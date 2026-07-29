Ruszyła przedsprzedaż najnowszych smartfonów z serii Galaxy Z. Jak oszczędzić nawet do 4650 złotych w Oficjalnym Sklepie Samsung?

Fani składanych urządzeń czekali na ten moment! Poza standardowym podziałem na kompaktowy, składany smartfon z serii Galaxy Z Flip i większy, tabletowy i wysoki ekran w telefonie Galaxy Z Fold, pojawiło się miejsce na coś po środku. Samsung Galaxy Z Fold8 to najnowszy przedstawiciel serii, w której kształt i lekkość służą ergonomii, a za ergonomią idzie także wygoda korzystania z interfejsu pełnego nowoczesnych rozwiązań, w tym Galaxy AI.

Producent daje teraz ciekawy wybór dla tych, którzy po otworzeniu ekranu albo stawiają na jak największą powierzchnię, albo preferują proporcje 4:3 dobre do oglądania treści. To wszystko w najlżejszych obudowach w historii serii Galaxy Z, które jednak nie stały się przez to słabsze i nadal korzystają z Armor Aluminium, by zapewnić wytrzymałość na lata.

W tym roku dostaliśmy trzy nowe smartfony:

Towarzyszą im także napędzane nowym, potężnym układem Snapdragon Wear Elite zegarki:

Kliknij i sprawdź ofertę!

Wszystkie te sprzęty możecie kupić w niższych cenach, jeśli skorzystacie z ofert przygotowanych w Oficjalnym Sklepie Samsung na samsung.pl i w aplikacji Samsung Shop1. Czas na to macie do 6 sierpnia do godziny 23:59.

Oszczędź nawet do kilku tysięcy złotych przy zakupie nowego smartfonu. Jak to zrobić?

Od lat Samsung daje swoim klientom szansę na to, by korzystali z najnowocześniejszych smartfonów ze sporą zniżką przy ich zakupie. Program Odkup pozwala odsprzedać stare urządzenie, a dzięki temu obniżyć koszt kupna nowego smartfonu czy zegarka. Nie musimy przejmować się próbą sprzedaży starego urządzenia na portalach aukcyjnych. Szacunkową wycenę urządzenia poznajemy w kilka minut w momencie składania zamówienia, a zniżka albo trafi na nasze konto, albo przy płatności kartą kredytową od razu trafia do koszyka. W ten sposób można też odzyskać pieniądze za starsze urządzenie, które może już nie cieszyć się popularnością na portalach aukcyjnych.

W tym roku Program Odkup pozwala uzyskać nawet do 4650 złotych2 zniżki na zakup Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 lub Z Flip8. Na tę kwotę składa się szacunkowa wartość odsprzedawanego przez Ciebie urządzenia (w tym wypadku Galaxy Z Fold7 1 TB w stanie dobrym), kod rabatowy na 400zł i dodatkowy bonus od Samsung. Przy wyborze smartfonu Galaxy Z Flip8 producent zapewnia 250 złotych bonusu przy wycenie, a przy zakupie Galaxy Z Fold8 lub Galaxy Z Fold8 Ultra – aż 500 złotych.

Aktualnie możemy skorzystać z dwóch wersji programu. W przypadku zakupów odbywających się z użyciem karty kredytowej lub płatności w ratach skorzystamy z Programu Odkup – Natychmiastowa korzyść. Wtedy w zależności od odsprzedawanego urządzenia otrzymamy nawet do 3000 złotych natychmiastowego rabatu lub nawet do 50% wartości nowego urządzenia. Jeżeli zdecydujemy się na kupno urządzenia w ramach Programu Odkup – Przelew na konto, kwota zwrotu może wynosić nawet 4650 złotych2.

Z programu możemy także skorzystać przy zakupie smartwatchy Samsung Galaxy Watch9 oraz Samsung Galaxy Watch Ultra2. Za obecny zegarek możecie zyskać nawet do 1000 złotych3.

To nie koniec oszczędności – jak zyskać jeszcze więcej?

