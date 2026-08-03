Ranking drukarek biurowych 2026 – TOP 10 najlepszych modeli

Sprawna organizacja pracy w biurze zależy nie tylko od komputerów i oprogramowania, ale również od urządzeń odpowiedzialnych za obsługę dokumentów. Dla wielu przedsiębiorstw drukarka każdego dnia odpowiada za przygotowanie faktur, umów, raportów, ofert handlowych czy korespondencji z klientami. Z tego względu warto wybierać modele, które oferują wysoką wydajność, niskie koszty eksploatacji oraz funkcje ułatwiające codzienną pracę kilku użytkowników.



Nowoczesne urządzenia wielofunkcyjne potrafią znacznie więcej niż samo drukowanie. Automatyczne podajniki dokumentów, druk dwustronny, obsługa Wi-Fi oraz możliwość współpracy z komputerami i urządzeniami mobilnymi stały się standardem w segmencie biznesowym. Dużym zainteresowaniem cieszą się również modele wyposażone w systemy stałego zasilania atramentem, które pozwalają znacząco obniżyć koszt pojedynczego wydruku. W naszym rankingu drukarek biurowych znalazły się zatem drukarki przeznaczone zarówno do niewielkich firm, jak i przedsiębiorstw każdego dnia przetwarzających duże ilości dokumentów.



Ranking drukarek biurowych – TOP 10 na 2026 rok

Poniżej znajdziesz listę dziesięciu najlepszych drukarek biurowych na 2026 rok, zarówno tych atramentowych, jak i laserowych.

Canon MAXIFY GX2041

HP Smart Tank 750

Epson L6460

Canon MAXIFY GX4040

Brother MFC-T930DW

Canon MAXIFY GX7140

Epson EcoTank L14150

Canon i-SENSYS MF664Cdw

HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdw

Brother MFC-J5340DWE

Świetna drukarka do małego biura – Canon MAXIFY GX2041

Technologia druku: MegaTank, atramentowa pigmentowa (mono i kolor)

Łączność Wi-Fi: Tak

Wielofunkcyjność: Tak, skaner, kopiarka, faks (ADF na 35 arkuszy)

Czas wydruku pierwszej strony: 9 s (mono), 11 s (kolor)

Szybkość druku: do 15 str./min (mono), do 10 str./min (kolor)

Druk dwustronny: Automatyczny

Koszty eksploatacji: bardzo niskie

Rozdzielczość druku: do 600 × 1200 DPI

Cena: ok. 1200 zł

Canon MAXIFY GX2041 to urządzenie przygotowane z myślą o firmach, które regularnie korzystają z drukarki i chcą ograniczyć wydatki związane z materiałami eksploatacyjnymi. System MegaTank wykorzystuje pojemne zbiorniki z atramentem, umożliwiające wydruk bardzo dużej liczby stron na jednym komplecie atramentów. Dzięki temu model stanowi atrakcyjną propozycję dla przedsiębiorców poszukujących ekonomicznego rozwiązania do codziennej pracy.

Drukarka oferuje pełną funkcjonalność urządzenia wielofunkcyjnego. Oprócz drukowania użytkownik otrzymuje możliwość skanowania, kopiowania oraz wysyłania i odbierania faksów. W codziennym użytkowaniu pomocny jest również czytelny ekran dotykowy oraz konstrukcja zapewniająca wygodny dostęp do najważniejszych elementów od frontu urządzenia, dzięki czemu obsługa pozostaje komfortowa nawet w niewielkich biurach.

Na wyposażeniu znalazł się automatyczny podajnik dokumentów mieszczący 35 arkuszy, który znacząco przyspiesza pracę z wielostronicowymi dokumentami. Automatyczny druk dwustronny pozwala natomiast przygotowywać raporty, umowy oraz dokumentację firmową bez ręcznego obracania kartek, jednocześnie ograniczając zużycie papieru.

Dla kogo ta drukarka?

