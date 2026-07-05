Przełom w biologii rozwojowej. Odkryto niewidzialnego dyrygenta wzrostu!

Wcześniejsze badania profesora Christophera Hammella i jego zespołu z CSHL wykazały, że rozwój u nicienia C. elegansjest napędzany przez pulsacje, czyli nagłe wybuchy aktywności genów. Jednak mechanizm, który z taką precyzją synchronizował te pulsacje, pozostawał zagadką. Teraz, udało się rozszyfrować ten fascynujący mechanizm. Okazuje się, że to właśnie ten nowo odkryty genetyczny zegar działa jak wewnętrzny “chronometrażysta” ciała, koordynując niezbędne impulsy aktywności genów, które są kluczowe dla wzrostu.

Kiedy ten wewnętrzny mechanizm zawodzi, rozwój po prostu ustaje. Można to porównać do pociągu gotowego do odjazdu – pasażerowie na pokładzie, konduktorzy sprawdzają bilety – ale jeśli zegarek maszynisty nigdy nie zasygnalizuje odjazdu, drzwi pozostają otwarte, gwizdek nie rozbrzmiewa, a pociąg nigdy nie opuszcza stacji. Podobne zjawisko obserwuje się w organizmach, gdy synchronizacja rozwoju zawodzi, uniemożliwiając normalny wzrost i dojrzewanie.

Tajemnica precyzyjnego rozwoju: MYRF-1 i LIN-42

Najnowsze badania ujawniają, że za ten niezwykły zegar odpowiadają dwa białka – MYRF-1 i LIN-42 – które, ku zaskoczeniu naukowców, tworzą układ sprzężenia zwrotnego. To właśnie ten duet działa jako centralny zegar rozwojowy, determinując zarówno moment rozpoczęcia, jak i czas trwania każdego impulsu ekspresji genów.

Według badaczy, to pierwszy w historii przykład zegara biologicznego, który został zaprojektowany do realizacji skończonej sekwencji zdarzeń, zamiast powtarzać się w sposób ciągły. “To centralny zegar dla wszystkich komórek w nicieniu” – wyjaśnia profesor Hammell. “Jest odpowiedzialny za koordynowanie skończonej serii sekwencyjnych impulsów ekspresji genów, które muszą nastąpić tylko raz i w odpowiedniej kolejności, aby rozwój przebiegał prawidłowo. Działa to jak mechanizm zapadkowy. Włącza i wyłącza geny wielokrotnie podczas rozwoju, ale ostatecznie, przesuwa się tylko w jednym kierunku.”

Jak działa zegar? Mechanizm “grzechotki”

Aby rozszyfrować, jak działa ten złożony system, zespół badawczy, w tym dyrektor ds. badań CSHL, Leemor Joshua-Tor, połączył tradycyjne eksperymenty biologii molekularnej z sekwencjonowaniem DNA, sekwencjonowaniem białek i narzędziem sztucznej inteligencji AlphaFold. Ich odkrycia rzuciły światło na kluczowe role MYRF-1:

Białko MYRF-1 inicjuje każdą nową falę aktywności genów .

. Jest również niezbędne dla punktu kontrolnego, który wyznacza koniec każdego etapu rozwoju.

Gdy impuls ekspresji genów się rozpoczyna, MYRF-1 aktywuje LIN-42. LIN-42 z kolei reguluje siłę i czas trwania impulsu. Kiedy naukowcy zablokowali działanie MYRF-1, cały proces rozwojowy załamał się, co dobitnie pokazało, jak niezbędne jest to białko dla utrzymania prawidłowego wzrostu. “Nigdy wcześniej nie widzieliśmy czegoś podobnego” – mówi Hammell. “MYRF-1 jest częścią tego głównego zegara regulacyjnego dla wszystkich komórek, ale działa również jako twórca kluczy i główny klucz do każdego etapu wzrostu. Bez właściwego klucza dla każdego etapu, rozwój uderza w ścianę i nie może postępować.”

Komunikacja komórkowa i przyszłe wyzwania

Odkrycie tego master-zegara otwiera drogę do nowych, fascynujących pytań. Naukowcy badają teraz, w jaki sposób MYRF-1 i LIN-42 fizycznie oddziałują ze sobą oraz czy poszczególne zegary komórkowe komunikują się ze sobą podczas rozwoju. Zrozumienie, jak te systemy synchronizacji pozostają skoordynowane, może dostarczyć ważnych informacji na temat wzrostu komórek, różnicowania i progresji rozwojowej.

“Obwód MYRF-1/LIN-42 działa we wszystkich komórkach” – zauważa Hammell. “I każdy z tych niezależnych zegarów komórkowych wydaje się być zsynchronizowany, gdy obserwujemy normalny rozwój. Ale czy komunikują się ze sobą? Nigdy wcześniej nie zastanawialiśmy się głęboko nad tym pytaniem.”

Zegar biologiczny a zaburzenia rozwojowe

Odpowiedź na to pytanie może w końcu pomóc naukowcom lepiej zrozumieć zaburzenia rozwojowe i choroby genetyczne. Ujawniając, jak zegary rozwojowe organizmu pozostają zsynchronizowane, praca ta może zaoferować nowe wskazówki dotyczące tego, co dzieje się, gdy te systemy zawodzą. Tak jak pociąg nie może opuścić stacji bez odpowiedniego sygnału, zdrowy rozwój zależy od precyzyjnego wyczucia czasu. Badacze wierzą, że zidentyfikowali właśnie jeden z kluczowych mechanizmów, który utrzymuje ten proces w ruchu.