Smartfony Samsung Galaxy Z Flip i Z Fold najlepiej współpracują w zestawie, np. ze smartwatchami od Samsung. Wiedzą o tym miliony użytkowników, którzy dzięki połączeniu telefonów Galaxy i zegarków Galaxy Watch mogą płynnie odpowiadać na powiadomienia, monitorować stan swojego zdrowia i korzystać z najnowocześniejszych funkcji w obrębie jednego ekosystemu.

Nie dziwi więc, że Samsung zachęca użytkowników do skorzystania z pełni tych możliwości. Jeżeli przy zakupie tegorocznych smartfonów Galaxy Z Fold8 i Galaxy Z Flip8 zdecydujemy się na wybór smartwatcha Galaxy Watch9 lub Galaxy Watch Ultra2, to cena dodatkowo spadnie. Przy wyborze modelu Galaxy Watch Ultra2 zyskamy dodatkowe 500 złotych rabatu, a przy dowolnym modelu z serii Galaxy Watch9 będzie to 250 złotych4.

Oprócz tego, przy okazji zakupu wszystkich smartfonów i zegarków, otrzymujemy rabat w wysokości 30 procent na wszystkie etui, folie ochronne oraz opaski5 do zegarków. W tym roku Samsung przygotował bogaty wybór akcesoriów, zarówno, jeśli chodzi o wersje kolorystyczne, jak i o rozszerzanie możliwości telefonów, jak ma to miejsce chociażby w przypadku etui Magnet Case.

Dla tych, którzy chcą wykorzystać pełny potencjał nowych smartfonów, świetną informacją będzie ta, że wraz z najnowszymi smartfonami otrzymamy 6 miesięcy dostępu do pakietu Google AI Pro6. To nie tylko dostęp do 5 TB przestrzeni na Dysku Google, którą możemy dzielić z najbliższymi, ale i możliwość wykorzystania aplikacji Gemini z najnowszymi modelami i narzędziami kreatywnymi, a także dostęp do Youtube Premium Lite.

Jakie korzyści uzyskamy przy zakupie w Oficjalnym Sklepie Samsung?

Miejsc, w których zakupicie najnowsze smartfony Samsung, nie brakuje, ale producent zadbał o dodatkowe korzyści dla tych, którzy zdecydują się zrobić to za pośrednictwem aplikacji Samsung Shop oraz poprzez stronę samsung.pl.

Po pierwsze: to jedyne miejsce, gdzie zakupimy wszystkie wersje kolorystyczne, łącznie z ekskluzywnymi wariantami dla smartfonów. Wszystkie trzy modele otrzymały dodatkowy, dostępny wyłącznie w oficjalnych sklepach Samsung, zielony kolor obudowy, ale każdy interpretuje go na inny sposób.

Po drugie: za zakupy zbierasz punkty Samsung Rewards7. W przypadku tej przedsprzedaży producent podwaja liczbę posiadanych punktów, które można wykorzystać celem uzyskania zniżki na zakupy premierowych urządzeń.

Po trzecie: w Oficjalnym Sklepie Samsung możemy skorzystać z oferty ratalnej 30×0%, a pierwszą ratę zapłacić dopiero za 3 miesiące8. Dzięki temu zakup urządzenia nie będzie jednorazowo obciążał naszego budżetu.

Po czwarte: przy zakupie najnowszego smartfonu z serii Galaxy Z Fold8 lub Galaxy Z Flip8 możemy dobrać ubezpieczenie Samsung Care+ na 12 miesięcy i otrzymać pierwsze trzy miesiące bez opłat9. W ramach tego pakietu dostajemy między innymi dodatkową ochronę przed przypadkowym uszkodzeniem jak pęknięcie, upadek czy zalanie, ubezpieczenie od kradzieży czy wymianę baterii, gdy jej pojemność spadnie poniżej 80 procent.

