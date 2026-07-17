Ekran dotykowy, który zabierzesz ze sobą. Nowy, mobilny Smart TV od Samsunga już w sprzedaży

Południowokoreański gigant wprowadził na polski rynek The MovingStyle. To 27-calowy, przenośny ekran dotykowy, który próbuje połączyć światy wielkich tabletów, monitorów do pracy i pełnoprawnych Smart TV. I trzeba przyznać, że robi to w niezwykle elegancki sposób.

Domowe centrum rozrywki na kółkach

Konstrukcja The MovingStyle natychmiast przyciąga wzrok. Urządzenie osadzono na specjalnym stojaku z ukrytymi kółkami, dzięki czemu możemy bez wysiłku przesuwać je między pokojami. Ekran możemy też w każdej chwili odłączyć od podstawy jednym zdecydowanym ruchem. Waży on 5,2 kg i został wyposażony w zintegrowany uchwyt inspirowany formą torby na ramię oraz wbudowaną nóżkę – po prostu stawiasz go na stole, biurku czy łóżku (albo na pralce, jak masz koło wanny) i korzystasz jak z gigantycznego tabletu.

Wbudowany akumulator pozwala na do 3 godzin pracy bez kabla, co idealnie wystarcza na obejrzenie dłuższego filmu, przeprowadzenie prezentacji w pracy czy ugotowanie obiadu z wideo-przepisami na YouTubie. Gdy bateria zacznie wołać o pomoc, energię łatwo uzupełnimy przez standardowy port USB-C.

Do naszej dyspozycji jest 27-calowa matryca dotykowa o rozdzielczości QHD (2560 x 1440 pikseli), która oferuje znacznie bardziej szczegółowy obraz niż klasyczne Full HD. O to, by jakość filmów i dźwięku zawsze stała na najwyższym poziomie, dba zaawansowany procesor AI NQ4 Gen2 z 20 sieciami neuronowymi. Nic dziwnego, że ten nietuzinkowy projekt zgarnął już dwie prestiżowe nagrody IFA Innovation Awards – za design i innowacyjność.

Urządzenie działa pod kontrolą systemu operacyjnego One UI Tizen, co oznacza, że mamy tu dostęp do wszystkich aplikacji Smart TV (Netflix, Max, Disney+ i innych), asystentów głosowych (Bixby, Alexa) oraz technologii bezprzewodowego przesyłania obrazu AirPlay 2.0 i Google Cast. Tu warto pamiętać, że nie jest to wielki tablet, nie mamy więc typowych aplikacji z Androida. Co niezwykle rzadkie w świecie tego typu gadżetów, Samsung gwarantuje oficjalne aktualizacje systemu operacyjnego przez aż 7 lat.

Wygodę dopełnia ekologiczny pilot SolarCell, który ładuje się samoczynnie dzięki energii słonecznej lub sztucznemu oświetleniu w pokoju. Nawet gdy ekran pozostaje wyłączony, funkcja Now Brief może wyświetlać dla nas widżety z pogodą, powiadomienia SmartThings czy odtwarzać muzykę w tle – a urządzenie wybudzi się samo, gdy usłyszy nasz głos lub wykryje, że zbliżamy się do ekranu. Bez przeszkód może być więc domowym centrum sterowania.

Jeden ekran, dziesiątki zastosowań

To, jak wykorzystamy The MovingStyle, zależy wyłącznie od naszych potrzeb. Jak wspomniałam, nie jest to tablet jako taki, więc jeśli już marzyliście, że zrobicie sobie z niego mobilny zestaw do pracy, to muszę was rozczarować. Jednak idealnie sprawdzi się jako dodatkowy ekran do pracy zdalnej czy lekcji. Zwłaszcza że mamy tu duży zakres regulacji, a np. w sieci Media Expert do zestawu dołączana jest dedykowana, magnetyczna kamera Samsung Slim Cam, więc świetnie sprawdzi się do wideokonferencji.

Przyda się również graczom. Ekran oferuje odświeżanie na poziomie 120 Hz, automatyczny tryb gry AI oraz wsparcie dla dźwięku Dolby Atmos i technologii Q-Symphony (głośniki ekranu mogą grać symultanicznie z kompatybilnym soundbarem). Nawet artystyczne dusze znajdą dla niego zastosowanie. Funkcja Sketch Now pozwala na rysowanie i robienie notatek bezpośrednio na ekranie za pomocą palca. Z kolei tryb Art Store daje dostęp do ponad 5000 dzieł z najważniejszych muzeów świata (np. MoMA czy The Met), a wbudowana sztuczna inteligencja potrafi wygenerować unikalną tapetę na podstawie podanych przez nas słów kluczowych.

Najnowszy Samsung The MovingStyle w minimalistycznym, piaskowym kolorze Stone White trafił właśnie do oficjalnej sprzedaży na polskim rynku. Kupimy go wyłącznie w oficjalnym sklepie internetowym samsung.pl oraz w salonach sieci Media Expert. Cena do najniższych nie należy, bo urządzenie kosztuje aż 5999 zł.

Źródło: Samsung