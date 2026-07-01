Odkurzacz wie, kiedy podkręcić moc. Sprawdza zabrudzenia sam i można go kupić w promocji

SMARTAI V6 celuje właśnie w ten drugi scenariusz – ma upraszczać sprzątanie wtedy, gdy nie chce się analizować mocy, zmieniać końcówek co pięć minut ani wyciągać kabla przez pół mieszkania. Producent stawia na automatyczne wykrywanie zabrudzeń, długi czas pracy i rozwiązania, które odpowiadają na drobne, ale irytujące sytuacje. A tych podczas zwykłego sprzątania uzbierało się przez lata zaskakująco dużo.

Odkurzacz, który ma zauważyć kurz wcześniej niż my

Najbardziej interesującą funkcją SMARTAI V6 wydaje mi się tryb Auto. W teorii brzmi prosto – urządzenie wykrywa ilość oraz rodzaj zabrudzeń i na bieżąco dostosowuje siłę ssania. W praktyce może to oznaczać koniec odkurzania na zbyt niskiej mocy tam, gdzie dywan ewidentnie domaga się mocniejszego potraktowania, albo niepotrzebnego drenowania baterii podczas szybkiego przejazdu po panelach.

Za tę funkcję odpowiadają zielone światło laserowe oraz czujnik piezoelektryczny. To zestaw, który ma pomagać dostrzec drobny pył i reagować na niego bez ręcznego przełączania kolejnych trybów. Brzmi jak detal, lecz właśnie takie detale zwykle decydują, czy po odkurzacz sięga się bez zniechęcenia, czy odkłada sprzątanie na jutro. A jutro, jak wiadomo, ma w domu wyjątkową skłonność do przesuwania się o kilka dni.

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Do dyspozycji są trzy tryby pracy: Eco, Auto i Turbo. Eco ma stawiać na oszczędność energii, Auto dostosowuje pracę do sytuacji, a Turbo przydaje się przy intensywniejszym sprzątaniu dywanów czy miejsc, w których nazbierało się więcej brudu.

Koniec z rozsypywaniem kurzu przy wyłączaniu

SMARTAI V6 wykorzystuje też opatentowaną technologię Siphon Technology w trybie Eco. Po wyłączeniu urządzenie przez około dwie sekundy zwiększa moc do maksimum, aby wciągnąć resztki zabrudzeń zalegające w rurze do pojemnika.

To rozwiązanie odnosi się do dobrze znanego problemu. Człowiek kończy sprzątanie, unosi odkurzacz, a z końcówki lub rury potrafi wysypać się mała pamiątka po dopiero co wykonanej pracy. Niby nic wielkiego, ale właśnie wtedy pojawia się to znajome poczucie, że sprzęt właśnie wygrał z człowiekiem w bardzo irytującym pojedynku.

W trybie Eco SMARTAI V6 ma pracować do 80 minut na jednym ładowaniu. W trybie Auto czas działania wynosi od 22 do 80 minut, zależnie od poziomu zabrudzeń, a w Turbo od 22 do 25 minut. To wartości, które mogą być szczególnie wygodne w większym mieszkaniu albo domu, gdzie sprzątanie rzadko kończy się na kilku minutach wokół kanapy.

Odkurzacz ma akumulator o pojemności 24 000 mAh, zbudowany z ośmiu ogniw po 3000 mAh. W codziennym użytkowaniu ważniejsza od samej konstrukcji baterii będzie jednak ścienna stacja ładująco-przechowująca. Po odłożeniu urządzenia na miejsce sprzęt zaczyna się ładować, pozostaje stabilnie ustawiony i pozwala przechować podstawowe akcesoria pod ręką.

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Mniej pyłu w powietrzu

SMARTAI V6 otrzymał sześciostopniowy system filtracji HEPA oraz uszczelnioną konstrukcję całego urządzenia. Producent deklaruje zatrzymywanie 99,99% cząstek o wielkości do 0,3 mikrona, w tym pyłków, zarodników pleśni i alergenów.

Dla osób z alergiami, rodzin z małymi dziećmi czy opiekunów zwierząt ta kwestia może być równie istotna jak sama siła ssania. Odkurzanie nie powinno kończyć się wrażeniem, że część kurzu po prostu wróciła do pomieszczenia inną drogą. Szczelność systemu i filtracja mają ograniczać wtórne zanieczyszczanie powietrza, co przy częstym sprzątaniu ma realne znaczenie dla komfortu domowników.

Na uwagę zasługuje też zestaw dodatkowych akcesoriów dostępnych oddzielnie. Mała szczotka elektryczna może przydać się do sof, materacy, foteli samochodowych i powierzchni, na których zbiera się sierść. Składana rura ułatwia dotarcie pod łóżko lub kanapę bez klękania, a elastyczny wąż rozszerza zasięg podczas sprzątania schodów, zasłon, półek czy wnętrza auta. Warto pamiętać, że te dodatki nie należą do standardowego zestawu sprzedażowego.

Promocja na SMARTAI V6

Od 1 do 7 lipca 2026 r. SMARTAI V6 będzie dostępny w promocji na AliExpress. Regularna cena wynosi 649 zł, a po zastosowaniu kodu rabatowego odkurzacz można kupić za 359 zł.

W zależności od wariantu oferty należy użyć kodu CDPL11 lub AEPL11.

W ramach obsługi posprzedażowej producent oferuje politykę wymiany zamiast naprawy. W przypadku awarii lub uszkodzenia przez pierwsze dwa lata można otrzymać bezpłatną część zamienną, natomiast bateria objęta jest roczną gwarancją.

SMARTAI V6 nie obiecuje, że sprzątanie nagle stanie się hobby. I dobrze, bo nikt rozsądny nie oczekuje od odkurzacza takiego przełomu. Ma jednak szansę zdjąć z głowy kilka rzeczy, które skutecznie odbierają ochotę do wyciągania sprzętu z kąta: kontrolowanie mocy, pamiętanie o ładowaniu, rozsypany kurz i niewygodne manewrowanie pod meblami. Czasem właśnie tyle wystarczy, aby domowe porządki przestały przypominać małą wyprawę logistyczną.