I wisienka na torcie czyli Samsung Flex, który daje swobodę wypróbowania najnowszych urządzeń Galaxy

Najnowsze smartfony i smartwatche Galaxy zawitały też do programu Samsung Flex. To opcja dla tych, którzy chcą zachować elastyczność, a jednocześnie mieć dostęp do najnowszych urządzeń w momencie ich premiery. Możemy zdecydować się na elastyczną subskrypcję, którą zakończymy w dowolnym momencie, albo na stały plan na 12 miesięcy. W trakcie trwania umowy zyskujemy pakiet ochronny, w ramach którego będą realizowane naprawy gwarancyjne.

Po zakończeniu umowy możemy zwrócić lub wykupić urządzenie. Istnieje też opcja wymiany na nowszy sprzęt. W odpowiednim momencie otrzymujemy zapytanie, co chcemy zrobić w ramach Samsung Flex. W ten sposób uzyskujemy dostęp do najnowszych urządzeń, nie płacąc za nie pełnych pieniędzy.

Nie pozostaje więc nic innego, jak przetestować najnowsze Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 czy Galaxy Z Flip8 bez ryzyka i przekonać się, czy to urządzenie dla Ciebie! Skorzystaj z Samsung Flex w dwóch wygodnych wariantach – przez 12 lub dowolną ilość miesięcy, a w okresie przedsprzedaży dodatkowo z pierwszą ratą gratis10.

Artykuł przygotowany w ramach płatnej wsółpracy z Samsung Electronics Polska.

1. Szczegóły oferty przedsprzedaży smartfonów Galaxy Z Fold8 Ultra | Fold8 | Flip8 oraz smartwachy Galaxy Watch Ultra2 | Watch9 na samsung.pl i w aplikacji Samsung Shop.

2. Promocja trwa od 22.07.2026r. od godz. 15:00 do 06.08.2026r. do godz. 23:59. Szczegóły i ograniczenia sprawdź w Regulaminie Promocji na samsung.pl. Kwotę wyceny i modele odkupu ustala Organizator Programu Odkup – firma Foxway OÜ. Kwota 4650 zł dotyczy zakupu Galaxy Z Fold8 Ultra lub Galaxy Z Fold8 przy wyborze opcji “Program Odkup – przelew na konto” i oddaniu starego urządzenia Galaxy Z Fold7 z pamięcią 1TB w stanie bardzo dobrym na dzień 22.07.2026 r. Składa się na nią kwota 500 zł gwarantowanego zwrotu od Samsung (za udział w Programie Odkup), 400 zł z kodem “ODKUP-400-Z-GALAXY” oraz kwota wyceny za stare urządzenie od Foxway OÜ. W ramach “Programu Odkup – Natchmiastowa korzyść” możliwe jest oddanie starego urządzenia o maskymalnej wartości nie przekraczającej 3000 zł lub 50% wartości kupowanego urządzenia. Promocja nie łączy się z promocją „Zwrot na konto – przedsprzedaż lipiec 2026”. W pozostałym zakresie promocja łączy się z innymi promocjami w Sklepie Samsung, chyba że ich regulaminy stanowią inaczej. Promocja z kodem „ODKUP-400-Z-GALAXY” uprawnia do zniżki 400 zł na zakup Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8, Flip8 przy jednoczesnym skorzystaniu z Programu Odkup. Promocja obowiązuje w Sklepie Samsung na samsung.com i trwa w okresie od dnia 22.07.2026r. do dnia 06.08.2026 r. godz. 23:59:59 lub do wyczerpania limitu zamówień promocyjnych, który wynosi 2000 (słownie: dwa tysiące). Szczegóły i ograniczenia w regulaminie promocji.

3. Promocja trwa od 22.07.2026r. od godz. 15:00 do 06.08.2026r. do godz. 23:59. Szczegóły i ograniczenia sprawdź w Regulaminie Promocji na samsung.pl. Kwotę wyceny i modele odkupu ustala Organizator Programu Odkup – firma Foxway OÜ. Kwota 1000 zł dotyczy zakupu Galaxy Watch Ultra2 przy wyborze opcji “Program Odkup – przelew na konto” i oddaniu starego urządzenia Galaxy Watch Ultra (2025) w stanie bardzo dobrym na dzień 22.07.2026 r. Składa się na nią kwota 400 zł gwarantowanego zwrotu od Samsung (za udział w Programie Odkup) oraz kwota wyceny za stare urządzenie od Foxway OÜ.

