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Pojedynczy elektron wystarczył, by złamać zasadę, w którą od dawna wierzył świat nauki

Aleksander Kowal
31.07.2026|2 min
Przez długie lata chemicy byli przekonani, że pewne granice w świecie reakcji chemicznych są nie do przekroczenia. Jedna z podstawowych zasad dotyczących zachowania elektronów nakazywała wierzyć, że reakcje powinny przebiegać według określonego schematu. Teraz prawda wyszła na jaw: istnieje sposób na obejście tych ograniczeń, i to z wykorzystaniem właściwości pojedynczych elektronów.
Pojedynczy elektron wystarczył, by złamać zasadę, w którą od dawna wierzył świat nauki
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Elektrony odgrywają fundamentalną rolę w świecie chemii. To właśnie ich przemieszczanie się między atomami decyduje o powstawaniu nowych związków i przebiegu reakcji. Naukowcy od dawna wykorzystują proces zwany transferem pojedynczego elektronu, aby tworzyć nowe wiązania chemiczne i przekształcać istniejące cząsteczki. Problem polegał na tym, iż elektrony mają swoje naturalne preferencje. Jeśli w układzie znajduje się kilka różnych cząsteczek, elektron zazwyczaj trafia do tej, która najłatwiej może go przyjąć. Chemicy przez lata musieli więc projektować reakcje w taki sposób, aby dostosować się do tych ograniczeń.

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Nowe podejście zmienia tę logikę. Zamiast próbować przekazać elektron bezpośrednio konkretnej cząsteczce, autorzy publikacji zamieszczonej w Nature opracowali sposób na uwolnienie elektronu do środowiska reakcji. W takim stanie elektron staje się wyjątkowo reaktywny i może rozpocząć proces chemiczny, który wcześniej był bardzo trudny do przeprowadzenia.

W praktyce przebieg eksperymentu pokazuje, że czasami większą kontrolę można uzyskać nie poprzez bezpośrednie sterowanie każdym etapem reakcji, lecz poprzez stworzenie odpowiednich warunków, w których sama natura wykonuje część pracy za badaczy. Możliwości zastosowania tej technologii są szerokie. Jednym z najważniejszych obszarów może być przemysł farmaceutyczny, gdzie tworzenie nowych leków często wymaga skomplikowanych i wieloetapowych procesów chemicznych. Każda metoda pozwalająca uprościć takie reakcje oznaczać potencjalnie szybsze opracowywanie nowych terapii i bardziej efektywną produkcję.

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Odkrycie pokazuje jeszcze jedną kwestię: wiele zasad uznawanych za niezmienne może mieć swoje wyjątki. Nie oznacza to, że wcześniejsze teorie chemiczne były błędne. Po prostu opisują one tylko część możliwości, jakie oferuje świat cząsteczek. Sam fakt, iż pojedynczy elektron wywołał tak duże zamieszanie, jest natomiast naprawdę niesamowity. 

Źródło: Nature

Aleksander KowalA
Napisane przez

Aleksander Kowal

Redaktor
Z wykształcenia romanista (język francuski oraz hiszpański) ze specjalizacją z traduktologii. Dziennikarską przygodę rozpocząłem około piętnastu lat temu, początkowo w związku z recenzjami gier komputerowych i filmów. Obecnie publikuję zdecydowanie częściej na tematy związane z nauką oraz technologią. W wolnym czasie uwielbiam podróżować, śledzić kinowe i książkowe nowości, a także uprawiać oraz oglądać sport.
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