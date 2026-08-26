Czy da się jeszcze zarobić na własnym sklepie internetowym? Tak wygląda biznes e-commerce w 2026 roku

Nikogo nie trzeba więc przekonywać do zakupów w sieci. Nie oznacza to jednak z automatu, że sklep internetowy to pewny pomysł na biznes. To nie model sprzedaży jest bowiem najważniejszy – a same produkty, pomysł na to, jak je promować i sprawna obsługa klientów.

Czy własny sklep internetowy nadal się opłaca?

Sklep internetowy jest dziś jednym z wielu kanałów sprzedaży, a jego uruchomienie jest stosunkowo proste. Szkopuł tkwi w tym, by zbudować ofertę, która będzie konkurencyjna i jednocześnie rentowna.

Klienci mają w końcu duży wybór, porównują oferty, kupują na marketplace’ach i bez problemu zamawiają także w zagranicznych sklepach. Sama obecność w sieci nie gwarantuje więc zysku – o powodzeniu decyduje dopracowana strategia i świadome zarządzanie kosztami.

Na ostateczną rentowność sklepu wpływają m.in.:

marża na sprzedawanych produktach,

koszt pozyskania klienta,

koszty logistyki i obsługi zamówień,

liczba zwrotów,

średnia wartość koszyka,

to, czy klienci wracają po kolejne zakupy.

Sklep internetowy opłaca się więc wtedy, gdy jest częścią dobrze przemyślanego modelu sprzedaży i daje klientowi powód, żeby kupować właśnie w nim.

Ile kosztuje założenie sklepu internetowego?

Samo założenie sklepu to tak naprawdę najmniejszy wydatek, z którym musisz się liczyć, jeżeli myślisz o biznesie e-commerce. Oprogramowanie, które pozwoli Ci wygodnie i bez kodowania uruchomić e-sklep, to koszt zaczynający się od kilkudziesięciu złotych miesięcznie (99 zł w przypadku Sky-Shop/19 zł w promocyjnej cenie).

Poza oprogramowaniem zapłacisz za:

domenę – zwykle ok. 100 zł rocznie,

– zwykle ok. 100 zł rocznie, towar – jeżeli kupujesz go wcześniej do własnego magazynu,

– jeżeli kupujesz go wcześniej do własnego magazynu, logistykę – magazynowanie, pakowanie i wysyłkę zamówień,

– magazynowanie, pakowanie i wysyłkę zamówień, marketing – np. Google Ads, Meta Ads, SEO czy prowadzenie mediów społecznościowych,

– np. Google Ads, Meta Ads, SEO czy prowadzenie mediów społecznościowych, księgowość i prowadzenie działalności ,

, obsługę płatności – operatorzy pobierają prowizję od transakcji,

– operatorzy pobierają prowizję od transakcji, zwroty i obsługę posprzedażową.

Nie da się więc wskazać jednej kwoty potrzebnej do uruchomienia sklepu internetowego. Koszt oprogramowania i powołania sklepu do życia od strony technicznej może się zamknąć nawet w kilkuset złotych rocznie. Jeżeli jednak sprzedajesz własny towar, potrzebujesz magazynu i od początku inwestujesz w reklamy, budżet na start może wynosić kilka czy kilkanaście tysięcy złotych.

Więcej dowiesz się z artykułu: Ile kosztuje sklep internetowy? – kalkulacja platformy Sky Shop

Własny sklep czy marketplace?

Najlepiej i jedno, i drugie. W 2026 roku nie musisz wybierać między własnym sklepem a sprzedażą na marketplace’ach. W większości przypadków najlepsze efekty daje połączenie obu kanałów.

Allegro czy Amazon zapewniają Ci dostęp do potężnej bazy klientów, którzy już korzystają z danej platformy, ufają jej i są gotowi do zakupu. Z drugiej strony sprzedając tam, musisz liczyć się z prowizjami, dużą konkurencją i ograniczonymi możliwościami w zakresie budowania własnej marki.

Własny sklep daje pod tym względem większą niezależność. To Ty decydujesz o wyglądzie oferty, sposobie komunikacji, promocjach czy doświadczeniach zakupowych użytkowników. Możesz też budować własną bazę klientów i zachęcać ich do kolejnych zakupów za pomocą działań remarketingowych.

Dlatego marketplace może pełnić rolę dodatkowego kanału sprzedaży i pozyskiwania klientów, a własny sklep – miejsca, w którym rozwijasz markę i prowadzisz sprzedaż na własnych zasadach.

Co ważne, nie musisz obsługiwać każdego kanału osobno. Platformy takie jak Sky-Shop pozwalają zintegrować własny sklep m.in. z Allegro i zarządzać zamówieniami z poziomu jednego miejsca.

