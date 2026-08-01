Gene.01. Humanoid ze „smart skórą”, zmienia zasady współpracy z robotami

Czuła skóra robota – rewolucja w dotyku

Tradycyjne roboty humanoidalne polegają głównie na wzroku, co ogranicza ich zdolność do bezpiecznej i precyzyjnej interakcji z otoczeniem fizycznym. Gene.01 idzie o krok dalej. Wyposażono go w rozproszony, multimodalny system “smart skin”, pokrywający całe jego ciało. Ten zaawansowany system dotykowy jest w stanie wykrywać nie tylko dotyk, ale także bliskość, siłę nacisku i temperaturę.

Okazuje się, że ta technologia pozwala robotowi na wyczuwanie obecności ludzi jeszcze przed fizycznym kontaktem oraz w jego trakcie, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo w dzielonych przestrzeniach roboczych i umożliwia bardziej naturalne interakcje. To prawdziwy przełom w ergonomii i adaptacji robotów do dynamicznego środowiska pracy, gdzie obok maszyn działa człowiek.

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Intuicja maszyny – potęga fizyki i AI

Sercem platformy Gene.01 jest autorska sztuczna inteligencja oparta na fizyce (physics-native AI) Generative Bionics. Zamiast traktować sprzęt, mechanikę, sensory i inteligencję ruchową jako oddzielne systemy, AI Gene.01 optymalizuje je wspólnie. To holistyczne podejście, które integruje ciało, mechanikę i inteligencję robota w jeden spójny system, umożliwiając mu lepsze postrzeganie, interpretowanie i reagowanie na świat fizyczny.

Co więcej, zdolność robota do wyczuwania siły nacisku otwiera drogę do nauki zadań poprzez demonstrację. Pracownicy mogą fizycznie prowadzić robota, pokazując mu wymaganą siłę do chwytania, manipulowania czy obsługi przedmiotów. To rozwiązuje kluczowe ograniczenia systemów uczących się wyłącznie na podstawie obrazu, które często mają trudności z wnioskowaniem o fizycznych siłach niezbędnych do złożonych manipulacji.

Architektura AI Gene.01 opiera się na badaniach opublikowanych w prestiżowym czasopiśmie „Nature Machine Intelligence”, opisujących ramy inteligencji ucieleśnionej z uwzględnieniem człowieka, pierwotnie opracowane w ramach projektu humanoidalnego ergoCub. Gene.01 jest pierwszym robotem przemysłowym, który zastosował tę recenzowaną metodologię na w pełni sensoryzowanej platformie komercyjnej.

Od pomysłu do przemysłu

Robot Gene.01, którego koncepcję Generative Bionics po raz pierwszy zaprezentowało w styczniu 2026 roku na targach CES, zadebiutował jako w pełni funkcjonalna platforma na AMD Advancing AI 2026. Został opracowany w zaledwie sześć miesięcy, co świadczy o tempie innowacji w dziedzinie robotyki.

Generative Bionics postawiło na elastyczność. Zamiast promować Gene.01 jako uniwersalnego robota, firma zaprojektowała go jako skalowalną platformę, którą można dostosować na poziomie AI, mechaniki i efektorów końcowych (w tym rąk i stóp) do konkretnych zadań. Może znaleźć zastosowanie w produkcji, logistyce, inspekcji, opiece zdrowotnej, a nawet bezpieczeństwie publicznym.

Co szczególnie ważne dla rozwoju ekosystemu, Generative Bionics udostępnia również cyfrowego bliźniaka Gene.01 jako oprogramowanie open source, dostępne w standardowych ekosystemach dystrybucji oprogramowania, takich jak PyPI, conda-forge i oficjalny ROS build farm. Dzięki temu deweloperzy mogą łatwo instalować model robota w istniejących środowiskach robotyki, AI i symulacji, co stanowi wspólną podstawę do testowania i wdrażania robotów w praktyce.

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Pierwsze wdrożenie przemysłowe Gene.01 jest już w trakcie rozwoju. Współpraca z włoskim stoczniowcem Fincantieri ma na celu adaptację robota do zadań spawalniczych w operacjach stoczniowych. Dodatkowo, firma buduje europejski łańcuch dostaw dzięki partnerstwu z niemieckim specjalistą od siłowników, Synapticon, który będzie rozwijał zintegrowany stos aktywacji oraz zajmie się montażem, kalibracją i testami bezpieczeństwa w Europie dla przyszłej produkcji Gene.01.

Gene.01 to coś więcej niż kolejny robot. To zapowiedź przyszłości, w której maszyny stają się bardziej świadome otoczenia, bezpieczniejsze i bardziej intuicyjne w interakcji z człowiekiem, otwierając drzwi do niespotykanej dotąd efektywności w przemyśle.