Duże zakupy? Żaden problem. Haier Horizon Seria 9 oferuje 630 litrów przy szerokości 90,5 cm

Haier Horizon Seria 9 próbuje uniknąć tego kompromisu. Oferuje 630 litrów pojemności przy szerokości 90,5 cm. Najważniejsze jest jednak nie tylko to, ile produktów można w nim zmieścić, ale również czy później da się nad nimi zapanować i wykorzystać je, zanim stracą świeżość.

Duża lodówka nie musi zajmować połowy kuchni

630 litrów brzmi jak parametr urządzenia, dla którego trzeba wcześniej zaprojektować osobne miejsce. Tymczasem Haier uzyskał taką pojemność w obudowie o szerokości 90,5 cm. Według producenta wnętrze może pomieścić zawartość nawet 31 standardowych toreb z zakupami.

To rozwiązanie dla osób robiących większe zakupy raz w tygodniu, przygotowujących posiłki na kilka dni albo regularnie przyjmujących gości. Regulowane półki, szerokie balkoniki i szuflady pozwalają dopasować układ do dużych opakowań, napojów czy pojemników z gotowym jedzeniem.

Praktycznie zaprojektowano również zamrażarkę. Przezroczyste fronty szuflad pozwalają sprawdzić zawartość bez ich wysuwania. To drobny element, ale właśnie takie rozwiązania decydują, czy duża lodówka faktycznie ułatwia życie, czy jedynie pozwala zgromadzić więcej produktów.

Więcej miejsca to dopiero połowa sukcesu

Każdy, kto kilka dni po zakupach znalazł zwiędniętą sałatę albo zapomniane opakowanie mięsa, wie, że pojemność nie wystarczy. Potrzebne są jeszcze warunki dopasowane do konkretnych rodzajów żywności.

W modelu HCW99F18DIMB służy do tego między innymi szuflada NutriBank, która ma ustawienia temperatury przeznaczone dla mięsa, owoców morza i serów. Wykorzystuje także stałe pole magnetyczne ograniczające powstawanie kryształków lodu. Według danych producenta mięso może dzięki temu zachować świeżość nawet pięć razy dłużej, a przez okres do dziesięciu dni utrzymywać ponad 95 procent wilgoci i składników odżywczych*.

Owoce i warzywa mają z kolei własną przestrzeń. Active Fresh Zone korzysta z systemu kontroli wilgotności, który pomaga zachować ich świeżość nawet dwukrotnie dłużej**. Zamiast ustawiać jedne warunki dla całej zawartości, lodówka dzieli wnętrze na strefy odpowiadające różnym produktom.

Technologie, o których nie trzeba pamiętać

W lodówce najbardziej przydają się rozwiązania, które działają w tle i nie wymagają codziennej obsługi. System ABT Pro ma eliminować do 99,9 procent bakterii zarówno w chłodziarce, jak i zamrażarce. Pomaga też ograniczyć powstawanie pleśni i nieprzyjemnych zapachów. Ma to szczególne znaczenie w dużym urządzeniu, w którym jednocześnie przechowywane są różne rodzaje żywności.

Za rozprowadzanie chłodnego powietrza odpowiada technologia Air Surround – równomiernie chłodzi całe wnętrze, niezależnie od ułożenia produktów. Z kolei Total No Frost zapobiega powstawaniu szronu, dzięki czemu zamrażarka nie wymaga ręcznego rozmrażania.

Przy dużej liczbie produktów ważna jest także ich widoczność. System Haier Daylight – panel świetlny umieszczony na tylnej ścianie lodówki, równomiernie rozjaśnia wnętrze, w tym dolne półki i głębiej ustawione opakowania. Światło uruchamia się stopniowo, dlatego nie razi po otwarciu lodówki wieczorem. Łatwiej też sprawdzić zapasy i zauważyć produkty, które trzeba wykorzystać w pierwszej kolejności.

Kostkarka pod ręką

Dystrybutor wody i lodu wygląda efektownie, dopóki nie okazuje się, że wymaga doprowadzenia instalacji wodnej. W gotowej kuchni może to oznaczać dodatkowe prace albo rezygnację z funkcji.

Haier Horizon Seria 9 ma wbudowany dystrybutor, automatyczną kostkarkę i czterolitrowy zbiornik. Nie trzeba więc podłączać urządzenia do sieci wodnej. Zastosowany system PureSpace Ice chroni kostki przed przejmowaniem zapachów z zamrażarki. Jeżeli napój z lodem miał kiedyś lekki aromat mrożonego koperku, łatwo zrozumieć, dlaczego takie rozwiązanie może być przydatne.

Wnętrze inne niż wszystkie

Elementem, który od razu odróżnia model HCW99F18DIMB od większości lodówek, jest ciemne wykończenie wnętrza. Zamiast standardowej bieli zastosowano tu głęboką, ciemną kolorystykę, która podkreśla nowoczesny charakter urządzenia i nadaje mu bardziej elegancki wygląd. To przede wszystkim zabieg stylistyczny, ale sprawia, że lodówka prezentuje się wyjątkowo nie tylko z zewnątrz, lecz także po otwarciu drzwi.

Czy 630 litrów ma sens?

Nie każdy potrzebuje lodówki o takiej pojemności. Przed zakupem trzeba dokładnie zmierzyć kuchnię, bo szerokość 90,5 cm nadal wymaga odpowiedniej przestrzeni. Warto też zwrócić uwagę na klasę energetyczną D, która w przypadku lodówki o tak dużej pojemności jest relatywnie dobrym wynikiem.

Haier HCW99F18DIMB będzie jednak interesującą propozycją dla rodzin, osób przygotowujących jedzenie na kilka dni oraz tych, którzy zwykle wracają ze sklepu z pełnym bagażnikiem. Jego największą zaletą nie jest sama liczba litrów, ale sposób wykorzystania dostępnej przestrzeni.

Regulowane wnętrze, strefy dopasowane do różnych produktów, kontrola wilgotności, system higieniczny i dobre oświetlenie odpowiadają na problemy, które pojawiają się wtedy, gdy lodówka jest naprawdę pełna. Bo nie chodzi tylko o to, żeby wszystko się zmieściło. Trzeba jeszcze móc to znaleźć, odpowiednio przechować i wykorzystać, zanim trafi do kosza.

* Potwierdzone certyfikatami VDE N° ID.40058948 oraz VDE N° ID.40059956.

** Potwierdzone certyfikatem VDE N° ID.40046454.