Jaki monitor gamingowy OLED wybrać? Ranking TOP 8 na 2026 rok

W 2026 roku wybór monitorów OLED jest większy niż kiedykolwiek wcześniej. W sprzedaży dostępne są zarówno modele WQHD dla graczy e-sportowych, szybkie konstrukcje 4K przeznaczone do komputerów z najwydajniejszymi kartami graficznymi, jak i ultrapanoramiczne monitory 21:9 oraz 32:9 zapewniające maksymalną immersję. Coraz częściej spotykane są również odświeżanie 240 Hz, 480 Hz, a nawet 500 Hz i więcej, funkcje Dual-Mode oraz rozbudowane systemy chroniące matrycę przed wypaleniem.

Tylko który monitor OLED będzie najlepszym wyborem? Wszystko zależy od budżetu, rodzaju gier oraz oczekiwanej rozdzielczości. W naszym rankingu zebraliśmy najciekawsze modele dostępne w 2026 roku.

Najlepsze monitory gamingowe OLED – Ranking TOP 8

Poniżej znajdziesz najlepsze monitory OLED do gier na 2026 rok. Zarówno dla graczy z mniejszym, jak i większym budżetem. Zarówno najbardziej wypasione modele 4K UHD, jak i klasycznych QHD. Zarówno dla graczy e-sportowych, jak i tych uwielbiających gry fabularne.

MSI MAG 274QP QD-OLED X24

iiyama G-Master GOB2701QSC-B1 Titan Falcon

MSI MAG 272QP QD-OLED X50

LG UltraGear 27GX790B-B

MSI MPG 322URX QD-OLED

ASUS ROG Strix OLED XG32UCWMG

MSI MAG 341CQP QD-OLED

Samsung Odyssey OLED G9 S49DG910SUX G91SD

Najlepszy tani OLED do gier – MSI MAG 274QP QD-OLED X24

Monitory OLED przeszły tak długą już drogę, że śmiało można powiedzieć, że stać na nie większość ludzi i doskonałym tego przykładem jest pierwszy w naszym zestawieniu MSI MAG 274QP QD-OLED X24. Został wyposażony w płaski panel QD-OLED 3. generacji o przekątnej 26,5 cala, rozdzielczości WQHD (2560 × 1440), częstotliwości odświeżania 240 Hz o czasie reakcji wynoszącym zaledwie 0,03 ms (GtG), więc mowa o naprawdę znakomitych parametrach, które nie tak dawno były zarezerwowane dla monitorów kosztujących ponad 3000 zł. Potwierdzeniem jest zresztą certyfikat VESA ClearMR 13000, dzięki któremu monitor doskonale odnajduje się zarówno w grach sieciowych, jak i produkcjach nastawionych na wysoką jakość grafiki.

Panel oferuje nieskończony kontrast, pokrycie 99% przestrzeni DCI-P3 oraz fabryczną kalibrację z dokładnością Delta E ≤ 2. Producent zadbał również o trwałość matrycy OLED, stosując pakiet MSI OLED Care 2.0 obejmujący między innymi Pixel Shift oraz funkcje wykrywające statyczne elementy obrazu. Za chłodzenie odpowiada pasywny radiator wykonany z grafenu, dzięki czemu monitor pracuje bez dodatkowych wentylatorów.

Nowy panel Tandem RGB za grosze – iiyama G-Master GOB2701QSC-B1 Titan Falcon

G-Master GOB2701QSC-B1 Titan Falcon to pierwszy monitor OLED iiyamy. Wykorzystuje panel WOLED 4. generacji o przekątnej 27 cali i rozdzielczości WQHD (2560 × 1440), oferuje odświeżanie 280 Hz oraz czas reakcji 0,03 ms (GtG), a zmierzony input lag utrzymuje się poniżej 2 ms. Takie parametry doskonale odpowiadają wymaganiom graczy preferujących dynamiczne gry sieciowe, którzy preferują panele LG od QD-OLED Samsunga.

Panel osiąga jasność HDR do 1500 nitów, zachowując wszystkie zalety technologii OLED, takie jak perfekcyjna czerń i bardzo wysoki kontrast. Producent wyposażył monitor w złącza HDMI 2.1, DisplayPort, USB-C z Power Delivery 65 W oraz przełącznik KVM. Nie zabrakło również zgodności z NVIDIA G-Sync Compatible. Nie jest to konkurent stricte dla wcześniejszego MSI, bo jest droższy i z innym panelem OLED, ale równie warty uwagi.

