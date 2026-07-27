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Ile można dostać za złotówkę? Plus wywraca ofertę na kartę do góry nogami

Joanna Marteklas
27.07.2026|3 min
Za złotówkę można kupić jakiegoś taniego batonika, lizaka albo zdrapkę. Żeby dostać coś konkretnego, trzeba raczej dopłacić. No, chyba że korzystacie z Plus na Kartę. Zielony operator postanowił udowodnić, że jedna moneta wciąż może mieć potężną moc. Gdy większość konkurentów gmatwa swoje taryfy, tworząc wielopiętrowe pakiety, liczne progi promocji i skomplikowane regulaminy pełne kruczków, Plus wchodzi do gry z absolutnym banałem, który wywraca dotychczasową logikę prepaidu do góry nogami.
Ile można dostać za złotówkę? Plus wywraca ofertę na kartę do góry nogami
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Nowa oferta jest banalnie prosta, niezwykle chwytliwa i powoli przechodzi do historii jako jeden z najbardziej przejrzystych przeliczników na polskim rynku: 1 zł = 1 dzień = 10 GB internetu + nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y.

Koniec z gąszczem kodów i skomplikowanych taryf

Przyznajmy to szczerze – chyba każdy z nas chociaż raz w życiu pogubił się w promocjach na kartę. Aktywacja pakietu internetu jednym kodem, nielimitowanych rozmów drugim, a potem nerwowe sprawdzanie, czy doładowanie konta na pewno przedłużyło ważność całej taryfy, bywało po prostu frustrujące. Plus postawił na radykalny reset i pełną elastyczność.

Od teraz to sam użytkownik decyduje, na jak długo i w jakim zakresie potrzebuje łączności ze światem. Mechanizm działa bezproblemowo, bo kwota doładowania idealnie przelicza się na czas i gigabajty:

  • Wrzucasz 2 zł? Dostajesz pełen no-limit na rozmowy i wiadomości oraz aż 20 GB danych na 2 dni.
  • Doładowujesz za 10 zł? Cieszysz się brakiem limitów na połączenia i pokaźną paczką 100 GB na pełne 10 dni.
  • Wybierasz 30 zł? Zyskujesz święty spokój na cały miesiąc (30 dni) oraz potężny zapas 300 GB transferu.

Nie musisz pamiętać o włączaniu żadnych dodatkowych subskrypcji ani martwić się, że po wyczerpaniu gigabajtów stan konta zostanie wyzerowany przez ukryte opłaty. Po prostu doładowujesz i korzystasz, bez żadnych bezsensownych komplikacji, bo po co to komu?

Decyzja Plusa nie wzięła się znikąd, bo operator po prostu wysłuchał głosu konsumentów. Z ubiegłorocznego raportu „W gąszczu produktów i ofert. Jak wybierają Polacy?” wyłania się bardzo jasny obraz naszych codziennych wyborów. Aż 50% badanych przyznało, że czuje się po prostu przytłoczona nadmierną liczbą wariantów, promocji i haczyków, którymi zalewają nas dostawcy usług.

Co więcej, 70% respondentów zadeklarowało, że podczas zakupów kieruje się przede wszystkim prostotą i zrozumiałością. Chcemy wiedzieć, za co dokładnie płacimy i co otrzymujemy w zamian – bez konieczności studiowania wielostronicowych regulaminów. Zamiast budować kolejne poziomy programów lojalnościowych, operator postawił więc na przejrzystość, dając klientom poczucie pełnej kontroli nad portfelem.

Jak zacząć? Oferta dla każdego i starter za piątkę

Z nowych zasad mogą bez przeszkód skorzystać zarówno dotychczasowi klienci Plus na Kartę, jak i osoby, które dopiero planują przenieść swój numer lub szukają zapasowej karty do drugiego telefonu czy tabletu.

Dla debiutantów przygotowano specjalny starter za 5 zł, który już na start oferuje bardzo solidną paczkę 50 GB internetu na 5 dni oraz pełny no-limit na połączenia i wiadomości. Gdy okres startowy dobiegnie końca, wystarczy po prostu doładować konto dowolną kwotą od 1 zł do 30 zł, aby automatycznie wejść w nowy, przejrzysty model taryfowy. To propozycja idealna dla każdego, kto ceni sobie wolność, nie lubi wiązać się długoterminowymi umowami abonentowymi i chce dokładnie wiedzieć, na co idzie każda wydana złotówka.

Joanna MarteklasJ
Napisane przez

Joanna Marteklas

Redaktor
Zajmuję się tematyką nowych technologii i ich wpływu na codzienne życie. Piszę o cyfrowej kulturze, innowacjach oraz trendach zmieniających sposób, w jaki pracujemy i komunikujemy się ze sobą. Szczególnie interesuje mnie relacja między rozwojem technologii a współczesną popkulturą. W wolnych chwilach zakopuję się w książkach i komiksach — najczęściej w fantastyce i wuxia.
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