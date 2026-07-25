Musk znowu miesza w cenniku Starlinka. Zobacz, ile teraz zapłacisz za sprzęt i abonament

Na reakcję giganta nie trzeba było jednak długo czekać – nowa opłata formalnie nie zniknęła z rachunków, ale została błyskawicznie skasowana przez wygenerowany automatycznie „rabat dostosowawczy”. W efekcie lipcowa korekta cofa ostatnie podwyżki i przywraca w naszym kraju stawki, które obowiązywały jeszcze w maju. Do oferty trafiła także zupełnie nowa, bardzo przydatna usługa przeznaczona dla osób, które nie chcą samodzielnie instalować anteny na dachu.

Aktualny cennik pakietu „W domu” – powrót do stawek z maja

Osoby szukające stabilnego łącza satelitarnego do użytku stacjonarnego powracają do punktu wyjścia. Całkowity koszt miesięcznego abonamentu w najpopularniejszym planie domowym zależy od wybranego wariantu prędkości oraz dołączanego zestawu urządzeń:

Pakiet do 100 Mbit/s (z zestawem Mini X): 135 złotych miesięcznie.

Pakiet do 200 Mbit/s (z zestawem Standard 4): 190 złotych miesięcznie.

Pakiet Max bez górnego limitu prędkości (z zestawem Standard 4): 265 złotych miesięcznie. W tym wariancie klienci mogą opcjonalnie dobrać dodatkowy router Mini za 0 złotych.

W każdym z powyższych wariantów obowiązuje jednorazowa opłata aktywacyjna na start w wysokości 101 złotych. Warto też pamiętać, że SpaceX wciąż utrzymuje swoją flagową gwarancję satysfakcji – jeżeli w ciągu 30 dni od pierwszej płatności zrezygnujemy z usługi i zwrócimy nieuszkodzony sprzęt, otrzymamy pełen zwrot kosztów zestawu oraz opłaty abonamentowej za pierwszy miesiąc.

Plan „W drodze” – opcja dla podróżników i cyfrowych nomadów

Dla osób potrzebujących dostępu do sieci w kamperze, na jachcie czy podczas pracy w terenie, Starlink oferuje dedykowany plan mobilny. Tutaj stawki sprzętowe oraz opłaty miesięczne pozostały na znanym już poziomie:

Zestaw sprzętowy Wariant danych Abonament miesięczny Koszt zakupu sprzętu Mini Limit 100 GB 185 zł 869 zł Mini Bez limitu 460 zł 869 zł Standard Limit 100 GB 185 zł 1499 zł Standard Bez limitu 460 zł 1499 zł

Pamiętajcie, że do planów mobilnych również doliczana jest opłata startowa w wysokości 101 zł. Klienci wybierający zestaw Mini mogą opcjonalnie dokupić dodatkowy router Mini (260 zł) oraz samochodowy adapter zasilania (270 zł). Z kolei w przypadku zestawu Standard dostępne są akcesoria montażowe, takie jak uchwyt do rur (290 zł) czy profesjonalny uchwyt dla wariantu Mobility (326 zł).

A co ze wspomnianą nowością? Tę zostawiłam na koniec. W nowej taryfie pojawiła się usługa profesjonalnego montażu. Już nie trzeba radzić sobie z instalacją talerza samemu. To, jak i prowadzenie okablowania i szukanie zewnętrznych instalatorów zostanie załatwione przez specjalistę. Standardowy koszt przyjazdu technika i kompletnego montażu urządzenia wyceniono na 728 złotych. Usługa jest opcjonalnie dostępna dla klientów wybierających stacjonarny plan „W domu” w wariantach do 100 Mbit/s oraz 200 Mbit/s. Co ciekawe, osoby, które zdecydują się na najdroższy pakiet Max (bez limitu prędkości za 265 zł miesięcznie), profesjonalną usługę montażu otrzymają całkowicie za darmo.