4. Promocja trwa od 22.07.2026r. od godz. 15:00 do 06.08.2026r. do godz. 23:59. Oferta dotyczy zakupu łączonego Produktów z kategorii Smartfony Galaxy wraz z wybranymi urządzeniami z kategorii: Galaxy Buds oraz Galaxy Watch w sklepie Samsung na samsung.com/pl. Przy jednoczesnym zakupie smartfonu Samsung Galaxy wraz z dodatkowymi urządzeniami można otrzymać rabat w koszyku: 500zł dla Galaxy Watch Ultra2, 250zł dla Galaxy Watch9, Watch8 Classic, Watch Ultra (2025), 150zł dla Galaxy Buds4, Buds4 Pro, Watch8. Rabat przysługuje jeden raz na jedno urządzenie z danej kategorii. Przynależność dodatkowych urządzeń do kategorii jest następująca: Galaxy Buds4, Buds4 Pro (należące do kategorii Galaxy Buds) oraz Galaxy Watch Ultra2, Watch Ultra (2025), Watch9, Watch8, Watch8 Classic (należące do kategorii Galaxy Watch). Minimalna wartość zamówienia urządzenia po naliczeniu rabatu to 1 zł. Promocja łączy się z innymi promocjami dostępnymi w wybranym sklepie Samsung, chyba że regulaminy danych promocji stanowią inaczej. Promocja nie łączy się z “Program – zakup łączony z wybranymi smartfonami Galaxy w sklepie Samsung – 2026”. Szczegóły i ograniczenia sprawdź w Regulaminie Promocji.

5. Promocja trwa od 22.07.2026r. od godz. 15:00 do 06.08.2026r. do godz. 23:59. Oferta dotyczy zakupu łączonego Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8, Flip8, Watch Ultra2, Watch9 wraz z wybranymi produktami z kategorii Akcesoria do Galaxy w sklepie Samsung na samsung.com/pl. Przy jednoczesnym zakupie urządzenia Galaxy wraz z wybranymi kompatybilnymi etui, foliami ochronnymi, paskami można otrzymać 30% zniżkę na jedno Akcesorium w koszyku. Minimalna wartość zamówienia produktów po naliczeniu rabatu to 1 zł. Promocja łączy się z innymi promocjami dostępnymi w wybranym sklepie Samsung, chyba że regulaminy danych promocji stanowią inaczej. Szczegóły i ograniczenia sprawdź w Regulaminie Promocji.

6. Promocja trwa od 22.07.2026 r. od godz. 15:00 do 06.08.2026 r. do godz. 23:59. Warunki i ograniczenia na samsung.pl oraz https://one.google.com/offer/terms-and-conditions/SamsungAIPro Oferta ważna do 1 sierpnia 2027r. przy zakupie przedsprzedażowych smartfonów Samsung. Usługa jest dostępna tylko dla osób powyżej 18. roku życia. Gemini jest znakiem towarowym Google LLC. Obowiązują warunki. Subskrybując, akceptujesz warunki korzystania z Google One, AI Credits i ofert. O ile nie zostanie anulowana wcześniej, po zakończeniu okresu próbnego Google One będzie naliczać opłatę w wysokości 97,99 zł. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Zwrot zakupionego urządzenia może skutkować anulowaniem subskrypcji.

7. Promocja trwa od 22.07.2026r. od godziny 15:00 do 06.08.2026r. do godziny 23:59 obowiązuje tylko dla uczestników Samsung Rewards. Przy zakupie produktów przedsprzedażowych z wykorzystaniem Punktów Rewards, Uczestnik otrzyma dodatkową zniżkę o wartości wykorzystanych Punktów Rewards, na jedno zamówienie w sklepie Samsung na samsung.com/pl, przy czym maksymalna zniżka wynosi: 500 zł przy zakupie Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8, Flip8, 250 zł przy zakupie Galaxy Watch Ultra2, 100 zł przy zakupie Galaxy Watch9, bez względu na wartość wykorzystanych Punktów Rewards. Szczegóły i ograniczenia w regulaminie promocji.

