Czy niebieskie światło naprawdę jest naszym wrogiem? Najnowsze badania zaskakują

Okazuje się, że odpowiedź jest bardziej złożona, niż mogłoby się wydawać. Dwa niedawne badania rzucają nowe światło na związek między technologią, światłem niebieskim a jakością naszego snu, zmuszając nas do przewartościowania dotychczasowych przekonań. Naukowcy sugerują, że problem leży gdzie indziej, a my możemy być świadkami prawdziwej rewolucji w nauce o śnie.

Niespójne dowody podważają teorię niebieskiego światła

Pierwsze z przełomowych badań, opublikowane w prestiżowym czasopiśmie “Sleep Advances” w 2020 roku, podjęło się zadania podsumowania wcześniejszych dowodów. Analiza ta, będąca metaanalizą 12 dotychczasowych badań, miała na celu sprawdzenie, czy noszenie okularów blokujących niebieskie światło faktycznie poprawia jakość snu.

Do badania włączono uczestników w różnym wieku – zarówno młodzież, jak i dorosłych, obejmując grupy bez problemów ze snem oraz osoby cierpiące na zaburzenia snu. Czas trwania poszczególnych eksperymentów wahał się od kilku dni do jednego miesiąca. Uczestnicy nosili okulary z żółtymi lub pomarańczowymi soczewkami, mającymi za zadanie filtrować niebieskie światło.

Wnioski okazały się zaskakujące: wcześniejsze badania nie wykazały spójnego wzorca, który pozwoliłby jednoznacznie stwierdzić, że niebieskie światło jest główną przyczyną problemów ze snem. Niektóre badania sugerowały, że okulary blokujące niebieskie światło były pomocne, inne zaś nie odnotowały żadnej różnicy. Co więcej, zauważono, że grupy badawcze często były bardzo małe, a okulary wydawały się mieć lepszy wpływ na osoby z zaburzeniami snu, niż na te, które nie miały problemów z zasypianiem. To oznacza, że dla większości z nas, rezygnacja z okularów “blue-blocker” może być uzasadniona, jeśli nie doświadczamy chronicznych kłopotów ze snem.

Co robimy przed snem, ma większe znaczenie niż sądziliśmy

Druga, jeszcze świeższa analiza, opublikowana w “Sleep Medicine Reviews” w 2024 roku, spojrzała na problem z zupełnie innej perspektywy. Autorzy zastanawiali się, czy to samo korzystanie z technologii szkodzi snu, czy może treść, z którą się angażujemy, odgrywa tu kluczową rolę.

Wyniki okazały się być niezwykle złożone i pełne niuansów. Jeśli nasze wieczorne aktywności online polegają na czytaniu relaksującej książki na e-czytniku lub oglądaniu spokojnego filmu, wpływ na sen może być minimalny. Jednakże, jeśli oddajemy się tzw. “doom scrollingowi” (nerwowemu przeglądaniu negatywnych wiadomości) lub gramy w dynamiczne, rywalizacyjne gry, wówczas stres mentalny i emocjonalny wynikający z tych aktywności może znacząco utrudniać zasypianie. Badanie jasno wskazuje, że to nie samo niebieskie światło z ekranu telefonu, tabletu czy telewizora jest problemem, lecz to, co konkretnie oglądamy i z czym wchodzimy w interakcje.

Co więcej, naukowcy zwrócili uwagę na inny istotny aspekt: czas. Korzystanie z technologii przed snem często po prostu zabiera nam cenny czas przeznaczony na odpoczynek. Kto z nas nie dał się skusić na “jeszcze jeden odcinek” ulubionego serialu, albo nie zerknął na powiadomienie, odkładając tym samym moment położenia się spać? To skrócenie całkowitego czasu snu, a nie tylko ekspozycja na światło, może być kluczowym czynnikiem wpływającym na nasze samopoczucie rano.

Wszystko to prowadzi do jednego wniosku: niebieskie światło, przez lata demonizowane jako główny wróg spokojnego snu, może wcale nim nie być. To nasze zachowania i wybory treściowe w świecie cyfrowym, a także podstawowy niedobór snu, wydają się mieć znacznie większy wpływ na jakość naszego odpoczynku. Dla tych, którzy wciąż borykają się z problemami ze snem, eksperci radzą skupić się na higienie snu i zarządzaniu stresem, zamiast wyłącznie obwiniać niebieskie światło.