Woda pitna tańsza niż butelkowana? Chiński “nano-las” może to zmienić!

Tradycyjne odsalanie kontra innowacja

Obecnie dominująca technologia odsalania – odwrócona osmoza – wymaga pompowania wody morskiej przez mikroskopijne membrany, zużywając przy tym ogromne ilości energii elektrycznej. Alternatywą jest odparowywanie słoneczne, które jest czystsze, ale boryka się z własnymi problemami. Najlepsze materiały absorbujące ciepło to ultradrobne nanocząsteczki proszkowe. Niestety, po umieszczeniu ich w wodzie, mają tendencję do zlepiania się, blokując uwalnianie pary wodnej i drastycznie zmniejszając wydajność procesu.

W odpowiedzi na to wyzwanie, wspólny zespół chińskich naukowców z Instytutu Inżynierii Procesowej (IPE) przy Chińskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu w Shenzhen, zaprezentował nową, trójwymiarową strukturę fototermiczną. To właśnie ona ma “doładować” proces odparowywania słonecznego, radykalnie zwiększając jego efektywność.

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Sekret “nano-lasu”. Budowanie stabilności na poziomie nanometrycznym

Kluczem do sukcesu okazała się innowacyjna metoda tworzenia materiału. Zamiast luźnych nanocząsteczek, naukowcy zastosowali trwałe łańcuchy politereftalanu etylenu (PET), aby połączyć puste, wielopowłokowe nanokule (HoMS). Kierując się teorią parametrów rozpuszczalności Hansena, łańcuchy polimerowe zostały związane z HoMS, tworząc ścisłe, stabilne połączenie. Co więcej, nici polimerowe precyzyjnie przeprowadzono przez mikroskopijne pory nanokul, a po ochłodzeniu zablokowały się one wzajemnie.

Efektem jest strukturalnie stabilny, trójwymiarowy “nano-las”. Materiał ten nie tylko efektywnie przechwytuje światło, ale także utrzymuje swój kształt i pozwala wodzie swobodnie przepływać. Profesor Wang Dan, jeden z głównych autorów badania, podkreśla: “Znakomita konwersja fototermiczna i zdolność transportu wody zapewniają tak wyjątkową wydajność parowania”.

Niezwykła wydajność i oszczędności energetyczne

Osiągi nowego materiału są imponujące. Uzyskano szybkość parowania wynoszącą 38,14 kg m-2 h-1, co stanowi 8,5-krotny wzrost w porównaniu do wcześniej zgłaszanych standardowych dwuwymiarowych systemów membranowych. Dodatkowo, testy wykazały, że materiał zatrzymywał 90,2% szerokopasmowego światła słonecznego, powodując jego wielokrotne odbijanie i rozpraszanie w trójwymiarowej siatce.

To nie wszystko. Unikalny efekt nanoklamrowania obniżył fizyczny próg energetyczny wymagany do zmiany stanu wody z ciekłego na gazowy. Dzięki temu całkowite zapotrzebowanie na energię parowania zostało obniżone o 45,7%.

Testy w terenie. Od laboratorium do rzeczywistości

Zespół nie poprzestał na badaniach laboratoryjnych. Skalowano materiał do rozmiarów zewnętrznego urządzenia o powierzchni 0,75 metra kwadratowego. Jedynym elementem mechanicznym był mały panel słoneczny zasilający wentylator, który wtłaczał parę do skrzynki kondensacyjnej. Działając całkowicie na naturalnym świetle słonecznym, instalacja produkowała ponad 20 litrów czystej wody pitnej każdego dnia – ilość wystarczającą do utrzymania 10 osób. Co ważne, uzyskana woda z łatwością spełniała normy Światowej Organizacji Zdrowia.

Aby sprawdzić praktyczne zastosowanie, odsoloną wodę poprowadzono do eksperymentalnej działki. Przez cały cykl wzrostu z powodzeniem nawadniała zdrowe uprawy szpinaku, kukurydzy i kapusty pekińskiej, udowadniając swój potencjał w rolnictwie.

Trwałość i przyszłość technologii

Pojawiło się oczywiście pytanie o trwałość. Materiały słoneczne, zwłaszcza polimery, często ulegają degradacji pod wpływem intensywnego światła słonecznego. Aby to przetestować, zespół zanurzył materiał kompozytowy w wodzie morskiej i obracał go z prędkością 450 obrotów na minutę przez 30 kolejnych dni. Wynik był zaskakujący: pod mikroskopem nie stwierdzono żadnych odłączonych nanocząsteczek. Nie wykryto również szkodliwych wolnych rodników, które świadczyłyby o starzeniu się materiału pod wpływem światła. Prototyp ma już za sobą pełny rok stabilnej pracy na zewnątrz.

Badania te, opublikowane w prestiżowym czasopiśmie “Advanced Materials” 21 czerwca, otwierają drogę do szerokiego zastosowania. Wdrożenie tej technologii na odległych wyspach i w suchych społecznościach przybrzeżnych obiecuje jeszcze jaśniejsze perspektywy ekonomiczne, a wizja wody pitnej tańszej niż butelkowana staje się realnością.