powrót

Musk znowu miesza w cenniku Starlinka. Zobacz, ile teraz zapłacisz za sprzęt i abonament

Joanna Marteklas
25.07.2026|3 min
Cennik internetu satelitarnego od SpaceX zmienia się w Polsce z taką częstotliwością, że potencjalni klienci mogą przyprawić się o zawrót głowy. Kilka dni temu firma Elona Muska po cichu podniosła opłaty, wprowadzając nową, obowiązkową stawkę za wynajem sprzętu w wysokości 40 złotych miesięcznie. Decyzja ta spotkała się z mocną krytyką, bo po prostu oznaczała podwyżkę stałego abonamentu (chyba że ktoś miał już wcześniej antenę kupioną).
Źródło: Starlink

Źródło: Starlink

Dodaj CHIP.pl jako preferowane źródło

Na reakcję giganta nie trzeba było jednak długo czekać – nowa opłata formalnie nie zniknęła z rachunków, ale została błyskawicznie skasowana przez wygenerowany automatycznie „rabat dostosowawczy”. W efekcie lipcowa korekta cofa ostatnie podwyżki i przywraca w naszym kraju stawki, które obowiązywały jeszcze w maju. Do oferty trafiła także zupełnie nowa, bardzo przydatna usługa przeznaczona dla osób, które nie chcą samodzielnie instalować anteny na dachu.

Aktualny cennik pakietu „W domu” – powrót do stawek z maja

Osoby szukające stabilnego łącza satelitarnego do użytku stacjonarnego powracają do punktu wyjścia. Całkowity koszt miesięcznego abonamentu w najpopularniejszym planie domowym zależy od wybranego wariantu prędkości oraz dołączanego zestawu urządzeń:

  • Pakiet do 100 Mbit/s (z zestawem Mini X): 135 złotych miesięcznie.
  • Pakiet do 200 Mbit/s (z zestawem Standard 4): 190 złotych miesięcznie.
  • Pakiet Max bez górnego limitu prędkości (z zestawem Standard 4): 265 złotych miesięcznie. W tym wariancie klienci mogą opcjonalnie dobrać dodatkowy router Mini za 0 złotych.

W każdym z powyższych wariantów obowiązuje jednorazowa opłata aktywacyjna na start w wysokości 101 złotych. Warto też pamiętać, że SpaceX wciąż utrzymuje swoją flagową gwarancję satysfakcji – jeżeli w ciągu 30 dni od pierwszej płatności zrezygnujemy z usługi i zwrócimy nieuszkodzony sprzęt, otrzymamy pełen zwrot kosztów zestawu oraz opłaty abonamentowej za pierwszy miesiąc.

Plan „W drodze” – opcja dla podróżników i cyfrowych nomadów

Dla osób potrzebujących dostępu do sieci w kamperze, na jachcie czy podczas pracy w terenie, Starlink oferuje dedykowany plan mobilny. Tutaj stawki sprzętowe oraz opłaty miesięczne pozostały na znanym już poziomie:

Zestaw sprzętowyWariant danychAbonament miesięcznyKoszt zakupu sprzętu
MiniLimit 100 GB185 zł869 zł
MiniBez limitu460 zł869 zł
StandardLimit 100 GB185 zł1499 zł
StandardBez limitu460 zł1499 zł

Pamiętajcie, że do planów mobilnych również doliczana jest opłata startowa w wysokości 101 zł. Klienci wybierający zestaw Mini mogą opcjonalnie dokupić dodatkowy router Mini (260 zł) oraz samochodowy adapter zasilania (270 zł). Z kolei w przypadku zestawu Standard dostępne są akcesoria montażowe, takie jak uchwyt do rur (290 zł) czy profesjonalny uchwyt dla wariantu Mobility (326 zł).

A co ze wspomnianą nowością? Tę zostawiłam na koniec. W nowej taryfie pojawiła się usługa profesjonalnego montażu. Już nie trzeba radzić sobie z instalacją talerza samemu. To, jak i prowadzenie okablowania i szukanie zewnętrznych instalatorów zostanie załatwione przez specjalistę. Standardowy koszt przyjazdu technika i kompletnego montażu urządzenia wyceniono na 728 złotych. Usługa jest opcjonalnie dostępna dla klientów wybierających stacjonarny plan „W domu” w wariantach do 100 Mbit/s oraz 200 Mbit/s. Co ciekawe, osoby, które zdecydują się na najdroższy pakiet Max (bez limitu prędkości za 265 zł miesięcznie), profesjonalną usługę montażu otrzymają całkowicie za darmo.

Joanna MarteklasJ
Napisane przez

Joanna Marteklas

Redaktor
Zajmuję się tematyką nowych technologii i ich wpływu na codzienne życie. Piszę o cyfrowej kulturze, innowacjach oraz trendach zmieniających sposób, w jaki pracujemy i komunikujemy się ze sobą. Szczególnie interesuje mnie relacja między rozwojem technologii a współczesną popkulturą. W wolnych chwilach zakopuję się w książkach i komiksach — najczęściej w fantastyce i wuxia.
Dodaj CHIP.pl jako preferowane źródło
UdostępnijTwitter