Przełącz dom na tryb wakacyjny. Letnie hity od Xiaomi, które polubisz od pierwszego użycia

Xiaomi doskonale rozumie tę potrzebę. Ich najnowsza letnia kampania, promowana bardzo trafnym hasłem: „Xiaomi. Tak jak lubisz, tylko lepiej”, skupia się na technologii, która ma nam ułatwić życie, a nie zdominować je skomplikowaną obsługą. Zapomnijcie o instrukcjach grubości wakacyjnej powieści. Cały ten spójny ekosystem spina intuicyjna aplikacja Xiaomi Home, pozwalająca zarządzać domem z poziomu ulubionego leżaka.

Prywatne kino w upalny wieczór — Xiaomi TV S Mini LED 2026

Gdy na zewnątrz panuje skwar, nic nie brzmi lepiej niż chłodny salon, dobra mrożona herbata i wciągający seans filmowy. Gwiazdą letniej oferty jest nowa generacja telewizorów Xiaomi TV S Mini LED 2026. Ekrany wykonane w technologii Mini LED robią niesamowite wrażenie pod kątem kontrastu, wydobywając z ciemnych scen maksymalną głębię obrazu.

Dzięki jasności szczytowej do 1200 nitów i zaawansowanemu lokalnemu przyciemnianiu (880 niezależnych stref) obraz jest doskonale widoczny nawet w mocno nasłonecznionym pokoju. Gracze oraz fani sportu docenią natywne odświeżanie na poziomie aż 144 Hz, które eliminuje jakiekolwiek smugi. Z kolei sterowanie głosem przez „Hey Google” sprawia, że szukanie ulubionego serialu nie wymaga nawet sięgania po pilota. Ceny tej serii zaczynają się od bardzo rozsądnych 2399 zł.

Dom sprząta się sam — Robot Vacuum H50 Pro

Skoro już leżymy przed telewizorem, to nikt nie chce przerywać tej (i każdej innej) czynności, by pobiegać po domu z odkurzaczem. Na szczęście nie trzeba tego robić. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro (wyceniony na 1999 zł) to prawdziwa bestia, która przejmuje ten obowiązek w całości. Dysponuje on potężną siłą ssania wynoszącą aż 15 000 Pa, co gwarantuje natychmiastowe usunięcie piasku czy sierści z dywanów.

Dzięki nawigacji laserowej LDS i czujnikom o kącie wykrywania 129° robot bezbłędnie omija porozrzucane zabawki czy buty. Co najlepsze, stacja Omni automatycznie opróżnia pojemnik na kurz, a także myje i suszy na gorąco podwójne, obrotowe pady mopujące. Wy wracacie ze spaceru albo włączacie kolejny odcinek serialu, a podłogi lśnią czystością.

Obiad bez zbędnego przeciągania — Xiaomi Dual Zone Air Fryer 12L

W kuchni niezastąpionym pomocnikiem staje się wielka, dwupoziomowa frytkownica beztłuszczowa Xiaomi Dual Zone Air Fryer 12L za 699 zł. Dzięki pionowej, dwukomorowej konstrukcji oszczędzamy mnóstwo miejsca na blacie, zyskując jednocześnie gigantyczną przestrzeń o pojemności 12 litrów.

Dwie niezależne strefy grzewcze pozwalają przygotować np. soczystego kurczaka w jednym koszu i chrupiące bataty w drugim – bez mieszania zapachów i w tym samym czasie. Urządzenie oferuje 14 gotowych programów, a po połączeniu z aplikacją zyskujemy dostęp do ponad 100 inteligentnych przepisów na szybkie i zdrowe, letnie posiłki.

Komfort w upale — Mijia Air Conditioner GentleAir

Dla tych, którzy źle znoszą fale letnich upałów, Xiaomi przygotowało klimatyzator Mijia Air Conditioner GentleAir (ceny zaczynają się od 2299 zł). Jego największą zaletą jest niesamowicie delikatny, wręcz „aksamitny” nawiew. Dzięki specjalnym klapkom z mikrootworami urządzenie nie generuje agresywnego, lodowatego podmuchu prosto w twarz, co często może skończyć się bólem gardła czy przeziębieniem.

System wspierany przez sztuczną inteligencję potrafi obniżyć zużycie energii o niemal jedną czwartą, dopasowując temperaturę do warunków w pokoju. Klimatyzator potrafi schłodzić pomieszczenie w zaledwie 30 sekund, pracując przy tym tak cicho, że bez problemu uśnie przy nim nawet dziecko.

Letnia mobilność i aktywność — hulajnoga 6 Pro i zegarek S5

Jeśli, zamiast siedzieć w domu, wolicie ruszyć w miasto, świetną opcją będzie nowa hulajnoga elektryczna Xiaomi Electric Scooter 6 Pro (w cenie 2799 zł). Duże, 12-calowe koła oraz podwójne zawieszenie ze sprężynami o skoku 40 mm dobrze amortyzują wszelkie nierówności i krawężniki. Silnik o mocy szczytowej 1000 W i zasięg do 70 km pozwalają na swobodne planowanie nawet bardzo dalekich, spontanicznych wycieczek, bez martwienia się, że nagle bateria padnie w szczerym polu po przejechaniu 10 km.

Z kolei dla aktywnych firma przygotowała zegarek Xiaomi Watch S5 46mm (od 749 zł). Ten model wyposażono w ekran AMOLED o jasności szczytowej do 2500 nitów, który pozostaje czytelny w pełnym, lipcowym słońcu. Oferuje precyzyjną analizę zdrowia, mnóstwo trybów sportowych oraz imponującą baterię wytrzymującą do 21 dni bez ładowania, a jego elegancki wygląd pasuje zarówno na trening, jak i na wieczorne wyjście.

Muzyczna strefa relaksu — Redmi Headphones Neo i Buds 6

Dopełnieniem wakacyjnej oferty są słuchawki. Dla miłośników lekkich konstrukcji idealne będą półdouszne Xiaomi Buds 6 (kosztujące 499 zł), strojone we współpracy z legendarnym zespołem Harman Golden Ears.

Jeśli jednak wolicie pełne, nauszne wygłuszenie od zgiełku miasta, strzałem w dziesiątkę będą pierwsze nakółuszne słuchawki submarki – REDMI Headphones Neo za zaledwie 269 zł. Oferują aktywną redukcję szumów do 42 dB oraz potężny akumulator, który pozwala na 72 godziny słuchania ulubionej muzyki czy podcastów.

Oprócz tego oferta chińskiego giganta w Polsce powiększyła się o:

Robota sprzątającego Xiaomi Robot Vacuum 5 EU w cenie 1899 zł

Hulajnogę elektryczną Xiaomi Electric Scooter 5 Max EU za 2399 zł

Smartwatch Xiaomi Watch S5 Black & Silver w cenie rekomendowanej 699 zł

Klimatyzator Mijia Air Conditioner Pro Eco A+++ 12K IODU EU kosztujący 2499 zł

Xiaomi, tworząc te nowe sprzęty, chciało przede wszystkim zapewnić nam spokój, bez komplikowania życia i dokładania urządzeń, które ciągle się nam narzucają. Technologia ma po prostu bezszelestnie działać w tle – sprzątać, chłodzić, gotować i ułatwiać nam ruch. Wszystko po to, abyśmy mogli spędzać ten wakacyjny czas dokładnie tak, jak najbardziej lubimy. Nie na męczeniu się z domowymi obowiązkami, tylko na rozwijaniu pasji, spotkaniach z przyjaciółmi i na odpoczynku.