Najlepszy monitor OLED do e-sportu – MSI MAG 272QP QD-OLED X50

MSI MAG 272QP QD-OLED X50 powstał z myślą o graczach oczekujących maksymalnej szybkości działania. Płaski ekran o przekątnej 26,5 cala pracuje w rozdzielczości WQHD (2560 × 1440), zachowując natywne odświeżanie aż 500 Hz. W połączeniu z czasem reakcji 0,03 ms (GtG) monitor zapewnia wyjątkowo wyraźny obraz w ruchu, czego potwierdzeniem jest certyfikat VESA ClearMR 21000. Jest to zatem wyświetlacz dla najbardziej wymagających graczy e-sportowych, którzy nie chcą się bawić w kompromisy związane z trybami Dual Mode, gdzie wyższe wartości odświeżania są oczywiście możliwe, ale wyłącznie przy obniżeniu rozdzielczości, na przykład do 720p i zarezerwowane wyłącznie dla paneli WOLED, a nie QD-OLED.

Panel QD-OLED oferuje zresztą nieskończony kontrast, szczytową jasność do 500 cd/m² zgodną ze standardem DisplayHDR True Black 500 oraz 99% pokrycie przestrzeni DCI-P3. Model obsługuje technologię AMD FreeSync Premium Pro, posiada ergonomiczną podstawę z regulacją wysokości, obrotu, pochylenia i funkcją Pivot, a także złącze USB-C z obsługą sygnału DisplayPort. Monitor ostateczny do e-sportu? Na to wygląda.

Ultrawydajność dla wymagających – LG UltraGear 27GX790B-B

LG UltraGear 27GX790B-B należy do grona najszybszych monitorów gamingowych dostępnych na rynku. Zastosowany panel WOLED 4. generacji Primary RGB Tandem oferuje bardzo wysoką jakość obrazu, doskonały kontrast charakterystyczny dla technologii OLED oraz idealnie głęboką czerń. Na uwagę zasługuje również wysoka jasność, szerokie pokrycie przestrzeni barwnych oraz bardzo dobra obsługa materiałów HDR.

Największym wyróżnikiem modelu jest tryb Dual-Mode. Pozwala on korzystać z rozdzielczości QHD przy odświeżaniu 540 Hz lub przełączyć monitor do 720p, gdzie częstotliwość wzrasta aż do 720 Hz. W połączeniu z błyskawicznym czasem reakcji matrycy i bardzo niskim input lagiem użytkownik otrzymuje niezwykle płynny oraz ostry obraz podczas dynamicznych rozgrywek. Dla graczy e-sportowych będzie to jedna z najbardziej zaawansowanych propozycji na rynku, choć ponownie, należy sobie odpowiedzieć, czy chcemy panel QD-OLED czy WOLED. Jeśli ten pierwszy, MSI X50 będzie wyborem lepszym.

4K dla wymagających – MSI MPG 322URX QD-OLED

Jeśli masz hi-endowy komputer, a szczególnie kartę graficzną zdolną obsłużyć wysoką rozdzielczość, zerknij na MSI MPG 322URX QD-OLED. Wykorzystuje 31,5-calowy panel QD-OLED wyświetlający obraz w rozdzielczości 4K UHD (3840 × 2160) o częstotliwości odświeżania 240 Hz oraz czasie reakcji 0,03 ms (GtG), który pozwala cieszyć się bardzo płynną rozgrywką przy zachowaniu wysokiej szczegółowości obrazu. Monitor dobrze współpracuje zarówno z wydajnymi komputerami, jak i konsolami nowej generacji, ze względu na obecność HDMI 2.1.

Wyposażenie obejmuje przełącznik KVM umożliwiający obsługę dwóch komputerów jednym zestawem peryferiów, port USB-C z funkcją Power Delivery oraz podświetlenie RGB umieszczone z tyłu obudowy. Jasność szczytowa HDR sięga 1000 nitów, natomiast w trybie SDR wynosi 250 nitów. Certyfikat VESA DisplayHDR True Black 400 pozwala w pełni wykorzystać zalety panelu OLED podczas oglądania filmów i grania.