Dla małych i średnich firm poszukujących ekonomicznego urządzenia wielofunkcyjnego z bardzo niskimi kosztami eksploatacji oraz trwałymi wydrukami monochromatycznymi i kolorowymi dzięki zastosowaniu pigmentowych atramentów.

Mała firma i niskie koszty – HP Smart Tank 750

Technologia druku: Smart Tank, atramentowa pigmentowa (mono), barwnikowa (kolor)

Łączność Wi-Fi: Tak

Wielofunkcyjność: Tak, skaner i kopiarka (ADF na 35 arkuszy)

Czas wydruku pierwszej strony: ok. 14 s (mono)

Szybkość druku: do 15 str./min (mono), do 9 str./min (kolor)

Druk dwustronny: Automatyczny

Koszty eksploatacji: bardzo niskie

Rozdzielczość druku: do 1200 × 1200 DPI

Cena: ok. 1050 zł

HP Smart Tank 750 to urządzenie stworzone z myślą o przedsiębiorstwach, które oczekują niskich kosztów eksploatacji bez rezygnowania z wysokiej jakości wydruków. Producent zastosował system dużych zbiorników atramentu Smart Tank, pozwalający znacząco wydłużyć czas pracy pomiędzy kolejnymi uzupełnieniami atramentu. W efekcie drukarka dobrze sprawdza się w firmach regularnie przygotowujących dokumenty oraz materiały dla klientów.

Model zapewnia bardzo dobrą jakość wydruków tekstowych, a także kolorowych prezentacji, ofert i materiałów informacyjnych. Czarny atrament ma charakter pigmentowy, natomiast wydruki kolorowe wykonywane są przy użyciu atramentów barwnikowych. To rozwiązanie gwarantuje estetyczny wygląd dokumentów przy zachowaniu atrakcyjnych kosztów użytkowania.

Na wyposażeniu znalazł się automatyczny podajnik dokumentów na 35 arkuszy, który usprawnia kopiowanie i skanowanie większych zestawów dokumentów. Producent zastosował również automatyczny druk dwustronny, dzięki czemu przygotowanie obszerniejszych raportów lub dokumentacji przebiega szybciej i pozwala ograniczyć zużycie papieru.

Dla kogo ta drukarka?

Dla firm poszukujących wydajnego urządzenia wielofunkcyjnego z bardzo niskimi kosztami eksploatacji oraz wysoką jakością wydruków kolorowych, przy wykorzystaniu pigmentowego atramentu dla czerni i barwnikowego dla kolorów.

Drukarka do firm bez faksu – Epson L6460

Technologia druku: EcoTank, atramentowa pigmentowa (mono i kolor)

Łączność Wi-Fi: Tak

Wielofunkcyjność: Tak, skaner i kopiarka (ADF na 35 arkuszy)

Czas wydruku pierwszej strony: od ok. 7 s (mono), 11 s (kolor)

Szybkość druku: do 17 str./min (mono), 9,5 str./min (kolor)

Druk dwustronny: Automatyczny

Koszty eksploatacji: bardzo niskie

Rozdzielczość druku: do 4800 × 1200 DPI

Cena: ok. 1600 zł

Epson L6460 został zaprojektowany z myślą o przedsiębiorstwach, które każdego dnia drukują dużą liczbę dokumentów i oczekują niezawodnego działania przez wiele godzin. Zastosowany system EcoTank z pojemnymi zbiornikami atramentu pozwala znacząco ograniczyć wydatki związane z eksploatacją, dzięki czemu urządzenie dobrze sprawdza się zarówno w niewielkich firmach, jak i większych biurach o wysokiej intensywności pracy.

Model wykorzystuje pigmentowe atramenty zarówno dla wydruków monochromatycznych, jak i kolorowych. Takie rozwiązanie zapewnia wysoką trwałość dokumentów, dobrą odporność na wilgoć oraz zachowanie wyraźnego tekstu nawet po długim okresie przechowywania. Rozdzielczość dochodząca do 4800 × 1200 DPI pozwala uzyskać szczegółowe wydruki zawierające wykresy, schematy oraz kolorowe elementy graficzne.

