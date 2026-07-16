Naukowcy odkryli nowy stan kwantowy. To całkowicie zmieni naturę elektroniki

Wspomniany stan, znany jako elektroniczny stan nematyczny, został szerzej opisany na łamach Science Advances. Zacznijmy jednak od początku. Od czasu odkrycia grafenu uchodizł on za jedną z największych nadziei współczesnej elektroniki. Dzięki wyjątkowej wytrzymałości, doskonałemu przewodnictwu elektrycznemu i niewielkiej grubości miał zrewolucjonizować wiele gałęzi przemysłu. Mimo imponujących właściwości grafen ma jednak istotne ograniczenie: oddziaływania pomiędzy elektronami są w nim stosunkowo słabe, co utrudnia wykorzystanie go w technologiach wymagających silnych efektów kwantowych, takich jak wysokotemperaturowe nadprzewodnictwo.

Alternatywą od lat wydawał się borofen, czyli dwuwymiarowa warstwa atomów boru. Teoretyczne analizy sugerowały, że materiał ten powinien wykazywać znacznie silniejsze oddziaływania elektronowe niż grafen, umożliwiając powstawanie egzotycznych zjawisk kwantowych. Niestety, idealna struktura borofenu okazywała się wyjątkowo niestabilna i niezwykle trudna do uzyskania w praktyce laboratoryjnej.

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Naukowcy z Uniwersytetu Tohoku postanowili całkowicie zmienić podejście do tego tematu. Zamiast próbować syntetyzować niestabilną dwuwymiarową warstwę boru od podstaw, wykorzystali właściwości trójwymiarowego kryształu LaRh₃B₂. Materiał ten naturalnie zawiera warstwy atomów boru ułożone w charakterystyczną strukturę plastra miodu. Badacze odsłonili taką warstwę na powierzchni kryształu, uzyskując stabilny dwuwymiarowy układ elektronowy posiadający cechy długo poszukiwanego grafenu borowego.

Jak podkreśla Takafumi Sato, jego zespół zaprezentował zupełnie nową metodę tworzenia dwuwymiarowych materiałów kwantowych. Zamiast walczyć z niestabilnością samodzielnej warstwy boru, on i jego współpracownicy wykorzystali strukturę, która od początku istniała wewnątrz stabilnego kryształu i jedynie odsłonili ją na jego powierzchni.

Kluczowym etapem badań była szczegółowa analiza właściwości elektronowych nowego materiału. W tym celu uczeni wykorzystali spektroskopię fotoemisji z rozdzielczością kątową, prowadzoną z użyciem promieniowania synchrotronowego. Pomiary wykazały niezwykle wysoką koncentrację elektronów w pobliżu poziomu Fermiego. Zjawisko to określane jest mianem osobliwości van Hove’a i stanowi jeden z najważniejszych mechanizmów prowadzących do silnych oddziaływań pomiędzy elektronami oraz powstawania nietypowych faz kwantowych.

Następnie członkowie zespołu zastosowali skaningową mikroskopię tunelową i spektroskopię tunelową, które pozwalają obserwować elektrony bezpośrednio w przestrzeni rzeczywistej. Połączenie obu metod umożliwiło zaobserwowanie niezwykłego zjawiska. Elektrony spontanicznie zaczęły preferować jeden określony kierunek, przez co doszło do złamania naturalnej sześciokrotnej symetrii kryształu. W rezultacie powstał elektroniczny stan nematyczny, czyli szczególny stan materii kwantowej, w którym elektrony zachowują się w sposób przypominający cząsteczki ciekłych kryształów wykorzystywanych między innymi w wyświetlaczach LCD.

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Zdaniem profesora Sato odkrycie pokazuje, że odpowiednie projektowanie struktury elektronowej materiałów może prowadzić do ujawnienia zupełnie nowych zjawisk kwantowych. Sam fakt zaobserwowania elektronicznego stanu ciekłego kryształu w materiale przypominającym grafen stanowi istotny krok naprzód w badaniach nad fizyką materii skondensowanej.

Poza znaczeniem dla badań podstawowych, nowe ustalenia powinny mieć również odzwierciedlenie w przyszłych zastosowaniach technologicznych. Rodzina kryształów wykorzystanych w eksperymencie umożliwia stosunkowo łatwą wymianę części pierwiastków w swojej strukturze, co pozwala precyzyjnie kontrolować liczbę elektronów oraz ich zachowanie. Dzięki temu naukowcy zyskują wyjątkowo elastyczną platformę do projektowania materiałów o nowych właściwościach kwantowych.

Źródło: Science Advances