Lustro z perfekcyjną czernią – ASUS ROG Strix OLED XG32UCWMG

Jeśli szukasz hi-endowego 4K UHD, ale z panelem WOLED od LG i błyszczącą powłoką typu zero haze, ASUS ROG Strix OLED XG32UCWMG cię nie zawiedzie. To 31,5-calowy monitor klasy premium wyposażony w panel pokryty – jak to się marketingowo nazywa – powłoką True Black Glossy, która nie ma żadnego zmatowienia i wygląda jak lustro. Rozwiązanie to pozwala uzyskać wyjątkowo głęboką czerń i bardzo intensywne kolory, szczególnie podczas korzystania z monitora w zaciemnionym pomieszczeniu. Ekran pracuje w rozdzielczości 4K UHD (3840 × 2160) z odświeżaniem 240 Hz.

Monitor obsługuje także funkcję Dual-Mode, dzięki której możliwe jest przełączenie na rozdzielczość Full HD (1920 × 1080) przy częstotliwości odświeżania 480 Hz. Czas reakcji wynosi 0,03 ms, a jasność HDR osiąga 1300 nitów. Do dyspozycji użytkownika oddano złącza HDMI 2.1, port USB-C oraz panel pokrywający 99% przestrzeni barw DCI-P3. Jest to jeden z najdroższych modeli na rynku, ale skoro ma być hi-endowo, to jest hi-endowo.

Ultrapanorama na start – MSI MAG 341CQP QD-OLED

Dla osób szukających rozsądnego wejścia w świat gamingu ultrapanoramicznego, warto zerknąć na MSI MAG 341CQP QD-OLED. To monitor z zakrzywionym ekranem o przekątnej 34 cali i proporcjach 21:9, oferujący rozdzielczość UWQHD 3440 × 1440. Taka konfiguracja doskonale sprawdza się podczas gier wyścigowych, symulatorów oraz tytułów z rozbudowanym światem. Odświeżanie 175 Hz oraz czas reakcji 0,03 ms (GtG) gwarantują bardzo płynny obraz nawet w najbardziej dynamicznych scenach.

Matryca Quantum Dot OLED zapewnia szczytową jasność HDR do 1000 nitów oraz certyfikat VESA DisplayHDR True Black 400. Do dyspozycji użytkownika oddano również HDMI 2.1 z obsługą VRR, port USB-C umożliwiający przesyłanie obrazu oraz zestaw funkcji OLED Care chroniących panel przed wypalaniem. Wcześniej mówiliśmy o „rozsądnym ultrawide” i to nie jest przypadkowy termin, gdyż też monitor kosztuje zaledwie 2599 zł, więc prezentuje wyjątkowo korzystny stosunek cena/jakość.

Gigantyczna ultrapanorama – Samsung Odyssey OLED G9 S49DG910SUX G91SD

Jeśli natomiast szukasz naprawdę wypasionego monitora ultrapanoramicznego i słowo budżet u ciebie nie istnieje, Samsung Odyssey OLED G9 S49DG910SUX będzie doskonałym wyborem. Wyposażono go bowiem w zakrzywiony ekran QD-OLED o przekątnej 49 cali i proporcjach 32:9, czyli tak naprawdę są to dwa monitory QHD w jednym, tyle że bez ramek pośrodku, bo z rozdzielczością 5120×1440 pikseli. Takie rozwiązanie świetnie sprawdza się zarówno podczas grania, jak i pracy wielozadaniowej.

Matryca pracuje z częstotliwością odświeżania 144 Hz i oferuje czas reakcji 0,03 ms (GtG). Monitor obsługuje standardy HDR10 oraz HDR10+, a pokrycie przestrzeni DCI-P3 wynosi 99%. Matowa powłoka ogranicza odbicia światła, natomiast zakrzywiona konstrukcja dodatkowo zwiększa poczucie immersji podczas rozgrywki.

Ciekawostką jest fakt, że na pierwszy rzut oka wydaje się, jakoby ten monitor wymagał niesłychanie mocnej karty graficznej (specyficzne 5K na początku), ale jak to pomnożyć, wychodzi, że trudniejsze w napędzeniu jest klasyczne 4K UHD (8,3 mln pikseli) a nie dwa QHD złączone w jedno (7,4 mln pikseli), więc jeśli dysponujesz komputerem zdolnym do obsłużenia 4K UHD, tym bardziej obsłuży tego 49-calowego behemota.

Podsumowanie

Monitor gamingowy OLED to obecnie jedna z najlepszych inwestycji dla osób oczekujących najwyższej jakości obrazu oraz błyskawicznej reakcji matrycy. W zależności od potrzeb można wybrać kompaktowe i tanie modele QHD z odświeżaniem 240 Hz, uniwersalne konstrukcje 4K dla graczy PC i konsol, ultrapanoramiczne monitory stworzone z myślą o maksymalnej immersji i najszybsze panele po 500 Hz i więcej dla najbardziej wymagających graczy e-sportowych.

