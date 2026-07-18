Prawdziwy rarytas dla graczy. Legendarny G-Shock DW-5600 w wydaniu Mother 3

Z okazji zbliżającej się 20. rocznicy wydania tej kultowej gry, marka połączyła siły z Nintendo i przygotowała dla pasjonatów coś absolutnie wyjątkowego. Do sprzedaży trafia właśnie ściśle limitowany zegarek G-Shock DW-5600 MOTHER 3. Zapomnijcie jednak o nudnych, korporacyjnych grafikach – ten projekt to czysty hołd dla fanów, naszpikowany detalami, które wywołają natychmiastową nostalgię.

Słonecznikowy hołd ukryty w pancernej obudowie

Baza zegarka to absolutny klasyk – niezniszczalny, kwadratowy model DW-5600, przez wielu nazywany pieszczotliwie „Speed”. Projektanci całkowicie porzucili jednak standardową, nudną czerń. Koperta oraz pasek z żywicy zyskały jaskrawożółte malowanie, które jest bezpośrednim nawiązaniem do słynnych pól słoneczników z szóstego rozdziału gry. Całość przełamano czerwonymi akcentami wokół tarczy, nawiązującymi do oficjalnego logo serii Mother.

Casio nie poszło na łatwiznę, jeśli chodzi o smaczki dla graczy. Zaczynając od pikselowego paska z żywicy, na którym adrukowano urocze, kultowe postacie Mr. Saturn w oryginalnej, retro stylistyce. Dalej, wokół mineralnego szkła zamontowano zdejmowaną, metalową osłonę w kolorze złotym – to absolutny debiut w historii zegarkowych kolaboracji z tą serią. Największą niespodziankę zobaczymy jednak po zmroku. Po włączeniu podświetlenia LED, na cyfrowym wyświetlaczu pojawia się retro grafika przedstawiająca wspomniane pole słoneczników. Z kolei na stalowym deklu zegarka wygrawerowano kultowe dla graczy hasło „Potential!”.

Mimo unikalnego designu, to wciąż pełnoprawny, pancerny G-Shock. Zegarek waży zaledwie 55 gramów, oferuje legendarną odporność na wstrząsy, wodoszczelność do 200 metrów (20 ATM) oraz baterię, która bez problemu wytrzyma około 5 lat. Całość dostarczana jest w dedykowanej, kolekcjonerskiej metalowej puszce z motywem słoneczników.

Haczyk? Piekielnie trudna dostępność

Jak to zwykle bywa z najbardziej pożądanymi gadżetami od Nintendo, zdobycie tego zegarka będzie graniczyło z cudem. Casio wyceniło model na 19 800 jenów (około 460 złotych). Cena jest niezwykle uczciwa, ale… zegarek będzie sprzedawany wyłącznie na rynku japońskim i to w ramach specjalnego systemu losowania.

Zapisy na loterię już wystartowały na oficjalnej stronie Hobonichi Mother’s Shop (www.1101.com) i potrwają do 30 lipca. Jeśli nie mieszkacie w Japonii, pozostaje liczyć na pomoc znajomych lub przygotować się na polowanie na portalach aukcyjnych, gdzie ceny z pewnością poszybują w kosmos. Dla oddanych fanów retro grania i unikalnego streetwearu jest to jednak absolutny „biały kruk”, obok którego nie da się przejść obojętnie.