Drukarka oferuje bardzo dobrą wydajność podczas codziennego użytkowania. Pierwsza strona pojawia się już po około siedmiu sekundach w trybie monochromatycznym, a prędkość druku wynosi do 17 stron na minutę w czerni oraz 9,5 strony na minutę w kolorze. Parametry te pozwalają sprawnie realizować większe zadania bez długiego oczekiwania na wydruki.

Na wyposażeniu znalazł się automatyczny podajnik dokumentów ADF mieszczący 35 arkuszy, który znacznie usprawnia skanowanie i kopiowanie wielostronicowych dokumentów. Równie praktyczny pozostaje automatyczny druk dwustronny, ułatwiający przygotowywanie raportów, ofert handlowych czy dokumentacji firmowej przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia papieru.

Dla kogo ta drukarka?

Dla przedsiębiorstw regularnie drukujących duże ilości dokumentów, które nie potrzebują funkcji faksu, ale oczekują bardzo niskich kosztów eksploatacji, wysokiej wydajności oraz trwałych wydruków pigmentowych zarówno w czerni, jak i kolorze.

Duża wydajność, pigmentowy kolor i duży ADF – Canon MAXIFY GX4040

Technologia druku: atramentowa, kolorowa pigmentowa, MegaTank

Łączność Wi-Fi: Tak

Wielofunkcyjność: Tak, skaner i kopiarka z ADF (35 arkuszy)

Czas wydruku pierwszej strony: 8 s (mono), 9 s (kolor)

Szybkość druku: do 18 str./min (mono), do 13 str./min (kolor)

Druk dwustronny: Tak, automatyczny

Koszty eksploatacji: bardzo niskie, butelki z atramentem MegaTank

Rozdzielczość druku: 600 × 1200 DPI

Cena: 1490 zł

Canon MAXIFY GX4040 to urządzenie przygotowane z myślą o przedsiębiorstwach, w których drukowanie stanowi jeden z podstawowych elementów codziennej pracy. System MegaTank wykorzystujący pojemne zbiorniki z atramentem pozwala wydrukować bardzo dużą liczbę stron przy zachowaniu wyjątkowo niskich kosztów eksploatacji, dlatego model od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród użytkowników biznesowych.

Jednym z największych atutów tej konstrukcji pozostaje zastosowanie pigmentowego atramentu zarówno dla wydruków monochromatycznych, jak i kolorowych. Takie rozwiązanie zapewnia wysoką trwałość dokumentów, dobrą odporność na rozmazywanie oraz estetyczny wygląd materiałów zawierających wykresy, prezentacje czy kolorowe zestawienia. To przewaga nad wieloma konkurencyjnymi urządzeniami wykorzystującymi pigment jedynie dla czarnego koloru.

Model oferuje bardzo dobrą wydajność podczas intensywnej pracy. Prędkość druku wynosząca do 18 stron na minutę w trybie monochromatycznym oraz do 13 stron na minutę w kolorze pozwala sprawnie realizować zarówno pojedyncze dokumenty, jak i większe partie wydruków. Krótki czas oczekiwania na pierwszą stronę dodatkowo usprawnia codzienne wykonywanie obowiązków.

Drukarka została wyposażona w automatyczny podajnik dokumentów ADF o pojemności 35 arkuszy, który ułatwia kopiowanie i skanowanie większych zestawów dokumentów. Automatyczny druk dwustronny pozwala natomiast szybciej przygotowywać wielostronicową dokumentację oraz ograniczyć zużycie papieru podczas codziennego użytkowania.

Na komfort obsługi wpływa również czytelny kolorowy wyświetlacz oraz konstrukcja zapewniająca wygodny dostęp do najważniejszych elementów od przedniej części obudowy. Dzięki temu urządzenie można ustawić nawet w ograniczonej przestrzeni biurowej bez utraty wygody użytkowania. Łączność Wi-Fi umożliwia korzystanie z drukarki z poziomu komputerów, laptopów oraz urządzeń mobilnych, dzięki czemu jeden sprzęt może obsługiwać kilku pracowników jednocześnie.