8.

8a. Dla kredytu na zakup towarów i usług oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dla promocji „Raty 30×0% z 3 miesięcznym odroczeniem płatności dla Samsung Galaxy w Sklepie Samsung 22.07-06.08” wyliczenia na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 22.07.2026 r. są następujące: cena towaru 6000 zł, stała stopa oprocentowania kredytu: 0%, całkowity koszt kredytu: 0 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0%, całkowita kwota kredytu: 6000 zł; czas obowiązywania umowy: 33 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty przez Klienta: 6000 zł; wysokość 30 miesięcznych równych rat. Promocja obowiązuje dla umów zawartych w terminie od 22.07.2026 r. do 06.08.2026 r.

Szczegóły promocji zawarte w Regulaminie „Raty 30×0% z 3 miesięcznym odroczeniem płatności dla Samsung Galaxy w Sklepie Samsung 22.07-06.08” dostępnym na www.samsung.com/pl wraz z listą produktów biorących udział w akcji.

Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta, zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A. Szczegóły sprawdź na www.santanderconsumer.pl.

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. występujący w roli pośrednika kredytowego informuje swoich klientów o możliwości skorzystania z kredytu na zakup towarów i usług oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udostępnia swoim klientom wniosek o kredyt na zakup towarów i usług Santander Consumer Bank S.A. oraz przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umów o kredyt na zakup towarów i usług zawartych przez Santander Consumer Bank S.A. za pośrednictwem Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Szczegóły sprawdź na www.santanderconsumer.pl.

8b. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu bezkosztowego kredytu udzielanego przez BNP Paribas Bank Polska S.A. (Bank) w sklepie www.samsung.com wyliczona na 22.07.2026 r. wynosi 0%. Kredyt jest dostępny od 450 do 40 000 zł na okres 30 miesięcy, a jego udzielenie uzależnione jest od dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej Klienta. Możliwość odroczenia kredytu: spłata kredytu rozpoczyna się po upływie 3 miesięcznego okresu odroczenia. Samsung Electronics Polska Spółka z o.o. współpracuje z Bankiem i jest umocowana do dokonywania w imieniu Banku czynności faktycznych związanych z zawieraniem umów o kredyt ratalny. Niniejszy materiał nie stanowi oferty. Szczegóły u sprzedawcy./ Szczegóły na stronie www.samsung.com.

9. Promocja trwa od 22.07.2026r. od godz. 15:00 do 06.08.2026r. do godz. 23:59 i dotyczy zakupu urządzeń: Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8, Z Flip8, Watch Ultra2, Watch9 wraz z ubezpieczeniem, przy wyborze planu: Miesięczne Samsung Care+ ubezpieczenie – 3 pierwsze miesiące gratis. Szczegóły i ograniczenia w regulaminie promocji. Samsung Care+ jest oferowany przez bolttech Digital Insurance Agency (EU) GmbH, której organem licencyjnym i regulacyjnym jest Magistrat der Stadt Wien, numer rejestracyjny GISA 32620474, a administrowaną przez bolttech Device Protection (Ireland) Limited, administratora w imieniu Amtrust International Underwriters DAC.

10. Promocja jest organizowana przez WeSub S.A. oraz Alior Bank S.A. i trwa do 06.08.2026. Kwoty i modele wynajmu ustala Organizator WeSub S.A. Program Samsung Flex nie łączy się promocjami i kodami dostępnymi w sklepie Samsung, chyba że regulaminy danych promocji stanowią inaczej. Regulamin promocji dostępny na: https://wesub.eu/uploads/2026/07/Regulamin-WeSub-x-Samsung.pdf