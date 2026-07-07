Tych błędów przy zakładaniu firmy nie chcesz popełnić! Sprawdź, na co warto zwrócić szczególną uwagę

Wybór formy opodatkowania

Przypadkowy wybór formy opodatkowania to jeden z najczęściej popełnianych błędów przy zakładaniu firmy. Wielu debiutujących przedsiębiorców podejmuje decyzję tylko na podstawie rekomendacji znajomych albo odruchowo zaznacza skalę podatkową jako domyślne rozwiązanie. Tymczasem dobór optymalnej formy opodatkowania powinien uwzględniać takie czynniki, jak:

zakładany przychód,

przewidywane koszty,

rodzaj działalności,

możliwość korzystania z ulg podatkowych.

Warto przemyśleć te kwestie lub skonsultować je z doradcą podatkowym. Późniejsza zmiana jest wprawdzie możliwa, ale tylko w określonych terminach.

Opracowanie biznesplanu

Biznesplan może kojarzyć się z obszernym dokumentem, którego nie da się stworzyć samodzielnie. Zamiast całkowicie zignorować temat, warto opracować, chociaż prosty plan, w którym określisz podstawowe kwestie biznesowe, w szczególności:

ofertę,

grupę docelową,

prognozowane przychody,

przewidywane koszty operacyjne.

Wychwycisz sporo potencjalnych zagrożeń i zminimalizujesz ryzyko, że Twoja firma szybko zacznie generować więcej strat niż zysków.

Wykonanie strony internetowej

Strona internetowa firmy to dzisiaj standard. Możesz ją wykonać samodzielnie albo zlecić jej stworzenie specjalistom, np. agencji interaktywnej. Z prowadzeniem strony www wiąże się kilka obowiązków, m.in. zakup domeny, usługi hostingowej i certyfikatu SSL.

Domena to adres strony internetowej, składający się z nazwy i rozszerzenia. Ma istotny wpływ na budowanie rozpoznawalności, pozycji i unikatowego wizerunku w internecie. Powinna bezpośrednio nawiązywać do nazwy firmy oraz być łatwa do zapamiętania i zapisania.

Równie istotny jest hosting. To usługa polegająca na wynajmie miejsca na serwerze dla plików Twojej strony. Przypadkowy wybór może oznaczać wolne działanie witryny, częste awarie czy ograniczony dostęp do wsparcia technicznego.

Nie można też zapominać o certyfikacie SSL. To właśnie on odpowiada za szyfrowanie danych i ich ochronę przed przechwyceniem. Brak SSL obniża wiarygodność strony i może negatywnie wpływać na jej widoczność w wyszukiwarce.

Jeśli masz wątpliwości związane z domeną, hostingiem i certyfikatem SSL swojej strony firmowej, przeczytaj ten artykuł: https://firmove.pl/aktualnosci/biznes/zalozenie-firmy/trzy-decyzje-na-start-hosting-domena-ssl.

Wybór kodów PKD

Podczas zakładania firmy musisz wybrać kody PKD – jeden główny i dowolną liczbę kodów dodatkowych. Określają one rodzaj lub rodzaje prowadzonej działalności. Pamiętaj, że to kody PKD wskazują, czy wymaganie jest uzyskanie pozwolenia lub specjalnych uprawnień i mają znaczenie przy ubieganiu się o dotacje. Kody możesz później zmienić, ale bezwzględnie musisz zadbać o to, by odpowiadały realnie wykonywanej działalności.

Budowanie marki

To, że Twoja firma jeszcze formalnie nie istnieje, nie oznacza, że z budowaniem świadomości marki i szukaniem klientów musisz czekać do dnia rejestracji w CEIDG. Jeszcze przed założeniem działalności warto założyć i regularnie aktualizować profile firmowe w mediach społecznościowych, zbierać pierwsze kontakty i rozmawiać z potencjalnymi klientami np. w ramach działalności nierejestrowanej.