Dla kogo ta drukarka?

Dla firm oczekujących bardzo wysokiej wydajności, wyjątkowo niskich kosztów eksploatacji oraz trwałych wydruków pigmentowych w czerni i kolorze. To doskonały wybór dla przedsiębiorstw regularnie kopiujących, skanujących i drukujących duże ilości dokumentów każdego dnia.

Szybka drukarka do małego i średniego biura – Brother MFC-T930DW



Technologia druku: InkBenefit, atramentowa pigmentowa (mono), barwnikowa (kolor)

Łączność Wi-Fi: Tak

Wielofunkcyjność: Tak, skaner, kopiarka, faks (ADF na 20 arkuszy)

Czas wydruku pierwszej strony: ok. 6 s (mono), 6,5 s (kolor)

Szybkość druku: do 17 str./min (mono), do 16,5 str./min (kolor)

Druk dwustronny: Automatyczny

Koszty eksploatacji: bardzo niskie

Rozdzielczość druku: do 1200 × 6000 DPI

Cena: ok. 1200 zł

Brother MFC-T930DW to urządzenie zaprojektowane z myślą o środowiskach biurowych, w których liczy się przewidywalna wydajność oraz stabilna obsługa codziennych zadań drukowania. Konstrukcja oparta na systemie InkBenefit została przygotowana pod kątem intensywnej eksploatacji, przy jednoczesnym utrzymaniu bardzo niskich kosztów pracy, co ma znaczenie przy dużej liczbie dokumentów przetwarzanych każdego dnia.

Model oferuje szybkie tempo realizacji zadań, dzięki czemu dobrze sprawdza się w bieżącej obsłudze dokumentów firmowych, raportów oraz materiałów administracyjnych. Automatyczny druk dwustronny pozwala ograniczyć zużycie papieru bez dodatkowej ingerencji użytkownika, co wpływa na sprawniejszą organizację pracy w biurze.

W zakresie skanowania i kopiowania urządzenie wykorzystuje podajnik ADF na 20 arkuszy, który umożliwia obsługę typowych zestawów dokumentów. Rozwiązanie to jest wystarczające dla standardowych procesów biurowych, jednak nie zostało zaprojektowane pod intensywną digitalizację dużych archiwów papierowych.

Jakość wydruku utrzymuje się na poziomie do 1200 × 6000 DPI, co zapewnia czytelność tekstów oraz poprawne odwzorowanie materiałów graficznych. Czas wydruku pierwszej strony wynoszący około 6 sekund dla mono oraz 6,5 sekundy dla koloru pozwala na szybkie rozpoczęcie pracy bez zauważalnych opóźnień.

Szybkość druku do 17 stron na minutę w czerni i do 16,5 strony na minutę w kolorze sprawia, że urządzenie dobrze odnajduje się w środowiskach o umiarkowanie wysokim natężeniu pracy. W połączeniu z łącznością Wi-Fi model może być elastycznie wdrażany zarówno w małych, jak i średnich biurach.

Dla kogo ta drukarka?

Dla firm, które potrzebują szybkiego i ekonomicznego urządzenia wielofunkcyjnego do codziennej pracy z dokumentami, ale nie opierają swojej działalności na masowej digitalizacji papieru.

Najlepsza drukarka biurowa – Canon MAXIFY GX7140



Technologia druku: MegaTank, atramentowa pigmentowa (mono i kolor)

Łączność Wi-Fi: Tak

Wielofunkcyjność: Tak, skaner, kopiarka i faks (D-ADF dwustronne skanowanie jednoprzebiegowe)

Czas wydruku pierwszej strony: 5,5 s (mono) 7 s (kolor)

Szybkość druku: do 24 str./min (mono), 15,5 str./min (kolor)

Druk dwustronny: Automatyczny

Koszty eksploatacji: bardzo niskie

Rozdzielczość druku: do 600 × 1200 DPI

Cena: ok. 2000 zł

Canon MAXIFY GX7140 to zaawansowane urządzenie klasy biznesowej, stworzone do pracy w środowiskach o wysokim natężeniu druku i intensywnym obiegu dokumentów. System MegaTank zapewnia bardzo dużą wydajność, umożliwiając druk tysięcy stron przy wyjątkowo niskim koszcie jednostkowym, co ma kluczowe znaczenie w pracy operacyjnej i administracyjnej.

