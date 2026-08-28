Więcej technologii w klasach za mniejsze pieniądze. Epson wspiera modernizację szkolnego sprzętu AV

Ruszyła właśnie specjalna akcja promocyjna skierowana do szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz przedszkoli – zarówno publicznych, jak i niepublicznych w całej Polsce. W jej ramach placówki mogą uzyskać nawet 2500 zł rabatu na wymianę wysłużonych urządzeń audiowizualnych na nowoczesne projektory laserowe.

Proste zasady bez konieczności oddawania starego sprzętu

Program stworzono z myślą o maksymalnym odciążeniu szkolnych budżetów i drastycznym uproszczeniu formalności. Promocją objęto przemyślany zestaw urządzeń, na który składają się modele krótkoogniskowe EB-L210SW i EB-L210SF, ultrakrótkoogniskowy EB-770F oraz interaktywne rozwiązania EB-760Wi i EB-770Fi.

Od strony organizacyjnej bardzo ważną kwestią jest fakt, że warunkiem skorzystania z zniżki jest jedynie podanie modelu lub numeru seryjnego dotychczas używanego projektora bądź monitora podczas zakupu. Stare urządzenie nie musi być fizycznie zwracane – szkoła może zatrzymać je w rezerwie lub zutylizować we własnym zakresie.

W wielu szkołach wciąż wykorzystywany jest sprzęt, który nie odpowiada już współczesnym wymaganiom nauczycieli i uczniów. Chcemy ułatwić placówkom przejście na nowoczesne rozwiązania projekcyjne, dlatego przygotowaliśmy program, który realnie obniża koszt takiej inwestycji. To nie tylko oszczędność przy zakupie, ale również niższe koszty eksploatacji przez wiele kolejnych lat – powiedział Andrzej Bieniek z Epson Polska.

Laserowa technologia 3LCD na straży wzroku

Nowe projektory laserowe Epson opierają się na zaawansowanej technologii 3LCD, która gwarantuje jasny i żywy obraz o przekątnej sięgającej od 50 do nawet 300 cali. Wyświetlanie treści na zasadzie światła odbitego od powierzchni (a nie emitowanego bezpośrednio w stronę oczu) znacząco redukuje zmęczenie wzroku u uczniów i nauczycieli podczas wielogodzinnych zajęć.

Sprzęt idealnie odpowiada na potrzeby nowoczesnej dydaktyki:

Wbudowane moduły Wi-Fi oraz Miracast – pozwalają na bezprzewodowe przesyłanie obrazu z laptopów, tabletów czy smartfonów bez plątaniny kabli na biurku.

Potężne źródło światła – laserowa żywotność do 20 tysięcy godzin eliminuje konieczność ciągłej wymiany drogich lamp i drastycznie obniża koszty serwisu.

Funkcje interaktywne – wybrane modele pozwalają przekształcić ścianę w ponad 100-calową przestrzeń roboczą obsługiwaną cyfrowymi pisakami lub dotykiem dłoni.

Czas na decyzję do końca roku

Program wsparcia realizowany jest za pośrednictwem autoryzowanych partnerów marki Epson specjalizujących się w dedykowanych rozwiązaniach dla branży edukacyjnej. Akcja potrwa do 31 grudnia 2026 roku, dając dyrektorom i osobom odpowiedzialnym za wyposażenie szkół odpowiednio dużo czasu na zaplanowanie zakupów.

Inicjatywa Epsona pokazuje, że mądra modernizacja sprzętu wcale nie musi wiązać się z gigantycznym obciążeniem finansowym i skomplikowanymi procedurami. To inwestycja, która zwraca się nie tylko w postaci wyższej jakości prowadzenia lekcji, ale i znacznie niższych rachunków za eksploatację przez kolejne lata.

Źródło: Epson