Rozkoszne promocje Roborock na 12. urodziny. Te odkurzacze, mopy i roboty kupisz taniej

Razem z influencerem i autorem książek kulinarnych o pseudonimem Rozkoszny, Roborock obchodzi swoje 12. urodziny promocjami na najlepsze ze swoich sprzętów. Od 20 sierpnia do 30 września na stronach partnerów handlowych, w serwisie Allegro oraz w sklepie internetowym producenta znajdziemy promocje obejmujące niemal każdą kategorię produktów, w której działa producent.

Oprócz niższych cen, w internetowym sklepie producenta zalogowani klienci zakręcą kołem i otrzymają dodatkowy rabat na robota, akcesoria lub punkty, które można wymienić na kupony zniżkowe czy losowania nagród. Tam jednak oferta promocyjna trwa do 6 września. Poza nią specjalne oferty znajdziecie w Media Expert, RTV Euro AGD, x-kom, Neonet, Komputronik, MediaMarkt oraz na Allegro.

Przecenione sprzęty Roborock. Na co warto zwrócić uwagę?

W ofercie urodzinowej Roborock znajdują się zarówno sprzęty z najwyższej półki, jak i te, którymi dotychczas producent starał się zdobyć serca klientów oglądających się na każdy grosz.

Największy rabat, bo wynoszący według producenta aż 2400 złotych, dotyczy robota Roborock Saros 20. Patrząc na historię ceny jest to przecena znacznie mniejsza, bo zbliżająca się do najniższych cen na rynku sprzed miesiąca. Producent daje jednak na swojej stronie zestaw akcesoriów (worki, nakładki mopujące, filtry, szczotki boczne) o wartości 299 złotych w prezencie.

Roborock Saros 20

To konstrukcja o dużej mocy ssania wynoszącej nawet 36 000 Pa. Roborock Saros 20 także zdolność do pokonywania progów o wysokości łącznie 8,8 cm w przypadku dwóch stopni schodków, a 4,5 cm w przypadku jednego progu. Konstrukcja robota może mieć nawet 7,95 cm wysokości, więc zmieści się pod licznymi meblami. Do tego zamontowano w niej wysuwane ramię mopa. Precyzyjna nawigacja pozwala posprzątać za zasłonami, a także rozpoznaje ponad 300 rodzajów przeszkód.

Roborock Qrevo Curv 2 Flow

Znacząco poniżej średniej wyceny na rynku znajdziemy Qrevo Curv 2 Flow, którego producent wycenił na 2559 złotych, a to o ponad 600 złotych mniej od najniższej ceny na rynku. W przypadku tego robota wyróżnikiem, oprócz mocno zaokrąglonej stacji dokującej, jest system mopujący z wysuwaną rolką czyszczoną już w trakcie sprzątania. Siła ssania wynosi tu 20 000 Pa, a producent zastosował system szczotek łukowych, który minimalizuje gromadzenie się włosów. Po wszystkim robot oczyści mopa wodą o temperaturze do 75°C i osuszy go, by był gotowy do pracy. W promocji znajdziecie także model Roborock Qrevo Curv, który testował Mateusz.

Na stronie producenta znajdziecie też więcej tanich modeli, w tym najbardziej budżetowe modele z serii Q7 i Q10, ale także i Saros Z70 z robotycznym ramieniem. W ofercie znajduje się kilkanaście modeli w łącznie 20 konfiguracjach.

Roborock F25 ACE Pro

W przypadku odkurzaczy mopujących producent przecenia serię Roborock F25. Do najniższej historycznie ceny zszedł (choć nie jest to wielka obniżka względem ostatniej ceny sprzed miesiąca) Roborock F25 ACE Combo. Za 1499 zł dostajemy rozwiązanie, które w razie potrzeby może stać się odkurzaczem ręcznym bez mopowania. Gdy mopuje, ucina włosy i czyści wałek na bieżąco. Do tego możemy położyć je na płasko i kierować nim za pomocą aplikacji, by sprzątąło tam, gdzie nie sięgamy. Po wszystkim F25 ACE Combo czyści mopa i suszy go w temperaturze 90°C. Na stronie znajdziecie porównanie Roborock F25 ACE i F25 Combo.

Roborock H60 Hub Ultra

Na stronie producenta znajdziemy też serię Roborock H60 w trzech wariantach. Najmocniej wyposażony zestaw oferuje dostępny w historycznie najniższej cenie Roborock H60 Hub Ultra, którego moc ssania sięga 210AW. Wyróżnikiem jest stacja dokująca, która pozwala odłożyć odkurzacz, po czym zawartość pojemnika trafia do 3-litrowego worka. Do tego rozwiązanie ukrywa małą elektroszczotkę i szczotkę szczelinową 2 w 1. Grafika na stronie sugeruje też, że otrzymamy 10 worków gratis, ale na stronie produktowej nie ma już potwierdzenia tej informacji.