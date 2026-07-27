Twój mObywatel może stać się bezużyteczny. Chyba że zrobisz tę jedną rzecz

Aby zachować ciągły dostęp do swoich dokumentów i uniknąć niepotrzebnych formalności, użytkownicy rządowego programu muszą podjąć jedno, niezwykle proste działanie przed zbliżającym się terminem.

Co trzeba zrobić do 5 sierpnia?

Centralny Ośrodek Informatyki oraz Ministerstwo Cyfryzacji przeprowadzają coroczną, standardową aktualizację certyfikatów bezpieczeństwa przechowywanych w aplikacji. Certyfikaty te odpowiadają za weryfikację autentyczności dokumentów oraz ich zabezpieczenie przed sfałszowaniem. Aby odnowienie cyfrowych dokumentów przebiegło bezobsługowo, wystarczy zrobić jedną rzecz: zalogować się do aplikacji mObywatel najpóźniej do 5 sierpnia 2026 roku. I to wszystko.

Tym razem nie musimy pobierać nowej wersji aplikacji ze sklepów Google Play czy Apple App Store. Wystarczy samo uruchomienie programu i zalogowanie się na swoje konto. W trakcie tego procesu na ekranie mogą pojawić się komunikaty informujące o odświeżaniu danych. Ministerstwo podkreśla, że jest to całkowicie rutynowa operacja i nie wymaga ze strony użytkownika żadnych dodatkowych kliknięć, a to na pewno duże ułatwienie. Dobrze wiadomo, że kiedy podobne procedury są skomplikowane, wiele osób daje sobie z nimi spokój, tracąc dostęp do funkcji.

Co się stanie, jeśli przegapisz ten termin?

Dobra wiadomość jest jednak taka, że osoby, które nie zalogują się do mObywatela do 5 sierpnia, nie stracą konta bezpowrotnie, ale staną przed koniecznością wykonania dodatkowych kroków, by przywrócić dokumentom ważność:

mDowód oraz Dokument ochrony czasowej – kluczowe dokumenty stracą ważność certyfikatów i będą wymagały ponownego uwierzytelnienia przez Węzeł Krajowy (np. poprzez Profil Zaufany, e-Dowód lub bankowość elektroniczną).

– kluczowe dokumenty stracą ważność certyfikatów i będą wymagały ponownego uwierzytelnienia przez Węzeł Krajowy (np. poprzez Profil Zaufany, e-Dowód lub bankowość elektroniczną). Pozostałe cyfrowe dokumenty – mogą zostać unieważnione, co wymusi ręczne wejście w szczegóły każdego z nich i przeprowadzenie ponownej aktualizacji.

Dotyczy to nie tylko dorosłych, ale również młodszych użytkowników korzystających z wersji mObywatel Junior. W przypadku braku logowania przed wskazaną datą, certyfikat legitymacji szkolnej wygaśnie, a ponowne dodanie dokumentu będzie wymagało wygenerowania nowego kodu QR na stronie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (ZPE).

Czytaj też: Zupełnie nowy model i przejście na konkurencję. Seria Galaxy S27 z nieoczekiwanymi zmianami

Dodatkowe zadanie stoi także przed częścią studentów. Jeśli cyfrowa legitymacja studencka wymaga wymiany certyfikatu, użytkownik otrzyma w aplikacji specjalne powiadomienie. W takim przypadku konieczna będzie wizyta w dziekanacie macierzystej uczelni, pobranie nowego kodu QR i ponowne podpięcie dokumentu w programie – również z zachowaniem terminu do 5 sierpnia.

Aby oszczędzić sobie zbędnych spacerów do urzędów czy dziekanatu oraz ponownego przechodzenia przez procesy weryfikacyjne, najprostszą decyzją jest otworzenie aplikacji mObywatel na telefonie jeszcze dziś. Jedno krótkie logowanie załatwi sprawę automatycznie.

Źródło: mObywatel