Prąd na kempingu i awaryjne zasilanie domu taniej. OSCAL przecenia swoje stacje zasilania

Od 17 do 31 sierpnia 2026 roku potrwa OSCAL Summer Sale, w ramach której wybrane urządzenia będą dostępne z rabatami sięgającymi aż 45%. Promocja obejmuje zarówno stosunkowo kompaktowe modele przeznaczone na wyjazdy, jak i rozbudowane rozwiązania mogące pełnić funkcję awaryjnego źródła energii dla domu. Dodatkowe obniżki i kupony będą dostępne na Amazonie oraz AliExpress.

OSCAL PowerMax 1800 SE i 2400 SE. Energia, którą można zabrać ze sobą

Jedną z bardziej uniwersalnych propozycji jest OSCAL PowerMax 1800 SE. Stacja oferuje 1800 watów mocy znamionowej oraz akumulator LiFePO4 o pojemności 1024 Wh, dzięki czemu może zasilać zarówno elektronikę podczas wyjazdu, jak i wybrane urządzenia domowe podczas awarii. Ważnym elementem jest również obsługa paneli fotowoltaicznych o mocy do 800 W, a także funkcja UPS z czasem przełączenia wynoszącym 0,01 sekundy. Dzięki temu PowerMax 1800 SE można wykorzystać nie tylko podczas biwakowania lub podróży kamperem, ale również jako awaryjne podtrzymanie zasilania wybranego sprzętu.

Na Amazonie cena ma spaść z 459 do 390 euro, czyli z około 1985 do 1690 zł. Na AliExpressie PowerMax 1800 SE ma być dostępny od 301 dolarów, czyli około 1145 zł, przy czym końcowa kwota może zależeć od dostępnych kuponów i rabatów platformy. Jednocześnie dla osób potrzebujących większego zapasu energii producent przygotował PowerMax 2400 SE. Tutaj moc wzrasta do 2400 W, a pojemność do 2016 Wh. Taki zestaw jest już przeznaczony nie tylko do ładowania elektroniki, ale także do obsługi jeszcze bardziej wymagających urządzeń, wyposażenia kampera czy sprzętu wykorzystywanego poza siecią energetyczną. Jego cena podczas promocji na AliExpressie ma zaczynać się od 518 dolarów, czyli około 1970 zł, a to jeszcze przed ewentualnym zastosowaniem dodatkowych kuponów.

PowerMax 6000 może stać się podstawą awaryjnego zasilania domu

Zupełnie inną kategorię reprezentuje OSCAL PowerMax 6000. Jest to model o mocy wyjściowej sięgającej 6000 W, którego pojemność można rozbudować aż do 57,6 kWh. W praktyce oznacza to już system, który może być wykorzystany jako rozbudowane źródło energii dla domu, kampera czy instalacji działającej poza klasyczną siecią. PowerMax 6000 można ładować na kilka sposobów, bo z tradycyjnego gniazdka AC, paneli fotowoltaicznych, generatora, a nawet z wykorzystaniem infrastruktury przeznaczonej do ładowania samochodów elektrycznych. Obsługę ułatwia aplikacja mobilna, a przemieszczanie tak dużej stacji upraszcza konstrukcja wyposażona w koła.

W ramach promocji na Amazonie cena spada z 1799 do 1619 euro, czyli z około 7780 do 7000 zł. Na AliExpressie urządzenie ma być dostępne od 1212 dolarów, a więc około 4600 zł, zależnie od dodatkowych kuponów. Klienci kupujący PowerMax 6000 w ramach promocji na Amazonie mogą również otrzymać bezpłatny panel fotowoltaiczny o mocy 200 W po skontaktowaniu się z OSCAL po zakupie.

Modułowy PowerMax 2400 Pro może rosnąć razem z zapotrzebowaniem na energię

Ciekawą alternatywą jest PowerMax 2400 Pro, czyli stacja oferująca 2400 W mocy oraz możliwość zwiększenia pojemności całego systemu nawet do 22,2 kWh. OSCAL postawił tutaj na modułową konstrukcję, w której kolejne elementy można ustawiać jeden na drugim bez dodatkowego okablowania pomiędzy modułami. System może współpracować również z balkonową instalacją fotowoltaiczną, obsługuje szybkie ładowanie i pozwala zarządzać parametrami z poziomu aplikacji.

PowerMax 2400 Pro ma kosztować podczas Summer Sale od 672 dolarów, czyli około 2555 zł przed uwzględnieniem ewentualnych dodatkowych rabatów AliExpress. Na tym promocje jednak się nie kończą, bo OSCAL ma też coś specjalnego do zadań ekstremalnych.

PowerMax 3600 SE i 3600 PE dla bardziej wymagających urządzeń

W promocji znajdzie się również PowerMax 3600 SE, który łączy moc 3600 W z akumulatorem LFP o pojemności 3600 Wh. Obsługuje przy tym ładowanie z paneli słonecznych z mocą do 2400 W, szybkie uzupełnianie energii oraz sterowanie przez aplikację. Jego cena na Amazonie ma spaść z 1399 do 1259 euro, czyli z około 6050 do 5450 zł. Na AliExpressie urządzenie będzie dostępne od około 3800 zł. Przy zakupie wersji z Amazona producent przewiduje również możliwość otrzymania bezpłatnego panelu fotowoltaicznego o mocy 400 W po zgłoszeniu zakupu do OSCAL.

Ofertę uzupełnia PowerMax 3600 PE. Ten model również zapewnia 3600 W mocy, ale korzysta z mniejszego akumulatora LiFePO4 o pojemności 2016 Wh. Obsługuje za to ładowanie fotowoltaiczne z mocą do 1600 W oraz funkcję UPS z czasem przełączenia poniżej 0,01 sekundy, więc nada się idealnie pod komputer lub konsolę. W jego przypadku cena na Amazonie spada z 849 do 774 euro, czyli z około 3670 do 3350 zł. Do zakupu można dodatkowo otrzymać panel fotowoltaiczny 200 W po kontakcie z producentem.

OSCAL Summer Sale potrwa tylko do końca sierpnia

Letnia promocja OSCAL obejmuje więc sprzęt o bardzo różnym przeznaczeniu. PowerMax 1800 SE może sprawdzić się przede wszystkim podczas krótszych wyjazdów i jako podstawowe zabezpieczenie na wypadek braku prądu, podczas gdy PowerMax 6000 wraz z dodatkowymi modułami wchodzi już w obszar dużych domowych magazynów energii. Innymi słowy, patrząc na planowane OSCAL Summer Sale, które potrwa od 17 do 31 sierpnia 2026 roku i będzie pełne rabatów, można się nieźle “energetycznie obłowić”.