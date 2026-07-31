Samsung przyspiesza z One UI 9.0. Testy trwają już na kilkudziesięciu urządzeniach

Warto tylko pamiętać, że wczesne rozpoczęcie testów na serwerach nie oznacza automatycznie, że każdy z tych modeli otrzyma dostęp do otwartej bety czy szybszej wersji stabilnej. Jest to jednak jasny sygnał, że producent przygotowuje grunt pod sprawne i płynne wdrożenie aktualizacji w całym swoim ekosystemie.

Samsung testuje One UI 9.0 na 49 różnych modelach smartfonów i tabletów

Lista testowanych urządzeń obejmuje bardzo szeroki wachlarz flagowców, składaków oraz urządzeń ze średniej i niższej półki cenowej:

Seria Galaxy S

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Seria Galaxy Z

Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5

Seria Galaxy A

Galaxy A57, A37, A27, A17, A07

Galaxy A56, A36, A26, A16

Galaxy A55, A35, A25, A15 5G

Galaxy A54, A34, A24

Seria Galaxy M

Galaxy M56, M35, M34

Seria Galaxy Tab

Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra

Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 FE, Tab S10 FE+, Tab S10 Lite

Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra

Galaxy Tab A11, Tab S6 Lite

Co nowego w One UI 9.0?

Nowa wersja nakładki, wbrew nazwie, nie przynosi aż tak gigantycznych zmian, jak chociażby One UI 8.5. To akurat standardowa praktyka giganta, bo „połówka” debiutuje wraz z flagową serią Galaxy S, więc firma zawsze dba o odpowiednią ilość nowości po stronie oprogramowania. Główne wydanie z kolei to przede wszystkim nowa wersja Androida. To jednak nie oznacza, że zmian nie ma.

One UI 9.0 przynosi szereg nowości nastawionych na bardziej intuicyjną obsługę, głębszą integrację sztucznej inteligencji oraz jeszcze lepsze dopasowanie interfejsu do unikalnych form sprzętowych. Jedną z ciekawszych funkcji jest „Now Nudge”, czyli inteligentne podpowiedzi systemowe, które pozwala na błyskawiczne i płynne przechodzenie do kolejnych zadań – takich jak przeglądanie kalendarza, dodawanie wydarzeń czy zapisywanie lokalizacji na mapie – całkowicie bez konieczności ręcznego przełączania się między aplikacjami.

Południowokoreański gigant kładzie również duży nacisk na ulepszenia dla urządzeń składanych z serii Fold i Flip. Na ekranie zewnętrznym FlexWindow obsługa staje się równie prosta jak na wyświetlaczu głównym. W ten sposób użytkownicy mogą z łatwością przesuwać palcem od dołu, by wywołać podręczny zasobnik aplikacji, lub od góry, by przejść do powiadomień i Szybkiego Panelu, a także dowolnie dodawać, przesuwać czy usuwać widżety.

Dodatkowo ulepszony tryb Seamless Screen optymalizuje proporcje obrazu i automatycznie dopasowuje go przy zmianie orientacji widoku, zapewniając pełen komfort zarówno przy krótkich formach wideo, jak i przy czytaniu artykułów. Całość uzupełnia mocno rozwinięte i bardziej spersonalizowane Galaxy AI, które ma sprawić, że codzienna interakcja z urządzeniem będzie wymagała jeszcze mniej wysiłku. Do tego dojdą też standardowe ulepszenia w zakresie bezpieczeństwa, których Samsung nigdy nie omija.

Jeśli zaś chodzi o stabilną wersję One UI 9.0, ta powinna pojawić się w okolicach września lub października, przynosząc ze sobą Androida 17. W pierwszej kolejności trafi do Galaxy S26, a potem do ex-flagowców i tańszych modeli.

Źródło: Sammyfans