Dobre biurko to podstawa stanowiska na lata. Teraz kupicie FlexiSpot E7 z dodatkowym rabatem

FlexiSpot E7 to biurko, którego największą zaletą pozostaje możliwość dopasowania wysokości blatu do użytkownika, wykonywanego zadania oraz sposobu spędzania kolejnych godzin przy komputerze. Raz możemy pracować na siedząco, później podnieść stanowisko i przez pewien czas stać, a przy składaniu komputera, wykonywaniu innej pracy lub po prostu porządkowaniu przewodów ustawić blat tak, aby jeszcze bardziej pasował do zadania.

Dlaczego akurat teraz warto zainteresować się FlexiSpot E7? Ano dlatego, że sierpniu jego zakup będzie można połączyć z obchodami 10-lecia marki FlexiSpot. Producent przygotował nie tylko dwa krótkie Flash Sale z rabatem na cały asortyment, ale również Złoty Bilet o wartości 45000 zł oraz dwie odsłony Wyścigu o Cashback.

Stała wysokość biurka zawsze wymusza jakiś kompromis

Typowe biurko ma wysokość ustaloną jeszcze przed opuszczeniem fabryki. Możemy regulować fotel, podłokietniki oraz położenie monitora, ale samego blatu już nie zmienimy. W rezultacie często trzeba wybierać między odpowiednim ułożeniem nóg, wygodnym oparciem przedramion i ustawieniem klawiatury. Elektryczna regulacja wysokości odwraca tę zależność. Zamiast podnosić fotel do poziomu blatu i później zastanawiać się, dlaczego stopy nie opierają się prawidłowo na podłodze, można ustawić powierzchnię roboczą na potrzebnej wysokości.

FlexiSpot E7 oferuje regulację wysokości w szerokim zakresie, bo od 58 do 123 cm. Stelaż współpracuje zaś z blatami o długości od 120 do 200 cm i szerokości od 60 do 80 cm, więc może stać się podstawą zarówno stosunkowo niewielkiego stanowiska, jak i rozbudowanego miejsca do pracy z kilkoma monitorami. Za zmianę wysokości odpowiadają dwa silniki, co jest o tyle ważne, że obciążenie nie rozkłada się wyłącznie na jedną jednostkę, która z czasem może odmówić posłuszeństwa tak wymagającej pracy podnoszenia nierzadko kilkudziesięciu kilogramów. Producent przewidział również pamięć ustawień, system antykolizyjny i blokadę panelu, a całą konstrukcję obejmuje 10-letnia gwarancja.

Innymi słowy, korzystanie z FlexiSpot E7 raz na zawsze zmienia to, jak spędzamy czas przed ekranem. Możemy bowiem wybrać ustawienia wysokości idealne pod nasze krzesło, piłkę, siedzenie na podłodze czy wreszcie stanie, a nawet chodzenie na bieżni. Wszystko to staje się możliwe po tylko jednej decyzji – wybrania biurka, które zamiast po prostu stać, ciągle z nami współpracuje.

Dwa silniki mają do podniesienia znacznie więcej niż byle laptop

Komputerowe stanowisko potrafi ważyć zaskakująco dużo. Sam blat stanowi dopiero początek. Zwłaszcza jeśli postawicie na naturalne drewno. Dochodzą do niego jeszcze monitory, uchwyty, komputer stacjonarny, głośniki, interfejs audio, ładowarki, listwy zasilające i cała kolekcja mniejszych akcesoriów. Właśnie dlatego znaczenie ma również zachowanie konstrukcji pod obciążeniem, praca napędu i możliwość zatrzymania powierzchni na wybranej wysokości.

Nie dziwię się więc, że w materiałach dotyczących wersji E7 na 2026 rok FlexiSpot tak podkreśla zastosowanie wspomnianych dwóch silników z wewnętrznym systemem blokowania. Według deklaracji producenta napęd przeszedł test obejmujący 30000 cykli podnoszenia i opuszczania. Zmiany względem wcześniejszej wersji miały objąć również szybkość ruchu, udźwig oraz zużycie energii. Efekt? Biurko E7 wytrzymuje 240 kg obciążenia statycznego i 160 kg dynamicznego, a model Pro podbija te wartości do odpowiednio 260 i 180 kg.

