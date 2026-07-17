Plus odpala letni festiwal promocji na smartfony

Ruszył właśnie letni festiwal okazji, w którym wybrane smartfony marek HONOR oraz realme kupimy taniej nawet o 600 złotych. Co ciekawe, oprócz niższych cen na raty, Plus dorzuca w prezencie vouchery na lifestylowe usługi oraz sprzęt, w tym… przenośny projektor za złotówkę.

Smartfony z bateriami, które nie rozładują się po kilku godzinach

W tegorocznej ofercie promocyjnej wyraźnie widać jeden, niezwykle praktyczny trend – w tych modelach nikt nie oszczędzał na ogniwach. Trudno dziś o lepszy wakacyjny atut niż akumulator, o którego ładowaniu nie trzeba myśleć przez dwa dni intensywnego zwiedzania.

Oto jak prezentują się najciekawsze modele objęte letnią obniżką cen (w ofercie na 12 rat):

realme GT8 Pro 5G (16/512GB) za 4399 zł (taniej o 600 zł w stosunku do ceny 4999 zł z ostatnich 30 dni) . To bezkompromisowy flagowiec wyposażony w topowy procesor Snapdragon 8 Elite gen 5, potężny aparat 200 Mpix wspierany dwoma obiektywami 50 Mpix oraz gigantyczny 6,79-calowy ekran AMOLED QHD. Największe wrażenie robi jednak akumulator o pojemności aż 7000 mAh – idealny dla każdego, kto nienawidzi nosić ze sobą kabli.

. To bezkompromisowy flagowiec wyposażony w topowy procesor Snapdragon 8 Elite gen 5, potężny aparat 200 Mpix wspierany dwoma obiektywami 50 Mpix oraz gigantyczny 6,79-calowy ekran AMOLED QHD. Największe wrażenie robi jednak akumulator o pojemności aż 7000 mAh – idealny dla każdego, kto nienawidzi nosić ze sobą kabli. HONOR Magic8 Lite 5G (8/256GB) za 1499 zł (taniej o 400 zł, wcześniej 1899 zł) . Genialna opcja ze średniej półki dla osób szukających maksymalnego czasu pracy za rozsądne pieniądze. Na pokładzie znajdziemy Snapdragon 6 Gen 4, aparat 108 Mpix oraz potężne ogniwo 7500 mAh, które w tej klasie cenowej jest absolutnym ewenementem.

. Genialna opcja ze średniej półki dla osób szukających maksymalnego czasu pracy za rozsądne pieniądze. Na pokładzie znajdziemy Snapdragon 6 Gen 4, aparat 108 Mpix oraz potężne ogniwo 7500 mAh, które w tej klasie cenowej jest absolutnym ewenementem. HONOR 600 Pro 5G (12/512GB) za 3999 zł (taniej o 400 zł, wcześniej 4399 zł) . Smartfon napędzany flagowym Snapdragonem 8 Elite, z bardzo ładnym, w miarę kompaktowym ekranem AMOLED 1.5K 6,57”, solidną baterią 6400 mAh oraz świetnym zestawem aparatów (200 Mpix + 50 Mpix + 12 Mpix).

. Smartfon napędzany flagowym Snapdragonem 8 Elite, z bardzo ładnym, w miarę kompaktowym ekranem AMOLED 1.5K 6,57”, solidną baterią 6400 mAh oraz świetnym zestawem aparatów (200 Mpix + 50 Mpix + 12 Mpix). HONOR 600 5G (8/256GB) za 2599 zł (taniej o 200 zł, wcześniej 2799 zł) . Nieco skromniejszy brat wersji Pro, oferujący procesor Snapdragon 7 Gen 4, aparat 200 Mpix i tę samą, bardzo dobrą baterię 6400 mAh co model Pro.

. Nieco skromniejszy brat wersji Pro, oferujący procesor Snapdragon 7 Gen 4, aparat 200 Mpix i tę samą, bardzo dobrą baterię 6400 mAh co model Pro. realme 16 5G (8/256GB) za 1499 zł (taniej o 100 zł, wcześniej 1599 zł). Przystępny cenowo smartfon z procesorem MediaTek Dimensity 6400 Turbo, ekranem AMOLED oraz solidną baterią 6550 mAh.

Wszystkie powyższe nowości pracują już pod kontrolą najnowszego systemu Android 16 (z wyjątkiem modelu Magic8 Lite, który po wyjęciu z pudełka działa na wersji Android 15), co gwarantuje długie wsparcie i dostęp do najświeższych funkcji oraz aktualnych zabezpieczeń.

Projektor za złotówkę i darmowe wizyty u fryzjera

Same obniżki cen urządzeń to dopiero początek. Plus podszedł do letniej promocji bardzo kreatywnie, dorzucając do zakupów prezenty, które idealnie wpisują się w wakacyjny klimat.

Jeśli zdecydujesz się na zakup smartfona przez internet na stronie operatora, otrzymasz darmowy voucher do wykorzystania na platformie Booksy. Możesz go przeznaczyć na letnie odświeżenie fryzury, manicure czy relaksujący zabieg wellness po podróży. Jeśli natomiast wolisz tradycyjne zakupy i wybierzesz się do salonu stacjonarnego Plusa, otrzymasz bon podarunkowy do sklepów Decathlon – w sam raz na dokupienie brakującego sprzętu kempingowego czy sportowych ubrań. Wartość bonusów zależy od wybranego modelu telefonu.

Dla osób wybierających markę HONOR przygotowano jeszcze ciekawsze bonusy rzeczowe. Kupując modele z serii HONOR 600 lub 600 Pro, możecie odebrać bezprzewodowe słuchawki HONOR CHOICE Pro za symboliczną złotówkę. Prawdziwym hitem jest jednak promocja na serię Magic. Wybierając flagowego HONOR Magic8 Pro (dostępnego w cenie 5499 zł w 12 ratach) lub niezwykle żywotnego Magic8 Lite, otrzymacie możliwość odebrania za 1 zł mobilnego projektora HONOR CHOICE Air Pro. To genialny gadżet na letnie wieczory – wystarczy kawałek gładkiej ściany na tarasie lub prześcieradło rozciągnięte między drzewami w ogrodzie, by stworzyć klimatyczne kino pod gwiazdami.

Więcej szczegółów znajdziecie na www.plus.pl/okazje-na-sprzety