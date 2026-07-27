Jaki projektor wybrać do domu? Pięć modeli na różne budżety

To właśnie elastyczność jest największą zaletą współczesnych projektorów. Telewizor zajmuje ścianę przez całą dobę, nawet gdy pozostaje wyłączony. Projektor pojawia się wtedy, gdy naprawdę jest potrzebny. Jednego wieczoru może stworzyć domową salę kinową, następnego wyświetlić bajkę na suficie, a podczas wakacyjnego wyjazdu zamienić pustą ścianę domku w ekran.

Wybrałam pięć modeli odpowiadających różnym potrzebom i budżetom. Kolejność jest przypadkowa, bo trudno porównywać niewielki sprzęt podróżny z jasnym projektorem 4K albo konstrukcją przygotowaną do pracy w plenerze.

Blackview PV1000 Max – duży obraz bez dużego wydatku

Blackview PV1000 Max jest propozycją dla osób, które chcą wejść w świat domowej projekcji bez wydawania kilku tysięcy złotych. Model kosztuje obecnie około 1300 zł, a jego wyposażenie pokazuje, jak szybko rozwinął się ten segment rynku.

Projektor wyświetla obraz w natywnej rozdzielczości Full HD, osiąga jasność 1000 ANSI lumenów i obsługuje materiały 4K. Warto rozróżnić te pojęcia – filmy 4K zostaną odtworzone, ale sam obraz będzie wyświetlany w rozdzielczości 1920 × 1080 pikseli. To uczciwy kompromis w tej cenie, szczególnie gdy urządzenie ma służyć głównie do wieczornego oglądania seriali, transmisji sportowych i filmów.

PV1000 Max może wyświetlać obraz o przekątnej od 40 do 150 cali. Ma system VIDAA z dostępem do popularnych serwisów streamingowych, automatyczne ustawianie ostrości, korekcję geometrii, dopasowanie obrazu do ekranu i omijanie przeszkód.

Wbudowane głośniki o łącznej mocy 12 W obsługują Dolby Audio. Mam wrażenie, że właśnie takie modele najmocniej zachęcają do rezygnacji z tanich, zupełnie anonimowych projektorów. Dostajemy gotowe urządzenie multimedialne, a nie samo źródło obrazu wymagające podłączania kolejnych pudełek.

XGIMI MoGo 3 Pro – dla osób, które często zmieniają miejsce seansu

Projektor nie zawsze musi stać na stałe w jednym pokoju. XGIMI MoGo 3 Pro został zaprojektowany tak, aby można było łatwo przenieść go z salonu do sypialni, spakować na weekend albo ustawić na kuchennym blacie. Cylindryczna obudowa i zintegrowana podstawa pozwalają regulować kąt nachylenia w zakresie 130 stopni.

MoGo 3 Pro oferuje natywną rozdzielczość Full HD, jasność 450 ISO lumenów i obraz o przekątnej do 120 cali. Ma Google TV z licencjonowanym Netfliksem, automatyczne ustawianie obrazu oraz dwa głośniki Harman Kardon o mocy 5 W. Urządzenie można również zasilać za pomocą odpowiednio mocnego powerbanku USB-C.

Jasność wskazuje, że jest to sprzęt przeznaczony przede wszystkim do przyciemnionych pomieszczeń. W zamian otrzymujemy konstrukcję, którą faktycznie chce się przenosić. Ważący kilka kilogramów projektor nazywany mobilnym często kończy życie na jednej półce. MoGo 3 Pro znacznie lepiej pasuje do idei sprzętu podążającego za użytkownikiem.

Epson EF-22 – laserowy projektor do codziennego oglądania

Epson EF-22 spodoba się osobom, które szukają dopracowanego projektora do regularnego użytkowania w domu. Wykorzystuje laserowe źródło światła oraz technologię 3LCD, wyświetla obraz Full HD i osiąga jasność 1000 lumenów zarówno dla światła białego, jak i barwnego.

Zintegrowana, obracana podstawa pozwala skierować obraz na ścianę, ekran, a nawet sufit. Maksymalna przekątna wynosi 150 cali. Na pokładzie znalazło się również Google TV, funkcja przesyłania obrazu Google Cast i dwa głośniki o mocy 5 W.

