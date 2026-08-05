Premiera Huawei Watch GT 7 i GT 7 Pro. Bateria na 21 dni i niesamowite funkcje zdrowotne to tylko część zalet

Urządzenia przynoszą ze sobą wyraziste ekrany o kosmicznej jasności, bezkonkurencyjny czas pracy na jednym ładowaniu oraz funkcje diagnostyczne, które jeszcze do niedawna wydawały się absolutnym science-fiction. Pojawia się jednak pytanie: czy tak potężne zaplecze zdrowotne i sportowe wystarczy, by obronić pozycję lidera w dobie wszechobecnej konkurencji?

Kompaktowa elegancja, tytanowa konstrukcja i ekran czytelny w pełnym słońcu

Oba modele dostały zachwycające ekrany AMOLED o rozdzielczości 466×466 pikseli, które osiągają rekordową jasność szczytową sięgającą aż 3000 nitów. Oznacza to idealną czytelność tarczy nawet w najbardziej słoneczny dzień na stoku czy podczas treningu w pełnym słońcu. Producent przygotował niezwykle bogaty wachlarz konfiguracji:

Huawei Watch GT 7 (41 mm): Subtelniejsza wersja z ekranem 1,32 cala, dostępna w obudowach ze stali nierdzewnej w kolorach niebiesko-srebrnym, srebrnym oraz złotym. Do wyboru otrzymujemy paski z tworzywa, eleganckiej skóry i skóry kompozytowej.

Huawei Watch GT 7 (46 mm): Męski wariant z większym wyświetlaczem 1,47 cala i kopertą ze stali nierdzewnej (srebrną lub ciemnoszarą) zestawianą ze sportowymi, kolorowymi paskami lub klasyczną brązową skórą.

Huawei Watch GT 7 Pro (45,6 mm): Bezkompromisowy flagowiec wyposażony w kopertę wykonaną z lekkiego i niezwykle wytrzymałego stopu tytanu, ważący 55,5 grama i oferujący najwyższą jakość wykończenia. Tu też znajdziemy 1,47-całowy ekran AMOLED, a do wyboru mamy czarną, żółtą i zieloną wersję kolorystyczną.

Huawei Watch GT 7 (41 mm)

Oba modele cechują się pełną odpornością na pył i wodę (klasy 5 ATM oraz IP69), przy czym model z dopiskiem Pro został dodatkowo przystosowany do nurkowania swobodnego na głębokość do 40 metrów.

Osobisty kardiolog i pulmonolog na Twoim nadgarstku

To, czym nowa seria intryguje najmocniej, to imponujący pakiet funkcji diagnostycznych, z których część uzyskała oficjalne certyfikaty medyczne CFDA. Zegarki nie tylko monitorują tętno, HRV czy poziom stresu, ale wchodzą na poziom zaawansowanej profilaktyki profilu zdrowotnego.

Huawei Watch GT 7 (46 mm)

Wbudowane czujniki pozwalają na automatyczne wykrywanie bezdechu sennego, ostrzegają przed ryzykiem migotania przedsionków oraz przedwczesnymi skurczami komór. Co więcej, zegarki potrafią wstępnie oszacować ryzyko wysokiego poziomu cukru we krwi, a także ocenić ryzyko POChP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc) oraz infekcji układu oddechowego. Dla kobiet przygotowano funkcje wspierające ocenę pracy jajników i ryzyka zespołu policystycznych jajników (PCOS). Wersja GT 7 Pro oddaje dodatkowo do dyspozycji medyczne badanie EKG oraz możliwość dołączenia do specjalistycznych badań nad zdrowiem naczyń krwionośnych.

Tu oczywiście warto mieć na uwadze, że na razie certyfikaty są tylko na rynek chiński. Zanim te modele do nas trafią, Huawei będzie musiał przejść certyfikację także w europejskich urzędach. Co prawda producent ma już w tym doświadczenie, ale zawsze istnieje szansa, że niektórych możliwości u nas nie zobaczymy.

Huawei Watch GT 7 Pro (45,6 mm)

Dla entuzjastów aktywności przygotowano ponad 110 trybów sportowych – w tym zaawansowane tryby narciarskie i rowerowe z obsługą map, a w wersji Pro profesjonalny tryb golfowy z bazą ponad 17 000 pól z całego świata. O codzienne nawyki dba z kolei urocza, animowana panda, która zachęca do wykonywania szybkich przerw na rozciąganie.

Nawet 3 tygodnie bez ładowarki

Tradycyjnie już, największą bolączką nowoczesnych smartwatchy jest konieczność codziennego szukania gniazdka. Huawei po raz kolejny udowadnia, że potężne funkcje nie muszą oznaczać tragicznych przebiegów na baterii.

Mniejszy wariant GT 7 (41 mm) oferuje do 14 dni pracy przy lekkim użytkowaniu oraz do 7 dni przy intensywnym korzystaniu. Z kolei większy Watch GT 7 (46 mm) oraz flagowy Watch GT 7 Pro potrafią wytrzymać aż do 21 dni na jednym ładowaniu (lub 12 dni przy typowym użytkowaniu). Nawet po włączeniu ciągłej nawigacji GPS zegarki pracują odpowiednio przez 32 lub 51 godzin. Na pokładzie nie zabrakło też łączności Bluetooth 6.0, Wi-Fi, NFC do płatności (z tym też nie wiadomo, jak to będzie u nas) oraz głośnika i mikrofonu do prowadzenia rozmów.

Huawei Watch GT 7 i GT 7 Pro – ceny

Na rynku chińskim ceny podstawowego modelu Huawei Watch GT 7 (41 mm) startują od 1588 juanów (ok. 880 zł), wariant 46 mm kosztuje od 1688 juanów (ok. 935 zł), natomiast tytanowy Huawei Watch GT 7 Pro został wyceniony na 2688 juanów (ok. 1485 zł). Kiedy te modele trafią do Polski, ceny będą na pewno odpowiednio wyższe przez podatki i dodatkowe opłaty logistyczne, ale najdroższy model raczej nie powinien przekroczyć pułapu 2000 złotych.

Źródło: Huawei Central