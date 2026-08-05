Amerykanie odnaleźli potężne złoża. Jeden z drogocennych surowców okazał się rekordowo liczny

Zgromadzone dane wskazują na obecność ogromnych ilości metali i minerałów krytycznych, w tym największego dotąd zidentyfikowanego złoża wolframu w USA. Oprócz niego pod powierzchnią mają znajdować się również olbrzymie zasoby litu, potasu oraz boru. A co z tym wolframem? Jego złoże ma być ponad pięć razy większe od dotychczas największego znanego złoża tego surowca na terenie Stanów Zjednoczonych. To szczególnie istotna informacja w czasie, gdy popyt na wolfram gwałtownie rośnie, a światowy rynek pozostaje w dużym stopniu uzależniony od dostaw z Chin.

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Metal ten odgrywa bowiem kluczową rolę w przemyśle obronnym, lotniczym, elektronicznym i energetycznym. Jest wykorzystywany między innymi do produkcji narzędzi przemysłowych, elementów silników odrzutowych, pocisków przeciwpancernych czy zaawansowanych komponentów elektronicznych.

Nie mniej imponująco prezentują się szacunki dotyczące pozostałych surowców. W Railroad Valley ma znajdować się około 31 milionów ton zasobów ekwiwalentu węglanu litu, będących częścią całkowitych zasobów szacowanych na blisko 119 milionów ton. Oznaczałoby to jedno z największych złóż litu w Ameryce Północnej. Dodatkowo zidentyfikowano około 533 milionów ton potażu oraz 87 milionów ton minerałów boru o bardzo wysokich stężeniach.

Jako że w ostatnich latach Stany Zjednoczone intensywnie starają się ograniczyć zależność od importu surowców krytycznych, które są niezbędne zarówno dla transformacji energetycznej, jak i przemysłu zbrojeniowego, to najnowsze doniesienia są dla tego kraju niczym manna z nieba. Lit jest przecież podstawowym składnikiem akumulatorów stosowanych w samochodach elektrycznych oraz magazynach energii. Bor znajduje zastosowanie między innymi w produkcji szkła technicznego, materiałów kompozytowych i technologii jądrowych, natomiast potaż jest jednym z najważniejszych składników nawozów wykorzystywanych w rolnictwie.

Przedstawiciele 3 Proton Lithium przyznają, iż odkrycie największego amerykańskiego złoża wolframu było dla nich zaskoczeniem. Firma od początku koncentrowała się przede wszystkim na poszukiwaniu litu, jednak kolejne odwierty ujawniły obecność znacznie większej liczby cennych minerałów. Zdaniem kierownictwa przedsiębiorstwa projekt może mieć strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa gospodarczego i militarnego Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza w kontekście napięć geopolitycznych i rosnącej rywalizacji o dostęp do surowców.

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Railroad Valley od pewnego czasu znajduje się w centrum zainteresowania amerykańskich władz. Projekt został objęty specjalnym programem federalnym mającym przyspieszać realizację inwestycji związanych z wydobyciem surowców krytycznych. W ubiegłym roku zakończono również proces uzyskiwania najważniejszych zgód środowiskowych dotyczących dalszych prac poszukiwawczych i rozpoznawczych. Jak widać, natężenie działań w tym obszarze zdecydowanie popłaciło.

Źródło: PR News Wire