Paliwo z plastiku? I to jakie! Spalając je nie wytworzysz szkodliwych emisji 

W praktyce realizacja takiej strategii oznacza rozwiązanie dwóch największych wyzwań: zmniejszenia rosnącej góry odpadów z tworzyw sztucznych i dostarczenia ekologicznej energii. A bezpośrednie przekształcanie mieszanych odpadów plastikowych w wodór bez konieczności wcześniejszego sortowania ich według rodzaju materiału brzmi jak coś naprawdę przełomowego.

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Nowa metoda eliminuje problem konieczności sortowania odpadów przed ich przetworzeniem. Badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles opracowali bowiem proces chemiczny pozwalający na wykorzystanie mieszaniny różnych tworzyw sztucznych bez ich wcześniejszego rozdzielania. W trakcie reakcji z odpadów uwalniany jest wodór, który może posłużyć za czyste paliwo. Co istotne, cały proces nie polega na spalaniu plastiku, dzięki czemu mówimy o znikomych emisjach dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń powstających podczas tradycyjnego recyklingowania odpadów.

Bardzo istotny w tym kontekście okazuje się specjalnie opracowany katalizator, który umożliwia rozbijanie wiązań chemicznych w różnych rodzajach polimerów. Dzięki temu możliwe jest wydajne odzyskiwanie wodoru nawet z mieszaniny tworzyw sztucznych. Zamiast produkować paliwa niskiej jakości lub pozostawiać trudne do zagospodarowania pozostałości, wdrożony proces pozwala uzyskać cenny nośnik energii mogący znaleźć zastosowanie między innymi w ogniwach paliwowych czy magazynach energii.

Autorzy artykułu zamieszczonego w PNAS podkreślają, iż brak konieczności sortowania powinien znacząco obniżyć koszty całego procesu. W wielu krajach właśnie segregacja odpadów odpowiada za znaczną część wydatków związanych z ich przetwarzaniem. Możliwość wykorzystania mieszanych odpadów oznacza, że znacznie większa ilość plastiku ulegałaby ponownemu wykorzystaniu zamiast trafiać na składowiska lub do środowiska.

Poza tym opisywana technologia mogłaby odegrać ważną rolę w rozwoju gospodarki wodorowej. Wodór to jedno z najbardziej obiecujących paliw przyszłości, lecz jego produkcja nadal zwykle wiąże się z wykorzystaniem paliw kopalnych lub energochłonną elektrolizą wody. Pozyskiwanie wodoru z odpadów plastikowych pozwala jednocześnie rozwiązywać problem zanieczyszczenia środowiska i produkować wartościowe paliwo, zwiększając efektywność wykorzystania surowców.

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Ale nie popadajmy w nadmierny optymizm: mówimy o technologii będącej na etapie rozwoju laboratoryjnego, wymagającej dalszych prac nad zwiększeniem wydajności oraz dostosowaniem do zastosowań przemysłowych. Dotychczasowe rezultaty pozwalają jednak wierzyć, że wdrożony proces ma potencjał do skalowania i w przyszłości mógłby sprawdzić się w zakładach zajmujących się przetwarzaniem odpadów komunalnych oraz przemysłowych.

Źródło: PNAS