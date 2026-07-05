Rewolucja AI. Apptronik otwiera “Robot Park” dla humanoidalnego Apollo 2

Okazuje się, że przyszłość autonomicznych maszyn nie leży wyłącznie w symulacjach. Apptronik stawia na łączenie teleoperacji, zaawansowanych symulacji fizycznych oraz, co najważniejsze, danych zbieranych podczas rzeczywistych zadań. To właśnie te informacje mają napędzać rozwój modeli AI, w tym Gemini Robotics AI stworzonych przez Google DeepMind, torując drogę dla szerokiego wdrożenia robotów humanoidalnych w różnych sektorach przemysłu.

Narodziny inteligentnych maszyn

Robot Park to nie tylko imponująca przestrzeń, ale przede wszystkim serce strategii Apptronik mającej na celu przyspieszenie ewolucji wcielonej sztucznej inteligencji. W specjalnie zaaranżowanych środowiskach, odzwierciedlających magazyny, linie produkcyjne czy przestrzenie handlowe, roboty Apollo 2 – najnowsza platforma firmy – uczą się, wykonując różnorodne zadania. Dzięki temu generują ogromne ilości zróżnicowanych danych operacyjnych, niezbędnych do doskonalenia ich inteligencji.

Co istotne, Apollo 2 dostępny jest w dwóch konfiguracjach: dwunożnej i kołowej. Ta modularność pozwala na dostosowanie robotów do specyficznych wymagań środowisk pracy, od stabilnych operacji logistycznych po nawigację w przestrzeniach zaprojektowanych dla ludzi.

Trening w rzeczywistości: jak roboty uczą się świata

Apptronik nie ogranicza się jedynie do swojej placówki w Austin. Koncepcja Robot Parku rozszerzana jest również na lokalizacje partnerskie, w tym w ramach współpracy badawczej z Google DeepMind oraz z klientami takimi jak Mercedes-Benz i firma logistyczna GXO. Jak podkreśla Jeff Cardenas, CEO i współzałożyciel Apptronik, firma buduje “ciągłą pętlę uczenia się z zespołem Google DeepMind Robotics: roboty pracują, zbierają dane i ulepszają się z każdym cyklem, w rzeczywistych środowiskach, wykonując rzeczywiste zadania”.

W ten sposób, poprzez kombinację sterowania zdalnego i autonomicznej pracy, roboty Apollo 2 nieustannie zbierają wysokiej jakości dane treningowe. Służą one do udoskonalania modeli AI Gemini Robotics, jednocześnie usprawniając komercyjną platformę robotyczną Apptronik. Ten połączony wysiłek umożliwia Apollo 2 naukę w różnorodnych środowiskach, wspierając ciągłą ewolucję embodied AI w kontekście wdrożeń komercyjnych na dużą skalę.

Apollo 2: platforma przyszłości

Platforma Apollo 2 to zaawansowany robot humanoidalny zasilany AI, zaprojektowany z myślą o skalowalnym gromadzeniu danych i realnym treningu. Wykorzystując humanoidalną mobilność, precyzyjną manipulację, zaawansowaną percepcję i rozumowanie oparte na AI, Apollo 2 doskonale sprawdza się w logistyce, produkcji, handlu detalicznym i innych zadaniach przemysłowych. Jego dwunożna wersja ma za zadanie doskonalić chodzenie i niezawodność w złożonych, ludzkich środowiskach, podczas gdy wersja kołowa jest stworzona do stabilnych i wydajnych operacji przemysłowych, spełniając przy tym obowiązujące standardy bezpieczeństwa.

Apptronik zadbał również o humanocentryczny design. Apollo 2 wyposażono w ekspresyjną twarz LED, zdolności mowy i słuchania oraz wyświetlacz na klatce piersiowej pokazujący status robota, poziom baterii i postęp zadania, co ma poprawić interakcję człowiek-robot. Technicznie, Apollo 2 zawiera opatentowane, wysokowydajne aktuatoryoraz wymienne baterie, co maksymalizuje czas pracy. Zebrane dane i partnerstwo z Google DeepMind już teraz napędzają rozwój Apollo 3 – kolejnej generacji robota humanoidalnego, który ma zaoferować jeszcze bardziej zaawansowane możliwości ucieleśnionej sztucznej inteligencji.