Przed zakupem warto porównać nie tylko rozdzielczość i częstotliwość odświeżania, ale również zastosowany typ panelu, wyposażenie, ergonomię oraz systemy chroniące matrycę OLED. Dzięki temu łatwiej dopasować monitor do własnego sposobu grania i możliwości komputera. W naszym rankingu monitorów OLED do gier znalazł się każdy rodzaj, aby lepiej dopasować go do wymagań większości użytkowników, każdy znajdzie coś dla siebie.

Sekcja FAQ – Dlaczego w ogóle warto wybrać monitor OLED?

Największą zaletą technologii OLED jest sposób działania pojedynczych pikseli. Każdy z nich może zostać całkowicie wyłączony, dzięki czemu ekran wyświetla idealnie czarny kolor bez efektu poświaty charakterystycznego dla monitorów LCD. Przekłada się to na bardzo wysoki kontrast oraz znakomitą jakość obrazu podczas grania i oglądania materiałów HDR.

Drugim istotnym atutem pozostaje czas reakcji. Matryce OLED osiągają wartości rzędu 0,03 ms (GtG), dzięki czemu obraz zachowuje wysoką ostrość nawet przy bardzo szybkich ruchach kamery. W połączeniu z odświeżaniem 240 Hz, 360 Hz, 480 Hz czy 500 Hz daje to wyjątkowo płynną rozgrywkę, szczególnie w grach FPS i tytułach e-sportowych, co bez – nierzadko irytującego i kompromisowego – efektu podświetlenia stroboskopowego w monitorach LCD, jest niemożliwe do osiągnięcia.

Nowoczesne panele OLED oferują również bardzo szerokie pokrycie przestrzeni barwnych, wysoką jasność w materiałach HDR oraz świetne kąty widzenia. Coraz więcej modeli wykorzystuje najnowsze generacje paneli WOLED i QD-OLED, które dodatkowo poprawiają jasność, odwzorowanie kolorów i trwałość wyświetlacza.

Technologia OLED nadal wymaga jednak odpowiedniego użytkowania. Ryzyko wypalenia nie zostało całkowicie wyeliminowane, jednak producenci stosują rozbudowane systemy ochrony matrycy, takie jak Pixel Shift, automatyczne odświeżanie pikseli czy wykrywanie statycznych elementów obrazu. Wiele monitorów objętych jest również kilkuletnią gwarancją obejmującą wypalenie panelu.

Sekcja FAQ – Na co zwracać uwagę przy zakupie monitora gamingowego OLED?

Najważniejszym elementem pozostaje wybór odpowiedniej rozdzielczości. Monitory WQHD najlepiej sprawdzają się podczas grania w wysokiej liczbie klatek na sekundę i nie wymagają tak wydajnej karty graficznej jak modele 4K. Z kolei wyświetlacze UHD zapewniają znacznie wyższą szczegółowość obrazu, ale do pełnego wykorzystania ich możliwości potrzebny jest bardzo mocny komputer.

Warto również dopasować częstotliwość odświeżania do własnych potrzeb. Dla większości graczy w zupełności wystarczy 170 czy 240 Hz, natomiast osoby rywalizujące w grach e-sportowych mogą zainteresować się monitorami oferującymi 360 Hz, 480 Hz, 500 Hz lub konstrukcjami wyposażonymi w funkcję Dual-Mode.

Istotną rolę odgrywa również rodzaj zastosowanego panelu. Matryce QD-OLED oferują bardzo szeroką paletę barw i wysoką jasność kolorów, natomiast najnowsze generacje WOLED wyróżniają się bardzo dobrą jakością HDR oraz coraz wyższą luminancją ogólną.

Przed zakupem warto zwrócić uwagę także na wyposażenie monitora. HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, USB-C z Power Delivery, przełącznik KVM, regulowana podstawa czy zgodność z NVIDIA G-Sync Compatible i AMD FreeSync Premium Pro znacząco zwiększają komfort codziennego użytkowania.

Do „ogarnięcia” jest jak widać sporo rzeczy, ale niezależnie od wyboru to właśnie monitor OLED gwarantuje perfekcyjną czerń, świetne kolory i szeroki zakres tonalny i najważniejsze w monitorach gamingowych – ultraniski czas reakcji, przy którym obraz w ruchu pozostaje niezwykle ostry, poza zasięgiem nawet najlepszych monitorów LCD, czy to TN, czy VA i IPS.