Jak podnieść rentowność sklepu internetowego?

Zwiększaj wartość koszyka. Pomogą Ci w tym zestawy produktów, cross-selling czy darmowa dostawa od określonej kwoty.

Pomogą Ci w tym zestawy produktów, cross-selling czy darmowa dostawa od określonej kwoty. Nie wydawaj pieniędzy na reklamy, które generują pusty ruch. W swoich analizach szukaj tych kampanii, które prowadzą do konwersji (niekoniecznie bezpośrednio) i zwiększaj na nie inwestycje. Wyłączaj te reklamy, które nie działają.

W swoich analizach szukaj tych kampanii, które prowadzą do konwersji (niekoniecznie bezpośrednio) i zwiększaj na nie inwestycje. Wyłączaj te reklamy, które nie działają. Zabiegaj o powracających klientów. Remarketing to podstawa. W zależności od branży możesz wykorzystać do tego także newsletter, program lojalnościowy, rabat na kolejne zakupy czy po prostu dobrą obsługę.

Remarketing to podstawa. W zależności od branży możesz wykorzystać do tego także newsletter, program lojalnościowy, rabat na kolejne zakupy czy po prostu dobrą obsługę. Przyjrzyj się produktom, które sprzedajesz najczęściej. Czy rzeczywiście są najbardziej opłacalne? Duży obrót na produkcie z niską marżą może dawać gorszy wynik niż mniejsza sprzedaż droższych lub bardziej marżowych pozycji.

Duży obrót na produkcie z niską marżą może dawać gorszy wynik niż mniejsza sprzedaż droższych lub bardziej marżowych pozycji. Pamiętaj, że zwroty kosztują. Czasem da się ograniczyć ich liczbę prostymi zmianami: dokładniejszym opisem, lepszymi zdjęciami, podaniem dokładnych wymiarów albo czytelniejszą tabelą rozmiarów.

Czasem da się ograniczyć ich liczbę prostymi zmianami: dokładniejszym opisem, lepszymi zdjęciami, podaniem dokładnych wymiarów albo czytelniejszą tabelą rozmiarów. Szukaj oszczędności również poza marketingiem – u dostawców, firm kurierskich czy operatorów płatności. Przy większej liczbie zamówień nawet niewielka różnica w jednostkowym koszcie zaczyna mieć znaczenie. Negocjuj.

– u dostawców, firm kurierskich czy operatorów płatności. Przy większej liczbie zamówień nawet niewielka różnica w jednostkowym koszcie zaczyna mieć znaczenie. Negocjuj. Nie rób wszystkiego ręcznie. Automatyzacja ma największy sens tam, gdzie wraz ze wzrostem sprzedaży rośnie liczba powtarzalnych czynności – np. przy aktualizacji stanów magazynowych, przekazywaniu zamówień, wystawianiu dokumentów czy wysyłaniu powiadomień.

Automatyzacja ma największy sens tam, gdzie wraz ze wzrostem sprzedaży rośnie liczba powtarzalnych czynności – np. przy aktualizacji stanów magazynowych, przekazywaniu zamówień, wystawianiu dokumentów czy wysyłaniu powiadomień. Nie uzależniaj całej sprzedaży od jednego źródła. Jeżeli większość zamówień pochodzi np. z Meta Ads albo Allegro, każda podwyżka kosztów czy zmiana zasad platformy może szybko odbić się na wynikach Twojego sklepu.

Czy warto otworzyć sklep internetowy w 2026 roku?

Tak. Nie oznacza to jednak, że e-commerce jest dziś banalnym pomysłem na biznes, który nie wymaga wysiłku.

Warto powiedzieć sobie wprost, że konkurencja jest spora, a klienci mają dostęp do tysięcy ofert w polskich i zagranicznych sklepach czy na marketplace’ach. Jednocześnie samo uruchomienie sprzedaży jest dziś znacznie prostsze i tańsze niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu.

Jeżeli np. 5 lat temu mogłeś/aś w kilka dni uruchomić sklep internetowy, korzystając z oprogramowania SaaS, dziś doszło jeszcze AI, które jest ogromnym wsparciem w tworzeniu różnego rodzaju tekstów czy materiałów graficznych.

Największym wyzwaniem nie jest więc stworzenie sklepu, ale znalezienie dla niego miejsca na rynku.

Jeżeli masz pomysł na asortyment, potrafisz dotrzeć do odpowiedniej grupy odbiorców i kontrolujesz koszty, własny sklep jak najbardziej może okazać się rentownym biznesem.

Powodzenia!

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