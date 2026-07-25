Musk znowu miesza w cenniku Starlinka. Zobacz, ile teraz zapłacisz za sprzęt i abonament

Na reakcję giganta nie trzeba było jednak długo czekać – nowa opłata formalnie nie zniknęła z rachunków, ale została błyskawicznie skasowana przez wygenerowany automatycznie „rabat dostosowawczy”. W efekcie lipcowa korekta cofa ostatnie podwyżki i przywraca w naszym kraju stawki, które obowiązywały jeszcze w maju. Do oferty trafiła także zupełnie nowa, bardzo przydatna usługa przeznaczona dla osób, które nie chcą samodzielnie instalować anteny na dachu.
Aktualny cennik pakietu „W domu” – powrót do stawek z maja
Osoby szukające stabilnego łącza satelitarnego do użytku stacjonarnego powracają do punktu wyjścia. Całkowity koszt miesięcznego abonamentu w najpopularniejszym planie domowym zależy od wybranego wariantu prędkości oraz dołączanego zestawu urządzeń:
- Pakiet do 100 Mbit/s (z zestawem Mini X): 135 złotych miesięcznie.
- Pakiet do 200 Mbit/s (z zestawem Standard 4): 190 złotych miesięcznie.
- Pakiet Max bez górnego limitu prędkości (z zestawem Standard 4): 265 złotych miesięcznie. W tym wariancie klienci mogą opcjonalnie dobrać dodatkowy router Mini za 0 złotych.
W każdym z powyższych wariantów obowiązuje jednorazowa opłata aktywacyjna na start w wysokości 101 złotych. Warto też pamiętać, że SpaceX wciąż utrzymuje swoją flagową gwarancję satysfakcji – jeżeli w ciągu 30 dni od pierwszej płatności zrezygnujemy z usługi i zwrócimy nieuszkodzony sprzęt, otrzymamy pełen zwrot kosztów zestawu oraz opłaty abonamentowej za pierwszy miesiąc.
Plan „W drodze” – opcja dla podróżników i cyfrowych nomadów
Dla osób potrzebujących dostępu do sieci w kamperze, na jachcie czy podczas pracy w terenie, Starlink oferuje dedykowany plan mobilny. Tutaj stawki sprzętowe oraz opłaty miesięczne pozostały na znanym już poziomie:
|Zestaw sprzętowy
|Wariant danych
|Abonament miesięczny
|Koszt zakupu sprzętu
|Mini
|Limit 100 GB
|185 zł
|869 zł
|Mini
|Bez limitu
|460 zł
|869 zł
|Standard
|Limit 100 GB
|185 zł
|1499 zł
|Standard
|Bez limitu
|460 zł
|1499 zł
Pamiętajcie, że do planów mobilnych również doliczana jest opłata startowa w wysokości 101 zł. Klienci wybierający zestaw Mini mogą opcjonalnie dokupić dodatkowy router Mini (260 zł) oraz samochodowy adapter zasilania (270 zł). Z kolei w przypadku zestawu Standard dostępne są akcesoria montażowe, takie jak uchwyt do rur (290 zł) czy profesjonalny uchwyt dla wariantu Mobility (326 zł).
A co ze wspomnianą nowością? Tę zostawiłam na koniec. W nowej taryfie pojawiła się usługa profesjonalnego montażu. Już nie trzeba radzić sobie z instalacją talerza samemu. To, jak i prowadzenie okablowania i szukanie zewnętrznych instalatorów zostanie załatwione przez specjalistę. Standardowy koszt przyjazdu technika i kompletnego montażu urządzenia wyceniono na 728 złotych. Usługa jest opcjonalnie dostępna dla klientów wybierających stacjonarny plan „W domu” w wariantach do 100 Mbit/s oraz 200 Mbit/s. Co ciekawe, osoby, które zdecydują się na najdroższy pakiet Max (bez limitu prędkości za 265 zł miesięcznie), profesjonalną usługę montażu otrzymają całkowicie za darmo.