To propozycja dla osób, które cenią przewidywalność. Projektor ma działać często, szybko uruchamiać wybrany serwis i nie wymagać każdorazowego poprawiania ustawienia. Laserowe źródło światła dobrze pasuje do takiego sposobu korzystania. EF-22 nie jest najmniejszym ani najtańszym urządzeniem w zestawieniu, ale przekonuje jako kompletny sprzęt do salonu.

BenQ GP520 – gdy Full HD przestaje wystarczać

BenQ GP520 kierowany jest do bardziej wymagających odbiorców. Oferuje rozdzielczość 4K UHD, jasność 2600 ANSI lumenów i czterodiodowe źródło światła o deklarowanej żywotności do 30 tysięcy godzin w trybie ekonomicznym. Zdecydowanie lepiej poradzi sobie w pomieszczeniu, którego nie da się całkowicie zaciemnić.

Projektor ma Google TV z Netfliksem, obsługuje HDR i automatycznie dostosowuje obraz do warunków panujących w pokoju. Potrafi uwzględnić między innymi kolor ściany i oświetlenie otoczenia. Producent przewidział też tryb niskiego opóźnienia, co zainteresuje osoby planujące podłączenie konsoli.

GP520 pokazuje, że projektor może przejąć rolę głównego ekranu w salonie, zwłaszcza gdy oglądamy dużo filmów, sportu i materiałów w wysokiej rozdzielczości. Trzeba jednak zapewnić mu odpowiednią przestrzeń. Duży obraz szybko ujawnia niedoskonałości ściany, dlatego przy tej klasie sprzętu warto pomyśleć również o dobrym ekranie projekcyjnym.

Nebula Mars 3 – seans może przenieść się do ogrodu

Nebula Mars 3 odpowiada na dość konkretne marzenie: wieczorny film w ogrodzie, na działce albo podczas wyjazdu pod namiot. Urządzenie ma wbudowany akumulator, uchwyt do przenoszenia, osłonę obiektywu i dodatkowe oświetlenie, które może pełnić funkcję lampki kempingowej.

Projektor oferuje rozdzielczość Full HD, jasność 1000 ANSI lumenów i obraz o przekątnej do 200 cali. W standardowym trybie akumulator wystarcza na około dwie godziny oglądania. Tryb ekonomiczny wydłuża ten czas maksymalnie do pięciu godzin, ograniczając przy tym jasność do 300 ANSI lumenów.

Obudowa uzyskała klasę odporności IPX3, ma również konstrukcję chroniącą przed drobnym pyłem i skutkami upadku z niewielkiej wysokości. Nie zabierałabym tego projektora na seans podczas ulewy, lecz przelotny deszcz nie powinien od razu kończyć wieczoru. Mars 3 jest sprzętem dość dużym i ciężkim jak na model mobilny, ale w tym przypadku solidna obudowa oraz pojemny akumulator mają swoje uzasadnienie.

Jak wybrać projektor i później z niego korzystać?

Przed zakupem warto zastanowić się, gdzie projektor będzie ustawiany najczęściej. Do wieczornego oglądania w zaciemnionej sypialni może wystarczyć kompaktowy model o umiarkowanej jasności. W salonie z jasnymi ścianami i światłem wpadającym przez okna lepiej sprawdzi się mocniejsze urządzenie.

Należy też sprawdzić rozdzielczość natywną. Informacja o obsłudze 4K oznacza czasem jedynie możliwość odtworzenia takiego materiału, który następnie zostanie przeskalowany do Full HD. Dla wielu użytkowników nadal będzie to wystarczająca jakość, szczególnie przy rozsądnej odległości od ekranu.

Znaczenie mają również system smart TV, dostępność licencjonowanych aplikacji, automatyczne ustawianie ostrości oraz korekcja obrazu. To funkcje, które łatwo zlekceważyć podczas porównywania tabel ze specyfikacją. W codziennym użytkowaniu decydują jednak o tym, czy projektor będzie chętnie uruchamiany.

Nie uważam, że projektor jest rozwiązaniem dla każdego. Telewizor pozostaje wygodniejszy podczas oglądania wiadomości w środku dnia, nie wymaga wolnej ściany i zazwyczaj zapewnia lepszy kontrast bez zaciemniania pokoju. Projektor wnosi jednak do domu coś, czego trudno szukać w kolejnym dużym telewizorze – możliwość zmiany zwykłego wieczoru w prawdziwy seans. Najważniejsze to odpowiednio dobrać model do swoich potrzeb.