Model został wyposażony w rozbudowane możliwości obsługi papieru, w tym dwie kasety dolne oraz dodatkową tacę tylną, co pozwala na pracę z różnymi typami nośników bez konieczności częstej ingerencji użytkownika. Automatyczny druk dwustronny wspiera efektywne zarządzanie dokumentami i ogranicza zużycie materiałów eksploatacyjnych.

Jednym z najważniejszych elementów konstrukcji jest jednoprzebiegowy podajnik D-ADF, który umożliwia skanowanie obu stron dokumentu w jednym przebiegu. To rozwiązanie znacząco przyspiesza digitalizację dużych wolumenów dokumentów, szczególnie w działach księgowych i administracyjnych, gdzie liczy się tempo przetwarzania danych.

Wydajność urządzenia obejmuje szybki czas wydruku pierwszej strony na poziomie 5,5 sekundy w mono oraz 7 sekund w kolorze, a także prędkość druku do 24 stron na minutę w czerni i 15,5 strony na minutę w kolorze. W połączeniu z technologią pigmentową zapewnia to trwałe i czytelne wydruki biznesowe.

Rozdzielczość druku do 600 × 1200 DPI została zoptymalizowana pod kątem dokumentów firmowych, gdzie kluczowa jest ostrość tekstu i powtarzalność jakości. Cena urządzenia na poziomie około 2000 zł czyni je jedną z bardziej opłacalnych propozycji w segmencie biurowym o wysokiej wydajności.

Dla kogo ta drukarka?

Dla działów administracyjnych, księgowych i operacyjnych, które pracują na dużych wolumenach dokumentów i potrzebują szybkiej digitalizacji oraz bardzo niskich kosztów eksploatacji.

Biznesowa do A3+ – Epson EcoTank L14150

Technologia druku: EcoTank, atramentowa pigmentowa (mono), barwnikowa (kolor) – druk do formatu A3+

Łączność Wi-Fi: Tak

Wielofunkcyjność: Tak, skaner, kopiarka i faks (ADF na 35 arkuszy, A4)

Czas wydruku pierwszej strony: ok. 5,5 s

Szybkość druku: do 17 str./min (mono), 9 str./min (kolor)

Druk dwustronny: Automatyczny (dla A4)

Koszty eksploatacji: bardzo niskie, EcoTank

Rozdzielczość druku: do 4800 × 1200 DPI

Cena: ok. 2100 zł

Epson EcoTank L14150 to wielofunkcyjne urządzenie biurowe zaprojektowane z myślą o firmach, które oprócz standardowej pracy na formacie A4 potrzebują również możliwości druku w A3+. Konstrukcja łączy kompaktową formę z rozszerzonymi funkcjami druku, co pozwala wykorzystywać ją zarówno w codziennej dokumentacji, jak i przy materiałach projektowych.

System EcoTank zapewnia bardzo wysoką wydajność i niskie koszty eksploatacji, dzięki czemu urządzenie może pracować przy dużych wolumenach wydruków bez częstego uzupełniania atramentu. Ma to szczególne znaczenie w biurach, gdzie druk stanowi stały element codziennej pracy.

Model oferuje łączność Wi-Fi oraz Ethernet, co pozwala na elastyczne wdrożenie w różnych środowiskach sieciowych. Wbudowany ekran dotykowy ułatwia obsługę funkcji drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania, a automatyczny podajnik ADF na 35 arkuszy wspiera pracę z wielostronicowymi dokumentami.

Dla kogo ta drukarka?