Znaczenie mają też systemy bezpieczeństwa. Podczas opuszczania blatu łatwo zapomnieć o wysuniętej półce, podłokietniku fotela, parapecie albo innym przedmiocie znajdującym się pod konstrukcją. Wykrycie przeszkody w takich sytuacjach ma zatrzymać ruch i ograniczyć ryzyko uszkodzenia wyposażenia. Blokada panelu sterowania przyda się natomiast wtedy, gdy dostęp do sterowania mają dzieci albo podczas pracy przypadkowo opieramy się o jego przyciski.

Regulacja wysokości przydaje się nie tylko do pracy na stojąco

Osobiście nie wyobrażam sobie powrotu do biurka bez podnoszonego blatu. Nie tylko przez fakt, że w toku pracy regularnie siedzę, stoję i chodzę na bieżni, ale też ze względu na regularnie wykonywane zdjęcia oraz pracę z elektroniką. Przykład? Podczas składania komputera można ustawić obudowę na wysokości zapewniającej łatwiejszy dostęp do podzespołów. Przy prowadzeniu przewodów wystarczy zaś podnieść blat, zamiast wciskać się pod gotowe stanowisko.

Biurko z serii E7. Wariant E7 Pro ma już zakres 625-1285 mm i podnosi się z prędkością 50 mm/s

Wisienką na torcie jest fakt, że biurko może być też używane przez dwie osoby o zupełnie innym wzroście. W efekcie zamiast szukać jednej wysokości, która będzie równie niewygodna dla obojga, każdy zapisuje własne ustawienie i problem magicznie znika. Oczywiście nie każda z tych funkcji będzie potrzebna codziennie. Ważne staje się jednak to, że stanowisko przestaje być nieruchomą konstrukcją, do której trzeba dostosowywać każdy kolejny sprzęt i sposób pracy.

Nie wszystko jest oczywiście aż tak kolorowe, więc dobrze jest pomyśleć przed zakupem, zamiast ryzykować. Pamiętajmy bowiem, że elektryczna regulacja wysokości wprowadza jeden problem, o którym łatwo zapomnieć podczas projektowania stanowiska. Wszystkie przewody muszą poruszać się razem z blatem albo mieć odpowiedni zapas długości. Jeśli komputer stoi na podłodze, a monitor, głośniki i pozostałe urządzenia wędrują do góry, to źle poprowadzony kabel może się naprężyć, wypiąć albo pociągnąć za sprzęt.

Dlatego listwę zasilającą warto umieścić pod blatem, a na dół poprowadzić tylko jeden odpowiednio zabezpieczony przewód. Podobnie wygląda kwestia uchwytów na monitory oraz ciężkich akcesoriów. Przed wyborem blatu dobrze określić, ile przestrzeni faktycznie potrzebujemy i gdzie znajdą się wszystkie urządzenia. FlexiSpot E7 może bowiem wprawdzie współpracować z powierzchniami o długości sięgającej 200 cm, ale większy blat nie zawsze oznacza lepsze stanowisko.

FlexiSpot przygotował kilka promocji na swoje 10-lecie

FlexiSpot świętuje w sierpniu 10-lecie i z tej okazji przygotował kilka osobnych akcji. Pierwsza obejmuje Złoty Bilet o wartości 45000 zł. Dzięki niemu zamówienie złożone przez cały sierpień daje szansę na zdobycie nagrody wypłacanej przez 10 lat, po 4500 zł rocznie.

Producent zaplanował również dwie odsłony Wyścigu o Cashback. Pierwsza rozpocznie się 17 sierpnia o godzinie 10:00 i obejmie pięć miejsc. Druga wystartuje 24 sierpnia o godzinie 10:00, tym razem z dziesięcioma miejscami. Pierwsze zamówienia spełniające warunki akcji otrzymają 100% cashbacku.

Do tego dochodzą dwie wyprzedaże Flash Sale. Pierwsza odbędzie się 10 sierpnia w godzinach 10:00-10:59, a druga 31 sierpnia w godzinach 10:00-11:59. Podczas obu akcji kod ROK1012 zapewni 12% rabatu na cały asortyment, a więc również na FlexiSpot E7. Szczegóły wszystkich ofert oraz ich regulaminy znajdziecie na stronie 10-lecia FlexiSpot.