaryjny, statek działa bez zarzutu.

5 lipca Hayabusa2 wykona przelot obok planetoidy Torifune. Jak ujawnił Satoshi Tanaka z Japońskiej Agencji Eksploracji Przestrzeni Kosmicznej (JAXA) podczas 35. spotkania NASA Small Bodies Assessment Group (SBAG) 11 czerwca, będzie to wydarzenie bez precedensu.

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Torifune: Bliskie spotkanie z nieznanym

Podczas przelotu Hayabusa2 zbliży się do Torifune na odległość zaledwie 1 do 10 kilometrów. Statek użyje swojego zaawansowanego zestawu instrumentów do zbadania obiektu o szacowanej średnicy około 450 metrów, pędząc obok niego z prędkością 5,3 kilometra na sekundę. To manewr niezwykle ryzykowny, ale dający bezcenną wiedzę.

Satoshi Tanaka podkreślił: “To jedno z najbliższych spotkań z planetoidą, jakie kiedykolwiek podjęto w misji tej klasy. Łącząc zaawansowane techniki nawigacyjne i możliwości inżynieryjne Hayabusa2, udało nam się umożliwić przelot w odległości zaledwie około jednego kilometra.”

Torifune, początkowo oznaczona jako 2001 CC21, otrzymała nazwę na cześć bóstwa z japońskiej mitologii. Tanaka sugeruje, że planetoida jest w pewnym stopniu podobna do Itokawy – celu pierwszej misji Hayabusa – jednak niewiele wiadomo na pewno o Torifune, co dodaje element niepewności do tego rozszerzonego celu misji.

Wyzwania i naukowe nadzieje

“To wciąż ryzykowna operacja, ponieważ nie planowano jej wcześniej,” powiedział Space.com Patrick Michel, główny badacz misji Hera Europejskiej Agencji Kosmicznej i członek zespołu naukowego Hayabusa2. Michel wskazuje również na dużą niepewność co do rozmiarów obiektu, którego wymiary pozostają nieznane. Planetoida Torifune może być na przykład układem kontaktowo-binarnym, w którym dwa oddzielne ciała połączyły się przy niskich prędkościach. Znane małe ciała podwójne kontaktowo to obiekt Pasa Kuipera Arrokoth, sfotografowany przez misję NASA New Horizons, oraz kometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, opisana jako “gumowa kaczka” podczas wizyty sondy Rosetta ESA.

“Odkryjemy, jak wygląda. A za każdym razem, gdy widzieliśmy nową planetoidę, byliśmy zaskoczeni,” dodał Michel. “Odkryjemy kolejną bestię do umieszczenia w zoo planetoid.” Bardzo wysoka prędkość przelotu oznacza, że na zebranie obrazów i innych danych będzie niewiele czasu, ale to szybkie spotkanie będzie również użytecznym testem dla obrony planetarnej, a także wzbogaci naukę planetarną.

Test obrony planetarnej i dalekosiężne plany

Przelot, wykorzystujący zaawansowane techniki nawigacji do prowadzenia i kontrolowania statku kosmicznego, będzie cennym testem koncepcji szybkiego rozpoznania. Takie rozpoznanie mogłoby dostarczyć istotnych informacji przed przechwyceniem zagrażającej planetoidy za pomocą uderzenia kinetycznego, czego skuteczność zademonstrowała misja NASA DART w 2022 roku.

Tanaka zaznaczył, że Hayabusa2 była bardzo aktywna podczas fazy przelotu w głębokim kosmosie, wykonując obserwacje światła zodiakalnego i egzoplanet. Przelot obok Torifune, miejmy nadzieję, nie będzie jej ostatnim aktem. Ostatecznym celem rozszerzonej misji Hayabusa2 jest odwiedzenie malutkiej planetoidy 1998 KY26 w 2031 roku, która byłaby najmniejszą planetoidą, jaką kiedykolwiek odwiedzono. Statek kosmiczny mógłby nawet podjąć próbę lądowania na tym miniaturowym świecie, mierzącym zaledwie 11 metrów szerokości.

Monika WojciechowskaM
Napisane przez

Monika Wojciechowska

Redaktor
Najbliższe są mi tematy związane z technologią, gadżetami, nowoczesnym AGD i motoryzacją. Interesują mnie rozwiązania, które nie tylko dobrze wyglądają na papierze, ale przede wszystkim realnie wpływają na komfort, wygodę i sposób, w jaki korzystamy z technologii na co dzień. Ukończyłam studia dziennikarskie oraz szkolenia z zakresu sztucznej inteligencji. Prywatnie uwielbiam gry i muzykę.
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