Dla biur i firm, które potrzebują urządzenia wielofunkcyjnego z obsługą A3+, niskimi kosztami eksploatacji i pełną funkcjonalnością A4 do codziennej pracy.

Laserowa, kolorowa drukarka do biura dla wymagających – Canon i-SENSYS MF664Cdw



Technologia druku: laserowa, kolorowa

Łączność Wi-Fi: Tak

Wielofunkcyjność: Tak (drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faks, jednoprzebiegowy podajnik D-ADF na 35 arkuszy)

Czas wydruku pierwszej strony: ok. 10,9 s (mono), 10,93 s (kolor)

Szybkość druku: do 25 str./min

Druk dwustronny: Automatyczny

Koszty eksploatacji: umiarkowane

Rozdzielczość druku: do 1200 × 1200 DPI

Cena: ok. 1350 zł

Canon i-SENSYS MF664Cdw to urządzenie stworzone do pracy w biurach, gdzie liczy się niezawodność oraz przewidywalność działania. Konstrukcja laserowa zapewnia stabilne rezultaty niezależnie od obciążenia i dobrze sprawdza się w środowiskach wielostanowiskowych, gdzie kilka osób jednocześnie korzysta z jednego urządzenia. Szybkość druku na poziomie 25 stron na minutę pozwala utrzymać płynność pracy.

D-ADF jednoprzebiegowy przyspiesza obsługę dokumentów dwustronnych, co wpływa na efektywność procesów administracyjnych. Automatyczny duplex dodatkowo ogranicza czas potrzebny na przygotowanie materiałów, a czas wydruku pierwszej strony pozostaje krótki, co pozwala szybko realizować pojedyncze zadania bez oczekiwania na rozgrzanie urządzenia.

Dla kogo ta drukarka?

Dla firm i instytucji potrzebujących stabilnej drukarki laserowej do codziennej pracy biurowej o dużych wolumenach z wymaganym dostępem do druku kolorowego.

Mała drukarka do niewielkiej firmy – HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdw

Technologia druku: laserowa, kolorowa

Łączność Wi-Fi: Tak

Wielofunkcyjność: Tak (drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faks, automatyczny podajnik ADF na 50 arkuszy)

Czas wydruku pierwszej strony: ok. 10,9 s (mono), 11,0 s (kolor)

Szybkość druku: do 25 str./min

Druk dwustronny: Automatyczny

Koszty eksploatacji: umiarkowane

Rozdzielczość druku: do 600 x 600 DPI

Cena: ok. 1450 zł

HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdw pełni funkcję głównego urządzenia w środowisku biurowym, odpowiadając za codzienną obsługę dokumentów. Zastosowana technologia laserowa przekłada się na stabilną pracę oraz powtarzalną jakość wydruków, co ma znaczenie przy regularnym użytkowaniu.

Model dobrze sprawdza się w pracy sieciowej, gdzie z jednego urządzenia korzysta wielu pracowników jednocześnie. Wydajność do 25 stron na minutę pozwala na płynne wykonywanie zadań bez opóźnień.

Istotnym elementem jest automatyczny podajnik ADF na 50 arkuszy, który usprawnia skanowanie i ogranicza konieczność ręcznej obsługi dokumentów. W połączeniu z dupleksem urządzenie wspiera sprawniejszy przepływ pracy.

Dla kogo ta drukarka?

Dla firm, które potrzebują niezawodnego urządzenia laserowego do codziennej pracy zespołowej i sprawnej obsługi dokumentów w sieci.

Drukarka do biura i A3 – Brother MFC-J5340DWE

Technologia druku: atramentowa, kolorowa, InkBenefit

Łączność Wi-Fi: Tak

Wielofunkcyjność: Tak (drukowanie A3, skanowanie i kopiowanie A4 z ADF na 50 arkuszy, faks)

Czas wydruku pierwszej strony: ok. 4,6 s (mono), 4,8 s (kolor)

Szybkość druku: do 28 str./min

Druk dwustronny: Automatyczny

Koszty eksploatacji: niskie

Rozdzielczość druku: do 4800 × 1200 DPI

Cena: ok. 1399 zł

Brother MFC-J5340DWE to drukarka biurowa o rozszerzonych możliwościach pracy w formacie A3, przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów eksploatacji. Wysoka prędkość druku do 28 stron na minutę pozwala na sprawną obsługę dokumentów nawet przy dużym obciążeniu, a system InkBenefit, czyli zbiorniki na rusz, wspiera ekonomikę pracy w dłuższym okresie.

Obsługa A3 zwiększa elastyczność urządzenia w pracy z materiałami projektowymi i prezentacyjnymi. Automatyczny duplex oraz ADF na 50 arkuszy wspierają zaś efektywne zarządzanie dokumentami.

Dla kogo ta drukarka?

Dla firm, które potrzebują wydajnej drukarki atramentowej z obsługą A3 i niskim kosztem użytkowania.

Ranking drukarek biurowych 2026 – podsumowanie

Dobór drukarki do biura w dużej mierze zależy od tego, czy priorytetem są koszty eksploatacji, szybkość działania, czy też wszechstronność urządzenia. Tutaj największą popularnością cieszą się modele atramentowe z systemami zbiorników oraz drukarki laserowe przeznaczone do pracy sieciowej.

Wśród urządzeń atramentowych szczególnie wyróżniają się Canon MAXIFY GX4040 oraz Canon MAXIFY GX7140, które oferują najbardziej stabilne połączenie niskiego kosztu druku, wysokiej wydajności i funkcjonalności, a w segmencie A3 alternatywą pozostają Epson EcoTank L14150 oraz Brother MFC-J5340DWE.

Jeżeli chodzi o druk laserowy, należy zwrócić uwagę na Canon i-SENSYS MF664Cdw oraz HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdw.

Często zadawane pytania i odpowiedzi

Jaka drukarka jest najlepsza do małego biura?



Najlepiej sprawdzają się urządzenia wielofunkcyjne z Wi-Fi, automatycznym drukiem dwustronnym i ekonomicznym systemem atramentowym. Takie rozwiązania pozwalają utrzymać niskie koszty eksploatacji przy jednoczesnym zachowaniu pełnej funkcjonalności.

Czy drukarka atramentowa nadaje się do biura?



Tak, szczególnie modele wyposażone w zbiorniki atramentu. Są one przystosowane do intensywnej pracy i często oferują niższy koszt wydruku niż wiele urządzeń laserowych, zwłaszcza w przypadku druku kolorowego.

Kiedy warto wybrać drukarkę laserową?

Drukarki laserowe są optymalnym wyborem w środowiskach, gdzie dominują dokumenty tekstowe. Zapewniają wysoką prędkość działania, trwałość wydruków oraz bardzo dobrą jakość czerni.

Czy drukarka z ADF jest potrzebna w biurze?

ADF przyspiesza obsługę dokumentów wielostronicowych, co ma kluczowe znaczenie w firmach pracujących z umowami, fakturami i archiwami papierowymi. Dzięki temu proces skanowania i kopiowania jest znacznie bardziej efektywny.

Na co zwracać uwagę przy wyborze drukarki biurowej?



Kluczowym punktem jest analiza miesięcznego wolumenu druku, który determinuje wybór technologii i klasy sprzętu. Im większe obciążenie, tym bardziej uzasadniony jest wybór urządzeń o wysokiej wydajności i trwałości. Czynnikiem, na który należy zatem spoglądać jest TCO, koszt posiadania, a nie sam koszt zakupu, bo to w nim zawierają się zarówno cena zakupu jak i koszty eksploatacji.

Równie ważna jest funkcjonalność, obejmująca duplex, ADF oraz łączność sieciową, które umożliwiają współdzielenie urządzenia w zespole. Jeśli w naszej firmie regularnie dochodzi do skanowania i kopiowania, wybór drukarki bez ADF czy jednoprzebiegówki jest nierozsądny, bo ogranicza produktywność pracowników.